У День Незалежності український прапор замайорів у тимчасово окупованому Криму

У Криму на День Незалежності замайорів український прапор

Про це повідомив рух опору «Жовта стрічка».

Хай там як окупанти лютують, бісяться, кричать; хай як бризкають слиною російські пропагандисти — та Крим все одно лишиться українським. Активісти "Жовтої Стрічки" разом з іншими дружніми підпільними рухами продовжують спротив — і вітають усіх з Днем Незалежності. Поширити

Зазначається, що фото зроблене неподалік Сімферопольського водосховища.

Вірте в ЗСУ і пам'ятайте, що в окупації дуже чекають на Україну. І обов'язково дочекаються. Слава Україні!

Над ТОТ Херсонщини майорять українські прапори

До Дня Державного прапора України 23 серпня на тимчасово окупованих територіях Херсонщини встановили понад два десятки синьо-жовтих стягів. Бійці ЗСУ зробили це дистанційно, за допомогою дронів.

Не втрачайте віру, Херсонщина буде вільною. Разом до Перемоги. Передав коротке послання для наших людей, які проживають на лівобережжі.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Український прапор на ТОТ Херсонщини

За його словами, 23 серпня над поки що окупованими Росією населеними пунктами Херсонської області затріпотіли на вітру понад двадцять синьо-жовтих стягів.