У День Незалежності український прапор замайорів у тимчасово окупованому Криму

24 серпня у тимчасово окупованому Криму активісти підняли український прапор неподалік Сімферопольського водосховища.
Головні тези:
- У День Незалежності в Криму підняли український прапор як символ боротьби та підтримки незалежності України.
- Активісти та військові висловлюють національну гордість та закликають не втрачати віру у повернення окупованих територій до складу України.
- Підняття українського прапора на окупованих територіях є символом національного спротиву та одностайної підтримки об'єднаної України.
У Криму на День Незалежності замайорів український прапор
Про це повідомив рух опору «Жовта стрічка».
Зазначається, що фото зроблене неподалік Сімферопольського водосховища.
Вірте в ЗСУ і пам'ятайте, що в окупації дуже чекають на Україну. І обов'язково дочекаються. Слава Україні!
Над ТОТ Херсонщини майорять українські прапори
До Дня Державного прапора України 23 серпня на тимчасово окупованих територіях Херсонщини встановили понад два десятки синьо-жовтих стягів. Бійці ЗСУ зробили це дистанційно, за допомогою дронів.
Не втрачайте віру, Херсонщина буде вільною. Разом до Перемоги. Передав коротке послання для наших людей, які проживають на лівобережжі.
Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
За його словами, 23 серпня над поки що окупованими Росією населеними пунктами Херсонської області затріпотіли на вітру понад двадцять синьо-жовтих стягів.
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