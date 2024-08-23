Десятки прапорів України замайоріли над тимчасово окупованим лівобережжям Херсонщини — відео

До Дня Державного прапора України 23 серпня на тимчасово окупованих територіях Херсонщини встановили понад два десятки синьо-жовтих стягів. Бійці ЗСУ зробили це дистанційно, за допомогою дронів.
Головні тези:
- Бійці ЗСУ встановили понад два десятки прапорів України на окупованому лівобережжі Херсонщини.
- Дія має символічне значення та є важливим кроком на шляху до вільної Херсонщини, підтриманою героїчною роботою воїнів Сил оборони України.
- День Державного прапора є важливим святом для українського народу, який символізує єдність, мужність та незламність у боротьбі за незалежність країни.
- Символічне підняття прапорів на тимчасово окупованих територіях є важливим кроком у підтримці суверенітету та територіальної цілісності України.
Над ТОТ Херсонщини майорять українські прапори
Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
За його словами, 23 серпня над поки що окупованими Росією населеними пунктами Херсонської області затріпотіли на вітру понад двадцять синьо-жовтих стягів.
Начальник ОВА висловив вдячність воїнам Сил оборони України, завдяки майстерності яких вдалося реалізувати цю ідею.
Прокудін також привітав земляків з Днем Державного Прапора та наголосив, що Україна завжди повертає своє.
Що відомо про появу прапору України в Донецьку
Думали, ми жартуємо? Прапор України сьогодні прикрашає усі куточки Донецьку!Бо боротьба триває! Бо Донецьк - це Україна! - йдеться у дописі авторів публікації yellowribbonua в Instagram.
Зазначається, що зображення прапора України дійсно з’явились у всіх куточках окупованого Росією Донецька.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-