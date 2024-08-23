Десятки прапорів України замайоріли над тимчасово окупованим лівобережжям Херсонщини — відео

До Дня Державного прапора України 23 серпня на тимчасово окупованих територіях Херсонщини встановили понад два десятки синьо-жовтих стягів. Бійці ЗСУ зробили це дистанційно, за допомогою дронів.

Над ТОТ Херсонщини майорять українські прапори

Не втрачайте віру, Херсонщина буде вільною. Разом до Перемоги. Передав коротке послання для наших людей, які проживають на лівобережжі. Поширити

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Прапор України над ТОТ Херсонщини

За його словами, 23 серпня над поки що окупованими Росією населеними пунктами Херсонської області затріпотіли на вітру понад двадцять синьо-жовтих стягів.

Начальник ОВА висловив вдячність воїнам Сил оборони України, завдяки майстерності яких вдалося реалізувати цю ідею.

Прокудін також привітав земляків з Днем Державного Прапора та наголосив, що Україна завжди повертає своє.

Що відомо про появу прапору України в Донецьку

Думали, ми жартуємо? Прапор України сьогодні прикрашає усі куточки Донецьку!Бо боротьба триває! Бо Донецьк - це Україна! - йдеться у дописі авторів публікації yellowribbonua в Instagram.

Зазначається, що зображення прапора України дійсно з’явились у всіх куточках окупованого Росією Донецька.

Прапори України в тимчасово окупованому Донецьку