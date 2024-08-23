Десятки флагов Украины развеваются над временно оккупированным левобережьем Херсонщины — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Десятки флагов Украины развеваются над временно оккупированным левобережьем Херсонщины — видео

Александр Прокудин / Херсонская ОВА
Херсонщина
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Ко Дню Государственного флага Украины 23 августа на временно оккупированных территориях Херсонщины установили более двух десятков сине-желтых стягов. Бойцы ВСУ сделали это дистанционно, с помощью дронов.

Главные тезисы

  • Десятки сине-желтых флагов Украины были установлены на оккупированных территориях Херсонщины.
  • Это символическое действие бойцов ВСУ является важным шагом в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.
  • Поднятие флагов на временно оккупированных территориях символизирует борьбу за независимость и свободу Украины.
  • День Государственного флага Украины — это важный праздник, символизирующий единство, мужество и несокрушимость народа в борьбе за независимость страны.

Над ТОТ Херсонщины развеваются украинские флаги

Не упускайте веру, Херсонщина будет свободной. Итого к Победе. Передал краткое послание нашим людям, проживающим на левобережье.

Об этом сообщил начальник Херсонской ОВ Александр Прокудин.

Флаг Украины над ТОТ Херсонщины

По его словам, 23 августа над пока оккупированными Россией населенными пунктами Херсонской области затрепетали на ветру более двадцати сине-желтых флагов.

Начальник ОВА выразил благодарность воинам Сил обороны Украины, благодаря мастерству которых удалось реализовать эту идею.

Прокудин также поздравил земляков с Днем Государственного Флага и подчеркнул, что Украина всегда возвращает свое.

Что известно о появлении флага Украины в Донецке

Думали, мы шутим? Флаг Украины сегодня украшает все уголки Донецка! Потому что борьба продолжается! Потому что Донецк — это Украина! — говорится в сообщении авторов публикации yellowribbonua в Instagram.

Отмечается, что изображение флага Украины действительно появилось во всех уголках оккупированного Россией Донецка.

Флаги Украины во временно оккупированном Донецке

Поздравляем всех с Днем Государственного флага! Не тряпки в триколоре, которую наши активисты вчера упорно жгли во всех уголках оккупированных территорий, а символ свободы. Символа, который мы никогда не променяем ни на один другой. В течение дня будем показывать вам другие локации, где его можно найти, — отметили авторы публикации.

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