Десятки флагов Украины развеваются над временно оккупированным левобережьем Херсонщины — видео

Ко Дню Государственного флага Украины 23 августа на временно оккупированных территориях Херсонщины установили более двух десятков сине-желтых стягов. Бойцы ВСУ сделали это дистанционно, с помощью дронов.
Главные тезисы
- Десятки сине-желтых флагов Украины были установлены на оккупированных территориях Херсонщины.
- Это символическое действие бойцов ВСУ является важным шагом в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.
- Поднятие флагов на временно оккупированных территориях символизирует борьбу за независимость и свободу Украины.
- День Государственного флага Украины — это важный праздник, символизирующий единство, мужество и несокрушимость народа в борьбе за независимость страны.
Над ТОТ Херсонщины развеваются украинские флаги
Об этом сообщил начальник Херсонской ОВ Александр Прокудин.
По его словам, 23 августа над пока оккупированными Россией населенными пунктами Херсонской области затрепетали на ветру более двадцати сине-желтых флагов.
Начальник ОВА выразил благодарность воинам Сил обороны Украины, благодаря мастерству которых удалось реализовать эту идею.
Прокудин также поздравил земляков с Днем Государственного Флага и подчеркнул, что Украина всегда возвращает свое.
Что известно о появлении флага Украины в Донецке
Думали, мы шутим? Флаг Украины сегодня украшает все уголки Донецка! Потому что борьба продолжается! Потому что Донецк — это Украина! — говорится в сообщении авторов публикации yellowribbonua в Instagram.
Отмечается, что изображение флага Украины действительно появилось во всех уголках оккупированного Россией Донецка.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-