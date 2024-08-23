Десятки флагов Украины развеваются над временно оккупированным левобережьем Херсонщины — видео

Ко Дню Государственного флага Украины 23 августа на временно оккупированных территориях Херсонщины установили более двух десятков сине-желтых стягов. Бойцы ВСУ сделали это дистанционно, с помощью дронов.

Над ТОТ Херсонщины развеваются украинские флаги

Не упускайте веру, Херсонщина будет свободной. Итого к Победе. Передал краткое послание нашим людям, проживающим на левобережье. Поделиться

Об этом сообщил начальник Херсонской ОВ Александр Прокудин.

Флаг Украины над ТОТ Херсонщины

По его словам, 23 августа над пока оккупированными Россией населенными пунктами Херсонской области затрепетали на ветру более двадцати сине-желтых флагов.

Начальник ОВА выразил благодарность воинам Сил обороны Украины, благодаря мастерству которых удалось реализовать эту идею.

Прокудин также поздравил земляков с Днем Государственного Флага и подчеркнул, что Украина всегда возвращает свое.

Что известно о появлении флага Украины в Донецке

Думали, мы шутим? Флаг Украины сегодня украшает все уголки Донецка! Потому что борьба продолжается! Потому что Донецк — это Украина! — говорится в сообщении авторов публикации yellowribbonua в Instagram.

Отмечается, что изображение флага Украины действительно появилось во всех уголках оккупированного Россией Донецка.

Флаги Украины во временно оккупированном Донецке