В День Независимости украинский флаг реет во временно оккупированном Крыму

24 августа во временно оккупированном Крыму активисты подняли украинский флаг недалеко от Симферопольского водохранилища.

В Крыму на День Независимости взвился украинский флаг

Об этом сообщило движение сопротивления «Желтая лента».

Пусть там как оккупанты свирепствуют, бесятся, кричат; Как бы не брызгали слюной российские пропагандисты — и Крым все равно останется украинским. Активисты "Желтой Ленты" вместе с другими дружескими подпольными движениями продолжают сопротивление и поздравляют всех с Днем Независимости. Поделиться

Отмечается, что фото сделано недалеко от Симферопольского водохранилища.

Верьте в ВСУ и помните, что в оккупации очень ждут Украины. И обязательно дождутся. Слава Украине!

Над ТОТ Херсонщины развеваются украинские флаги

Ко Дню Государственного флага Украины 23 августа на временно оккупированных территориях Херсона установили более двух десятков сине-желтых флагов. Бойцы ВСУ сделали это дистанционно, с помощью дронов.

Не упускайте веру, Херсонщина будет свободной. Итого к Победе. Передал краткое послание нашим людям, проживающим на левобережье.

Об этом сообщил начальник Херсонской ОВ Александр Прокудин.

Украинский флаг на ТОТ Херсонщины

По его словам, 23 августа над пока оккупированными Россией населенными пунктами Херсонской области затрепетали на ветру более двадцати сине-желтых флагов.