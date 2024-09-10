Второй Саммит мира. Зеленский дал новое задание своей команде

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что хочет, чтобы в течение 2024 года состоялся второй Саммит мира, который должен приблизить справедливое завершение войны России против Украины.
Главные тезисы
- Зеленский раскрыл планы касательно проведения второго Саммита мира в 2024 году.
- Главная цель – приблизить справедливое завершение войны России против Украины.
- Участие РФ в Саммите мира возможно только при условии прекращения агрессии и атак на Украину, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
Второй Саммит мира может состояться в ближайшие месяцы
По убеждению главы государства, второй Саммит мира в 2024 году — вполне реальная цель, которую он и его команда могут и планируют достичь.
По словам президента, команда МИД Украины, вся правительственная команда, команда Офиса, парламентские дипломаты и все, кто вовлечены в эту работу на общественном уровне, — все должны понимать, что мир для Украины и справедливое окончание этой войны не просто историческая миссия, но и ежедневная и очень кропотливая работа.
Россия может принять участие во втором Саммите мира, но есть условие
По словам канцлера ФРГ Олафа Шольца, участие страны-агрессорки РФ в Саммите мира можно будет рассмотреть только тогда, когда российский диктатор Владимир Путин перестанет атаковать Украину.
Немецкий лидер отмечает: он, как и команда Владимира Зеленского, хотел бы еще одного мирного саммита, к которому присоединилась бы и Россия.
Стоит отметить, что в Германии канцлер попал под шквал критики после того, как стал призывать к переговорам с Россией.
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