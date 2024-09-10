Второй Саммит мира. Зеленский дал новое задание своей команде
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Второй Саммит мира. Зеленский дал новое задание своей команде

Владимир Зеленский
Зеленский
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Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что хочет, чтобы в течение 2024 года состоялся второй Саммит мира, который должен приблизить справедливое завершение войны России против Украины.

Главные тезисы

  • Зеленский раскрыл планы касательно проведения второго Саммита мира в 2024 году.
  • Главная цель – приблизить справедливое завершение войны России против Украины.
  • Участие РФ в Саммите мира возможно только при условии прекращения агрессии и атак на Украину, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Второй Саммит мира может состояться в ближайшие месяцы

По убеждению главы государства, второй Саммит мира в 2024 году — вполне реальная цель, которую он и его команда могут и планируют достичь.

В этом году нам нужен второй Саммит мира. Это означает максимальное вовлечение мира в выполнение Формулы мира. И максимальное усиление наших позиций, чтобы сделать реальным справедливый процесс обновления мира.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

По словам президента, команда МИД Украины, вся правительственная команда, команда Офиса, парламентские дипломаты и все, кто вовлечены в эту работу на общественном уровне, — все должны понимать, что мир для Украины и справедливое окончание этой войны не просто историческая миссия, но и ежедневная и очень кропотливая работа.

Уверен, что Украина способна проделать такую работу — победить в этой войне и обеспечить мир, — подытожил Владимир Зеленский.

Россия может принять участие во втором Саммите мира, но есть условие

По словам канцлера ФРГ Олафа Шольца, участие страны-агрессорки РФ в Саммите мира можно будет рассмотреть только тогда, когда российский диктатор Владимир Путин перестанет атаковать Украину.

Немецкий лидер отмечает: он, как и команда Владимира Зеленского, хотел бы еще одного мирного саммита, к которому присоединилась бы и Россия.

Конечно, это не сработает, если человек, который должен там сидеть, говорит: "А я продолжаю атаковать", — заявил Олаф Шольц, имея в виду российского диктатора Владимира Путина.

Стоит отметить, что в Германии канцлер попал под шквал критики после того, как стал призывать к переговорам с Россией.

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