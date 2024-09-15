Сырский объявил важное решение касательно базовой военной подготовки

В октябре-ноябре 2024 года стартует проект по увеличению срока базовой военной подготовки в Украине. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Какой будет подготовка украинских воинов

По словам Сырского, он провел совещание касательно вопроса качественной подготовке воинов с участием руководителей органов военного управления, которые занимаются подготовкой, а также командиров боевых бригад и начальников учебных центров.

Главнокомандующий ВСУ обратил внимание на то, что в центре внимания на этот раз были проблемные вопросы, влияющие на качество подготовки военнослужащих. Способы их разрешения уже удалось наработать.

Кроме того, были обсуждены направления усовершенствования учебных программ.

Ключевую роль в качестве подготовки играют инструкторы. Поэтому максимальное внимание уделяем привлечению мотивированных инструкторов с боевым опытом. Также прорабатываем возможность создания Школы инструкторов, которая станет основным и единственным источником качественно подготовленного инструкторского состава. Александр Сырский Главнокомандующий ВСУ

Что важно понимать, сейчас продолжается работа над увеличением срока базовой военной подготовки. Соответствующий проект будет начат в октябре-ноябре этого года.

Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine

Продолжаем работу по повышению качества подготовки военнослужащих в учебных центрах, — добавил Сырский. Поделиться

Что этому предшествовало

Как уже упоминалось ранее, вместо срочной службы для граждан в Украине с 1 сентября 2025 введут базовую военную подготовку.

Что важно понимать, ее должны пройти все мужчины от 18 до 24 лет, то есть те, кто еще не подлежит мобилизации. Женщины — по желанию.

Срок проведения подготовки во время военного положения — три месяца. Из них месяц будет проходить базовая общевойсковая подготовка и два месяца — профессиональная подготовка. Поделиться

Кроме того, указано, что базовую военную подготовку можно будет пройти в высших учебных заведениях и высших военных учебных заведениях.