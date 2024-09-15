Сырский объявил важное решение касательно базовой военной подготовки

В октябре-ноябре 2024 года стартует проект по увеличению срока базовой военной подготовки в Украине. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
Главные тезисы
- Главнокомандующий Александр Сырский объявил об увеличении срока базовой военной подготовки в Украине.
- Главная цель – повышение качества обучения военнослужащих.
- Новые направления включают развитие инструкторского состава, создание Школы инструкторов и усовершенствование учебных программ для повышения эффективности подготовки.
Какой будет подготовка украинских воинов
По словам Сырского, он провел совещание касательно вопроса качественной подготовке воинов с участием руководителей органов военного управления, которые занимаются подготовкой, а также командиров боевых бригад и начальников учебных центров.
Главнокомандующий ВСУ обратил внимание на то, что в центре внимания на этот раз были проблемные вопросы, влияющие на качество подготовки военнослужащих. Способы их разрешения уже удалось наработать.
Кроме того, были обсуждены направления усовершенствования учебных программ.
Что важно понимать, сейчас продолжается работа над увеличением срока базовой военной подготовки. Соответствующий проект будет начат в октябре-ноябре этого года.
Что этому предшествовало
Как уже упоминалось ранее, вместо срочной службы для граждан в Украине с 1 сентября 2025 введут базовую военную подготовку.
Что важно понимать, ее должны пройти все мужчины от 18 до 24 лет, то есть те, кто еще не подлежит мобилизации. Женщины — по желанию.
Кроме того, указано, что базовую военную подготовку можно будет пройти в высших учебных заведениях и высших военных учебных заведениях.
Также указано, что ее должны будут включить в учебные планы как отдельную дисциплину.
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