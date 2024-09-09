Авиатроща F-16 в Украине. Сырский озвучил, когда будут известны результаты расследования

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский прокомментировал катастрофу истребителя F-16 в Украине. Он отметил, что результаты расследования будут известны в скором времени.
Главные тезисы
- Результаты расследования авиакатастрофы F-16 в Украине будут известны в ближайшее время.
- Пилоты F-16 были хорошо подготовлены и выбирались для миссии на основе опыта и навыков, подтверждая эффективность использования этих самолетов в борьбе с вражескими ракетами.
- В результате авиатрагедии погиб летчик Алексей Меса, который героически уничтожил несколько угроз, спасая жизни украинцев.
- Специальная комиссия Министерства обороны Украины работает над выяснением обстоятельств крушения F-16, результаты которой ожидаются в скором времени.
Результаты расследования авиакатастрофы F-16 будут известны в ближайшее время
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, комментируя авиакатастрофу, отметил, что пилоты F-16 были хорошо подготовлены, прошли обучение в учебных заведениях стран-союзников Киева. Также для этой миссии выбирались лучшие лётчики с опытом эффективного использования самолетов.
Он также напомнил, что специальная комиссия Министерства обороны расследует обстоятельства крушения F-16 и результаты этого расследования ожидаются в ближайшее время.
Авиатроща F-16 в Украине.
29 августа Генштаб Вооруженных сил Украины подтвердил авиатрощу истребителя F-16 во время отражения новой атаки со стороны российских захватчиков.
Что важно понимать, истребители F-16 также были вовлечены в воздушный бой, который происходил 26 августа.
Во время мероприятия на следующую цель с одним из самолетов была потеряна связь.
Впоследствии стало известно, что самолет потерпел крушение, пилоту спастись не удалось — он погиб во время выполнения боевого задания.
Речь идет об известном летчике из Луцка Алексее Месе с позывным "Мунфиш", который одним из первых проходил обучение на F-16 в США.
В целях выяснения причин аварии назначена специальная комиссия МОУ, которая работает в районе падения самолета.
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