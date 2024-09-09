Авіатроща F-16 в Україні. Сирський озвучив, коли будуть відомі результати розслідування

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський прокоментував катастрофу винищувача F-16 в Україні. Він зазначив, що результати розслідування будуть відомі незабаром.
Головні тези:
- Головнокомандувач Олександр Сирський зазначив, що результати розслідування авіакатастрофи F-16 будуть відомі незабаром.
- Пілоти F-16, включаючи героя Олексія Меся, були добре підготовлені та успішно виконали бойові завдання.
- Українські винищувачі F-16 виявилися дієвими у боротьбі з ворожими ракетами, підвищуючи обороноздатність країни.
- Олексій Меся, який загинув під час бойового завдання, врятував українців від смертоносних ракет.
- Спеціальна комісія Міністерства оборони України активно працює над розслідуванням причин авіатрагедії F-16.
Результати розслідування авіакатастрофи F-16 будуть відомі найближчим часом
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, коментуючи авіакатастрофу, зазначив, що пілоти F-16 були добре підготовлені, пройшли навчання у навчальних закладах країн-союзників Києва. Також для цієї місії обиралися найкращі льотчики з досвідом ефективного використання літаків.
Він також нагадав, що спеціальна комісія Міністерства оборони розслідує обставини катастрофи F-16 і результати цього розслідування очікуються найближчим часом.
Авіатроща F-16 в Україні
29 серпня Генштаб Збройних сил України підтвердив авіатрощу винищувача F-16 під час відбиття нової атаки з боку російських загарбників.
Що важливо розуміти, винищувачі F-16 також були залучені до повітряного бою, який відбувався 26 серпня.
Під час заходу на наступну ціль з одним з літаків був втрачений звʼязок.
Згодом стало відомо, що літак зазнав катастрофи, пілоту врятуватися не вдалося — він загинув під час виконання бойового завдання.
Йдеться про відомого льотчика з Луцька Олексія Меся із позивним “Мунфіш”, який одним з перших проходив навчання на F-16 у США.
З метою зʼясування причин аварії призначена спеціальна комісія МОУ, яка працює в районі падіння літака.
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