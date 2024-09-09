Авіатроща F-16 в Україні. Сирський озвучив, коли будуть відомі результати розслідування

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський прокоментував катастрофу винищувача F-16 в Україні. Він зазначив, що результати розслідування будуть відомі незабаром.

Результати розслідування авіакатастрофи F-16 будуть відомі найближчим часом

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, коментуючи авіакатастрофу, зазначив, що пілоти F-16 були добре підготовлені, пройшли навчання у навчальних закладах країн-союзників Києва. Також для цієї місії обиралися найкращі льотчики з досвідом ефективного використання літаків.

Він також нагадав, що спеціальна комісія Міністерства оборони розслідує обставини катастрофи F-16 і результати цього розслідування очікуються найближчим часом.

Я думаю, що результати розслідування скоро стануть відомі. З одного боку, ми не будемо приховувати інформацію, а з іншого боку, ефективність використання цих літаків підтверджена — пара F-16 знищила чотири крилаті ракети, що, безумовно, підвищить нашу обороноздатність, особливо у боротьбі з ворожими крилатими ракетами. Олександр Сирський Головнокомандувач ЗСУ

Авіатроща F-16 в Україні

29 серпня Генштаб Збройних сил України підтвердив авіатрощу винищувача F-16 під час відбиття нової атаки з боку російських загарбників.

Що важливо розуміти, винищувачі F-16 також були залучені до повітряного бою, який відбувався 26 серпня.

Під час заходу на наступну ціль з одним з літаків був втрачений звʼязок.

Згодом стало відомо, що літак зазнав катастрофи, пілоту врятуватися не вдалося — він загинув під час виконання бойового завдання.

Йдеться про відомого льотчика з Луцька Олексія Меся із позивним “Мунфіш”, який одним з перших проходив навчання на F-16 у США.

Він героїчно провів свій останній бій в небі. Двадцять шостого серпня Олексій під час відбиття російського масованого комбінованого ракетно-авіаційного удару знищив три крилаті ракети та один ударний БпЛА. Олексій врятував українців від смертоносних російських ракет. На жаль, ціною власного життя, — повідомили у пресслужбі Повітряних Сил. Поширити