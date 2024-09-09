Авіатроща F-16 в Україні. Сирський озвучив, коли будуть відомі результати розслідування
Категорія
Україна
Дата публікації

Авіатроща F-16 в Україні. Сирський озвучив, коли будуть відомі результати розслідування

Авіатроща F-16 в Україні. Сирський озвучив, коли будуть відомі результати розслідування
Read in English
Джерело:  CNN

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський прокоментував катастрофу винищувача F-16 в Україні. Він зазначив, що результати розслідування будуть відомі незабаром.

Головні тези:

  • Головнокомандувач Олександр Сирський зазначив, що результати розслідування авіакатастрофи F-16 будуть відомі незабаром.
  • Пілоти F-16, включаючи героя Олексія Меся, були добре підготовлені та успішно виконали бойові завдання.
  • Українські винищувачі F-16 виявилися дієвими у боротьбі з ворожими ракетами, підвищуючи обороноздатність країни.
  • Олексій Меся, який загинув під час бойового завдання, врятував українців від смертоносних ракет.
  • Спеціальна комісія Міністерства оборони України активно працює над розслідуванням причин авіатрагедії F-16.

Результати розслідування авіакатастрофи F-16 будуть відомі найближчим часом

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, коментуючи авіакатастрофу, зазначив, що пілоти F-16 були добре підготовлені, пройшли навчання у навчальних закладах країн-союзників Києва. Також для цієї місії обиралися найкращі льотчики з досвідом ефективного використання літаків.

Він також нагадав, що спеціальна комісія Міністерства оборони розслідує обставини катастрофи F-16 і результати цього розслідування очікуються найближчим часом.

Я думаю, що результати розслідування скоро стануть відомі. З одного боку, ми не будемо приховувати інформацію, а з іншого боку, ефективність використання цих літаків підтверджена — пара F-16 знищила чотири крилаті ракети, що, безумовно, підвищить нашу обороноздатність, особливо у боротьбі з ворожими крилатими ракетами.

Олександр Сирський

Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ

Авіатроща F-16 в Україні

29 серпня Генштаб Збройних сил України підтвердив авіатрощу винищувача F-16 під час відбиття нової атаки з боку російських загарбників.

Що важливо розуміти, винищувачі F-16 також були залучені до повітряного бою, який відбувався 26 серпня.

Під час заходу на наступну ціль з одним з літаків був втрачений звʼязок.

Згодом стало відомо, що літак зазнав катастрофи, пілоту врятуватися не вдалося — він загинув під час виконання бойового завдання.

Йдеться про відомого льотчика з Луцька Олексія Меся із позивним “Мунфіш”, який одним з перших проходив навчання на F-16 у США.

Він героїчно провів свій останній бій в небі. Двадцять шостого серпня Олексій під час відбиття російського масованого комбінованого ракетно-авіаційного удару знищив три крилаті ракети та один ударний БпЛА. Олексій врятував українців від смертоносних російських ракет. На жаль, ціною власного життя, — повідомили у пресслужбі Повітряних Сил.

З метою зʼясування причин аварії призначена спеціальна комісія МОУ, яка працює в районі падіння літака.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Генштаб ЗСУ підтвердив авіатрощу винищувача F-16 під час відбиття атаки РФ
Генштаб ЗСУ
F-16
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Авіатроща F-16 в Україні — з'явилася перша реакція Пентагона
Міноборони США
F-16
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Авіатроща F-16 в Україні. США відкидають версію зі збиттям винищувача з Patriot
Авіатроща F-16 в Україні. США відкидають версію зі збиттям винищувача з Patriot

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?