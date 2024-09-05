Наша стратегия работает. Сырский заявил о значительном улучшении ситуации на Покровском направлении
Категория
Украина
Дата публикации

Наша стратегия работает. Сырский заявил о значительном улучшении ситуации на Покровском направлении

Сырский
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Источник:  CNN

Силы обороны Украины остановили продвижение российской армии на Покровск. Это подчеркнул главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Главные тезисы

  • Украинские силы под руководством главнокомандующего ВСУ Александра Сырского успешно остановили продвижение российской армии на Покровском направлении.
  • В результате остановки продвижения российские силы лишились возможности маневрировать и развертывать силы подкрепления, что сказалось на интенсивности боевых действий.
  • Сырский подчеркнул значительное улучшение ситуации на Покровском направлении, отметив, что украинским войскам удалось успешно сдержать продвижение российской армии.
  • Покровское направление остается одним из самых напряженных на фронте, где происходят десятки боевых столкновений, приводящих к существенным потерям российских сил.

Сырский заявил об остановке продвижения армии РФ в сторону Покровска

По его словам, Покровское направление было эпицентром войны на востоке Украины. Однако Сырский сказал, что украинским войскам удалось остановить продвижение России.

За последние шесть дней в Покровском направлении враг не продвинулся ни на метр. Другими словами, наша стратегия работает.

Александр Сырский

Александр Сырский

Главнокомандующий ВСУ

Он отметил, что Украина смогла лишить россиян маневрировать способности и развертывать их силы подкрепления по другим направлениям.

Это ослабление, несомненно, ощущается в других областях. Отмечаем, что количество артиллерийских обстрелов и интенсивность наступления уменьшились.

Ситуация на Покровском направлении: что известно

Покровское направление является одним из самых горячих на фронте. Российская армия находится в 11 км от города. Поэтому там была объявлена принудительная эвакуация мирного населения.

Как рассказывал Сырский, там россияне активно используют свое преимущество в живой силе и военной технике. А по данным Генштаба, там каждый день происходят десятки боевых столкновений, а россияне теряют большое количество солдат.

Недавно президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ дополнительно усилят Покровское направление.

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