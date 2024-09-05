Из Покровска отменили эвакуационные поезда — как теперь уехать гражданским

Из прифронтового Покровска Донецкой области упразднили эвакуационные поезда. Теперь посадка будет на станции в Днепропетровской области.

Эвакуационные поезда больше не будут курсировать из Покровска

Как отмечается, в связи с усложнением ситуации безопасности посадка лиц на эвакуационные поезда со станции Покровск отменена.

Начиная с 5 сентября, начальной станцией отправления эвакуационных поездов, эвакуирующих гражданское население Донецкой области, определена станция Павлоград в Днепропетровской области.

Расстояние между Покровском и Павлоградом составляет более 100 км.

Какая ситуация в Покровске

4 сентября председатель областной военной администрации Вадим Филашкин сообщил, что в прифронтовом городе Покровск Донецкой области, куда рвутся оккупационные войска, остается еще около 26 тысяч человек, в том числе 1076 детей.

За последний месяц город покинули более 20 тысяч человек.

Также из-за ситуации безопасности принудительная эвакуация детей будет осуществляться из 31-го населенного пункта Покровского и Краматорского районов, что в Донецкой области.