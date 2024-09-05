Из Покровска отменили эвакуационные поезда — как теперь уехать гражданским

Из прифронтового Покровска Донецкой области упразднили эвакуационные поезда. Теперь посадка будет на станции в Днепропетровской области.
Главные тезисы
- Эвакуационные поезда больше не отправляются из Покровска, гражданам предлагается покидать город со станции в Днепропетровской области.
- В Покровске остается около 26 тысяч человек, включая более тысячи детей, несмотря на уход из города тысяч людей за последний месяц.
- Принудительная эвакуация детей будет производиться из 31 населенного пункта Покровского и Краматорского районов в Донецкой области.
- Среди населенных пунктов, подлежащих эвакуации, села и поселки: Берестки, Вознесенка, Заря, Новоселидовка, Старые Терны, Янтарное, Острое и другие.
- Оставшимся жителям Покровска рекомендуется принять меры безопасности и обратиться за помощью к организациям по проведению эвакуации.
Эвакуационные поезда больше не будут курсировать из Покровска
Как отмечается, в связи с усложнением ситуации безопасности посадка лиц на эвакуационные поезда со станции Покровск отменена.
Начиная с 5 сентября, начальной станцией отправления эвакуационных поездов, эвакуирующих гражданское население Донецкой области, определена станция Павлоград в Днепропетровской области.
Расстояние между Покровском и Павлоградом составляет более 100 км.
Какая ситуация в Покровске
4 сентября председатель областной военной администрации Вадим Филашкин сообщил, что в прифронтовом городе Покровск Донецкой области, куда рвутся оккупационные войска, остается еще около 26 тысяч человек, в том числе 1076 детей.
За последний месяц город покинули более 20 тысяч человек.
Также из-за ситуации безопасности принудительная эвакуация детей будет осуществляться из 31-го населенного пункта Покровского и Краматорского районов, что в Донецкой области.
В частности, речь идет об эвакуации из населенных пунктов Покровского и Краматорского районов. В частности из сел Берестки, Волченка, Вознесенка, Дачное, Зеленовка, Заря, Кременная Балка, Новодмитровка, Новоселидовка, Солнцевка, Старые Терны, Степановка, Сухие Ялы, Янтарное, поселки Острое, а также из сел Ильиновка, Березовка, Бересток, Водяна Гнатовка, Долгая Балка, Зеленое Поле, Калиновое, Александро-Калиново, Попов Яр, Роскошное, Русин Яр, Старая Николаевка, Степановка, Тарасовка, Яблоновка.
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