З Покровська скасували евакуаційні потяги — як тепер виїхати цивільним

З прифронтового Покровська Донецької області скасували евакуаційні потяги. Тепер посадка буде на станції у Дніпропетровській області.

Евакуаційні потяги більше не курсуватимуть з Покровська

Як зазначається, у звʼязку з ускладненням безпекової ситуації посадка осіб на евакуаційні поїзди зі станції Покровськ скасована.

Починаючи з 5 вересня, початковою станцією відправлення евакуаційних потягів, які евакуюють цивільне населення Донецької області, визначено станцію Павлоград у Дніпропетровській області.

Відстань між Покровськом та Павлоградом становить понад 100 кілометрів.

Яка ситуація у Покровську

4 вересня голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив, що у прифронтовому місті Покровськ на Донеччині, куди рвуться окупаційні війська, залишається ще близько 26 тисяч людей, зокрема 1076 дітей.

За останній місяць місто покинули понад 20 тисяч жителів.

Також через безпекову ситуацію примусова евакуація дітей здійснюватиметься з 31-го населеного пункту Покровського і Краматорського районів, що у Донецькій області.