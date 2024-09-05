З Покровська скасували евакуаційні потяги — як тепер виїхати цивільним

З прифронтового Покровська Донецької області скасували евакуаційні потяги. Тепер посадка буде на станції у Дніпропетровській області.
Головні тези:
- Скасовано евакуаційні потяги з Покровська на Донеччині через ускладнення безпекової ситуації.
- Для цивільних осіб новою початковою станцією евакуації стала Павлоград у Дніпропетровській області.
- Понад 26 тисяч людей залишились у Покровську, в тому числі понад 1000 дітей, приблизно 20 тисяч жителів вже евакуювалися.
- Примусова евакуація дітей проводиться з багатьох населених пунктів Покровського і Краматорського районів Донецької області.
- Серед сіл та селищ, з яких здійснюється евакуація, — Берестки, Зоря, Новодмитрівка, Стара Миколаївка та інші.
Евакуаційні потяги більше не курсуватимуть з Покровська
Як зазначається, у звʼязку з ускладненням безпекової ситуації посадка осіб на евакуаційні поїзди зі станції Покровськ скасована.
Починаючи з 5 вересня, початковою станцією відправлення евакуаційних потягів, які евакуюють цивільне населення Донецької області, визначено станцію Павлоград у Дніпропетровській області.
Відстань між Покровськом та Павлоградом становить понад 100 кілометрів.
Яка ситуація у Покровську
4 вересня голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив, що у прифронтовому місті Покровськ на Донеччині, куди рвуться окупаційні війська, залишається ще близько 26 тисяч людей, зокрема 1076 дітей.
За останній місяць місто покинули понад 20 тисяч жителів.
Також через безпекову ситуацію примусова евакуація дітей здійснюватиметься з 31-го населеного пункту Покровського і Краматорського районів, що у Донецькій області.
Зокрема йдеться про евакуацію з населених пунктів Покровського і Краматорського районів. Зокрема з сіл Берестки, Вовченка, Вознесенка, Дачне, Зеленівка, Зоря, Кремінна Балка, Новодмитрівка, Новоселидівка, Сонцівка, Старі Терни, Степанівка, Сухі Яли, Янтарне, селища Гостре, а також із сіл Іллінівка, Березівка, Бересток, Водяне Друге, Гнатівка, Довга Балка, Зелене Поле, Калинове, Олександро-Калинове, Попів Яр, Розкішне, Русин Яр, Стара Миколаївка, Степанівка, Тарасівка, Яблунівка.
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