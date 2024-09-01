Армія РФ незабаром сповільнить наступ на Покровськ

Згідно з даними британських розвідників, попри те, що зараз російські загарбники продовжують активно наступати на Покровськ, уже скоро ситуація різко зміниться.

Темп наступу росіян на Покровськ незабаром спаде

Міноборони Великої Британії звертає увагу на те, що протягом минулого тижня армія РФ прискорила просування до східноукраїнського міста Покровськ.

Вони перебувають у межах десяти кілометрів від околиці міста. Темпи просування, ймовірно, сповільняться в міру входження російських сухопутних військ у населені пункти біля Покровська, — сказано у звіті. Поширити

Що важливо розуміти, саме Покровськ є головним логістичним вузлом для Донецької області.

Якщо це місто впаде, то Силам оборони України буде вкрай складно налагодити нові лінії постачання.

Це ускладнить для українських Збройних сил поповнення запасів і швидке маневрування ресурсами до кількох ключових опорних пунктів між Часовим Яром і Вугледаром, — наголошують у британському оборонному відомстві. Поширити

Окрім того, зазначається, що на всіх інших ділянках фронту на сході та півдні України оперативний темп військової активності залишається низьким.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 01 September 2024.



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Що ще відомо про ситуацію навколо Покровська

1 вересня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський офіційно підтвердив, що на Покровському напрямку ситуація справді складна.

За його словами, станом на сьогодні рішення командування ухвалюються без зволікань.

Попри те, що ворог має перевагу у кількості озброєння та людей, дякуючи нашим воїнам, зазнає відчутних втрат. Боротьба за Україну триває, — заявив Сирський. Поширити

За даними аналітиків Deep State, росіяни захопили Парасковіївку Донецької області, а також просунулися в Костянтинівці, Гродівці, Галицинівці.