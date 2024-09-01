Армія РФ незабаром сповільнить наступ на Покровськ

Згідно з даними британських розвідників, попри те, що зараз російські загарбники продовжують активно наступати на Покровськ, уже скоро ситуація різко зміниться.
Головні тези:
- Захоплення Покровська може значно ускладнити ситуацію для Сил оборони України.
- Головнокомандувач ЗСУ підтвердив складність ситуації на цій ділянці фронту.
- Армія РФ захопила кілька населених пунктів навколо Покровська, що загострило обстановку у регіоні.
Темп наступу росіян на Покровськ незабаром спаде
Міноборони Великої Британії звертає увагу на те, що протягом минулого тижня армія РФ прискорила просування до східноукраїнського міста Покровськ.
Що важливо розуміти, саме Покровськ є головним логістичним вузлом для Донецької області.
Якщо це місто впаде, то Силам оборони України буде вкрай складно налагодити нові лінії постачання.
Окрім того, зазначається, що на всіх інших ділянках фронту на сході та півдні України оперативний темп військової активності залишається низьким.
Що ще відомо про ситуацію навколо Покровська
1 вересня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський офіційно підтвердив, що на Покровському напрямку ситуація справді складна.
За його словами, станом на сьогодні рішення командування ухвалюються без зволікань.
За даними аналітиків Deep State, росіяни захопили Парасковіївку Донецької області, а також просунулися в Костянтинівці, Гродівці, Галицинівці.
Видання Forbes прогнозує, що армія РФ може досягти Покровська і найважливіших ліній постачання у вересні.
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