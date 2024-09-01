Армія РФ незабаром сповільнить наступ на Покровськ
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ незабаром сповільнить наступ на Покровськ

Міноборони Британії
армія РФ

Згідно з даними британських розвідників, попри те, що зараз російські загарбники продовжують активно наступати на Покровськ, уже скоро ситуація різко зміниться.

Головні тези:

  • Захоплення Покровська може значно ускладнити ситуацію для Сил оборони України.
  • Головнокомандувач ЗСУ підтвердив складність ситуації на цій ділянці фронту.
  • Армія РФ захопила кілька населених пунктів навколо Покровська, що загострило обстановку у регіоні.

Темп наступу росіян на Покровськ незабаром спаде

Міноборони Великої Британії звертає увагу на те, що протягом минулого тижня армія РФ прискорила просування до східноукраїнського міста Покровськ.

Вони перебувають у межах десяти кілометрів від околиці міста. Темпи просування, ймовірно, сповільняться в міру входження російських сухопутних військ у населені пункти біля Покровська, — сказано у звіті.

Що важливо розуміти, саме Покровськ є головним логістичним вузлом для Донецької області.

Якщо це місто впаде, то Силам оборони України буде вкрай складно налагодити нові лінії постачання.

Це ускладнить для українських Збройних сил поповнення запасів і швидке маневрування ресурсами до кількох ключових опорних пунктів між Часовим Яром і Вугледаром, — наголошують у британському оборонному відомстві.

Окрім того, зазначається, що на всіх інших ділянках фронту на сході та півдні України оперативний темп військової активності залишається низьким.

Що ще відомо про ситуацію навколо Покровська

1 вересня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський офіційно підтвердив, що на Покровському напрямку ситуація справді складна.

За його словами, станом на сьогодні рішення командування ухвалюються без зволікань.

Попри те, що ворог має перевагу у кількості озброєння та людей, дякуючи нашим воїнам, зазнає відчутних втрат. Боротьба за Україну триває, — заявив Сирський.

За даними аналітиків Deep State, росіяни захопили Парасковіївку Донецької області, а також просунулися в Костянтинівці, Гродівці, Галицинівці.

Видання Forbes прогнозує, що армія РФ може досягти Покровська і найважливіших ліній постачання у вересні.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Чому США мають дозволити ЗСУ вражати воєнні обʼєкти у тилу РФ — відповідь аналітиків
Чому США мають дозволити ЗСУ вражати воєнні обʼєкти у тилу РФ — відповідь аналітиків
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Повітряні сили ЗСУ збили на Курському напрямку новітній російський БпЛА "Оріон"
Повітряні Сили ЗСУ
Оріон
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ знищили понад 1300 військових РФ, 10 танків та 24 ББМ
Генштаб ЗСУ
ЗСУ знищили понад 1300 військових РФ, 10 танків та 24 ББМ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?