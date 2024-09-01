ЗСУ знищили понад 1300 військових РФ, 10 танків та 24 ББМ

Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення вже становить 616 300 військових.
Головні тези:
- ЗСУ успішно взаємодіють та продовжують ліквідовувати ворожі війська, знищивши понад 1300 військових РФ, 10 танків та 24 ББМ.
- Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення вже становить 616 300 військових.
- Протягом минулої доби зафіксовано 199 бойових зіткнень на різних напрямках, де відбулися інтенсивні штурмові дії з боку окупантів.
- Українські сили оборони активно працюють на фронті, зустрічаючи та відбиваючи атаки ворога в різних районах.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1350 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 8592 (+10) од.;
бойових броньованих машин — 16760 (+24) од.;
артилерійських систем — 17636 (+22) од.;
РСЗВ — 1176 од.;
засоби ППО — 940 од.;
літаків — 368 од.;
вертольотів — 328 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня 14507 (+36) од.;
крилаті ракети — 2557 од.;
кораблі/катери — 28 од.;
підводні човни — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 23881 (+56) од.;
спеціальна техніка — 2991 (+14) од.
Яка ситуація на фронті
Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 199 бойових зіткнень.
На Куп’янському напрямку, за уточненою інформацією, кількість атак з боку окупантів за добу добігла 24. Сили оборони зупинили усі штурмові дії противника в районах Синьківки, Колісниківки, Лозової, Новоосинового, Глушківки та Берестового.
На Лиманському напрямку наші війська відбили 18 атак загарбників в районах дев’яти різних населених пунктів, а також у Серебрянському лісі. Основні зусилля ворог направляв у бік Греківки, Твердохлібового і Невського.
На Сіверському напрямку Силами оборони України відбито дев’ять штурмових дій поблизу Верхньокам’янського, Білогорівки, Спірного, Званівки та Виїмки.
На Краматорському напрямку наші воїни зупинили 20 спроб противника прорвати оборону в районах Білої Гори, Іванівського, Андріївки, Кліщіївки Часового Яру та Калинівки. Біля останнього з цих населених пунктів відбулося понад 50 відсотків від усіх боєзіткнень.
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