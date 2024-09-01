ЗСУ знищили понад 1300 військових РФ, 10 танків та 24 ББМ

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1350 російських загарбників, а з техніки знищено:

Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 199 бойових зіткнень.

На Куп’янському напрямку, за уточненою інформацією, кількість атак з боку окупантів за добу добігла 24. Сили оборони зупинили усі штурмові дії противника в районах Синьківки, Колісниківки, Лозової, Новоосинового, Глушківки та Берестового.

На Лиманському напрямку наші війська відбили 18 атак загарбників в районах дев’яти різних населених пунктів, а також у Серебрянському лісі. Основні зусилля ворог направляв у бік Греківки, Твердохлібового і Невського.

На Сіверському напрямку Силами оборони України відбито дев’ять штурмових дій поблизу Верхньокам’янського, Білогорівки, Спірного, Званівки та Виїмки.