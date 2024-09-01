ЗСУ знищили понад 1300 військових РФ, 10 танків та 24 ББМ
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ знищили понад 1300 військових РФ, 10 танків та 24 ББМ

Генштаб ЗСУ
ЗСУ знищили понад 1300 військових РФ, 10 танків та 24 ББМ
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Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення вже становить 616 300 військових.

Головні тези:

  • ЗСУ успішно взаємодіють та продовжують ліквідовувати ворожі війська, знищивши понад 1300 військових РФ, 10 танків та 24 ББМ.
  • Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення вже становить 616 300 військових.
  • Протягом минулої доби зафіксовано 199 бойових зіткнень на різних напрямках, де відбулися інтенсивні штурмові дії з боку окупантів.
  • Українські сили оборони активно працюють на фронті, зустрічаючи та відбиваючи атаки ворога в різних районах.

Що відомо про втрати армії РФ 

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1350 російських загарбників, а з техніки знищено:

  • танків — 8592 (+10) од.;

  • бойових броньованих машин — 16760 (+24) од.;

  • артилерійських систем — 17636 (+22) од.;

  • РСЗВ — 1176 од.;

  • засоби ППО — 940 од.;

  • літаків — 368 од.;

  • вертольотів — 328 од.;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня 14507 (+36) од.;

  • крилаті ракети — 2557 од.;

  • кораблі/катери — 28 од.;

  • підводні човни — 1 од.;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 23881 (+56) од.;

  • спеціальна техніка — 2991 (+14) од.

Фото — facebook.com/GeneralStaff.ua

Яка ситуація на фронті

Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 199 бойових зіткнень.

  • На Куп’янському напрямку, за уточненою інформацією, кількість атак з боку окупантів за добу добігла 24. Сили оборони зупинили усі штурмові дії противника в районах Синьківки, Колісниківки, Лозової, Новоосинового, Глушківки та Берестового.

  • На Лиманському напрямку наші війська відбили 18 атак загарбників в районах дев’яти різних населених пунктів, а також у Серебрянському лісі. Основні зусилля ворог направляв у бік Греківки, Твердохлібового і Невського.

  • На Сіверському напрямку Силами оборони України відбито дев’ять штурмових дій поблизу Верхньокам’янського, Білогорівки, Спірного, Званівки та Виїмки.

  • На Краматорському напрямку наші воїни зупинили 20 спроб противника прорвати оборону в районах Білої Гори, Іванівського, Андріївки, Кліщіївки Часового Яру та Калинівки. Біля останнього з цих населених пунктів відбулося понад 50 відсотків від усіх боєзіткнень.

На Покровському напрямку наші захисники відбили 52 ворожих штурмів різної інтенсивності. Найбільше їх було в районах населених пунктів Гродівка Новогродівка і Михайлівка — шість, двадцять та десять відповідно.

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