ЗСУ відбили 109 штурмів армії РФ від початку доби

Від початку доби 31 серпня ворог продовжує наступальні дії, кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 109. Найбільш активний противник на Покровському і Курахівському напрямках.
Головні тези:
- ЗСУ відбили 109 штурмів армії РФ з початку доби 31 серпня, найактивніші напрямки — Покровський та Курахівський.
- У Сумській та Чернігівській областях тривають артилерійські обстріли з території РФ, ворог атакує різні населені пункти.
- Зазначено активні боєзіткнення на Харківському, Куп'янському, Лиманському напрямках з численними атаками армії РФ.
- Українські воїни зупинили багато ворожих атак на різних напрямках, опонент зазнав втрат у людях та військовій техніці.
- Інформація про загальні втрати армії РФ у війні проти України свідчить про успішний і відданий опір українських військових.
Актуальна ситуація на різних напрямках фронту
Оперативна інформація станом на 16.00 31.08.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
На Харківському напрямку на даний час триває атака противника у районі Вовчанська. Липці і Малі Проходи потрапили під вороже бомбардування.
На Куп’янському напрямку противник 12 разів починав штурмувати позиції наших підрозділів біля Синьківки, Колісниківки і в бік Лозової. Половина з цих боєзіткнень ще тривають.
На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила шість атак на позиції українців поблизу Твердохлібового, Невського, Новосадового, Діброви та у Серебрянському лісі. Три боєзіткнення завершилися без успіху для противника, а три — продовжуються. Окупанти били НАРами з гелікоптерів Ка-52 по Сергіївці.
Намагається ворог знайти слабину в нашій обороні на Сіверському напрямку. Поблизу Верхньокам’янського, Виїмки, Званівки та Спірного провів сім атак. Отримав жорстку відсіч. Бої неподалік Виїмки і Верхньокам’янського ще продовжуються.
На Краматорському напрямку загарбники розпочинали 12 штурмів біля Калинівки, Часового Яру, Андріївки і Кліщіївки. Три з них ще не завершено. Ворог зазнає втрат. Концентрує зусилля у районах Калинівки та Андріївки.
На Торецькому напрямку кількість ворожих атак збільшилась до дев’яти. Вісім з них наші воїни зупинили. Бій ще точиться в районі Неліпівки, де ворог атакує найактивніше.
На Покровському напрямку найбільша кількість боєзіткнень. З початку доби окупанти здійснили вже 23 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій в районах семи різних населених пунктів. Найбільше боєзіткнень, майже половина, пройшли біля Новогродівки. Селідове та Покровськ зазнали ударів КАБами.
Зафіксовано 21 ворожу атаку у бік Українська, Лісівки, Галицинівки, Георгіївки та Костянтинівки на Курахівському напрямку. У районах Георгіївки і Костянтинівки окупанти прикладали основні зусилля — провели одинадцять та п’ять штурмів відповідно.
На Времівському напрямку тривають два боєзіткнення неподалік Вугледара та Времівки. Ще тричі ворог проводив атаки у бік Макарівки — отримав жорстку відсіч.
На Оріхівському напрямку окупанти безуспішно атакували тричі, біля Малої Токмачки і Роботиного. По Рівнополю випустили двадцять некерованих авіаракет з озброєння вертольотів.
На Придніпровському напрямку успішно відбито один ворожий штурм.
Що відомо про поточні та загальні втрати армії РФ у війні проти України
особового складу — близько 614 тис 950 (+1360) осіб,
танків — 8 тис 582 (+8) од,
бойових броньованих машин — 16 тис 736 (+14) од,
артилерійських систем — 17 тис 614 (+42) од,
РСЗВ — 1 тис 176 (+1) од,
засобів ППО — 940 (+0) од,
літаків — 368 (+0) од,
гелікоптерів — 328 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 14 тис 471 (+18),
крилатих ракет — 2 тис 557 (+1),
кораблів /катерів — 28 (+0) од,
підводних човнів — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 23 тис 825 (+62) од,
спеціальної техніки — 2 тис 977 (+10)
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