ЗСУ відбили 109 штурмів армії РФ від початку доби

Оперативна інформація станом на 16.00 31.08.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Сумська та Чернігівська області потерпають від артилерійських обстрілів з території РФ. Так, під ворожий вогневий вплив потрапили 15 районів різних населених пунктів. Серед них Хрінівка, Уланове, Велика Писарівка, Славгород та Степок. Сопич обстріляно двічі, а Порозок — тричі. Авіабомбами російські терористи цілили, зокрема, по Глухову, Манухівці, Журавці та Ободах.

На Харківському напрямку на даний час триває атака противника у районі Вовчанська. Липці і Малі Проходи потрапили під вороже бомбардування.

На Куп’янському напрямку противник 12 разів починав штурмувати позиції наших підрозділів біля Синьківки, Колісниківки і в бік Лозової. Половина з цих боєзіткнень ще тривають.

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила шість атак на позиції українців поблизу Твердохлібового, Невського, Новосадового, Діброви та у Серебрянському лісі. Три боєзіткнення завершилися без успіху для противника, а три — продовжуються. Окупанти били НАРами з гелікоптерів Ка-52 по Сергіївці.

Намагається ворог знайти слабину в нашій обороні на Сіверському напрямку. Поблизу Верхньокам’янського, Виїмки, Званівки та Спірного провів сім атак. Отримав жорстку відсіч. Бої неподалік Виїмки і Верхньокам’янського ще продовжуються.

На Краматорському напрямку загарбники розпочинали 12 штурмів біля Калинівки, Часового Яру, Андріївки і Кліщіївки. Три з них ще не завершено. Ворог зазнає втрат. Концентрує зусилля у районах Калинівки та Андріївки.