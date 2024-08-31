ВСУ отразили 109 штурмов армии РФ с начала суток

С начала суток 31 августа враг продолжает наступательные действия, количество боевых столкновений по всей линии фронта возросло до 109. Наиболее активный противник на Покровском и Кураховском направлениях.
Главные тезисы
- На фронте зафиксировано 109 штурмов армии РФ с начала суток 31 августа.
- Самые активные направления боевых действий — Покровское и Кураховское, где противник предпринял множество атак.
- Украинские военные успешно отразили многочисленные атаки армии РФ, причинив врагу потери в людях и военной технике.
Актуальная ситуация на разных направлениях фронта
Оперативная информация по состоянию на 16.00 31.08.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Харьковском направлении в настоящее время идет атака противника в районе Волчанска. Липцы и Малые Проходы попали под вражескую бомбардировку.
На Купянском направлении противник 12 раз начинал штурмовать позиции наших подразделений у Синьковки, Колесниковки и в сторону Лозовой. Половина из этих боеприкосновений еще продолжаются.
На Лиманском направлении за день захватническая армия совершила шесть атак на позиции украинцев вблизи Твердохлебового, Невского, Новосадового, Дибровы и в Серебрянском лесу. Три боестолкновения завершились без успеха для противника, а три — продолжаются. Оккупанты били НАРами с вертолетов Ка-52 по Сергеевке.
Пытается враг найти слабину в нашей обороне на Северском направлении. Вблизи Верхнекаменского, Выемки, Звоновки и Спорного провел семь атак. Получил жесткий отпор. Бои неподалеку от Выемки и Верхнекаменского еще продолжаются.
На Краматорском направлении захватчики начинали 12 штурмов у Калиновки, Часового Яра, Андреевки и Клещиевки. Три из них еще не завершены. Враг несет потери. Концентрирует усилия в районах Калиновки и Андреевки.
На Торецком направлении количество вражеских атак увеличилось до девяти. Восемь из них наши воины остановили. Бой еще идет в районе Нелиповки, где враг атакует самое активное.
На Покровском направлении наибольшее количество боеприкосновений. С начала суток оккупанты предприняли уже 23 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах семи разных населенных пунктов. Больше всего боестолкновений, почти половина, прошли возле Новогродовки. Селидово и Покровск получили удары КАБами.
Зафиксирована 21 вражеская атака в сторону Украинской, Лесовки, Галицыновки, Георгиевки и Константиновки на Кураховском направлении. В районах Георгиевки и Константиновки оккупанты прикладывали основные усилия — провели одиннадцать и пять штурмов соответственно.
На Времивском направлении продолжаются два боестолкновения недалеко от Угледара и Времовки. Еще трижды враг проводил атаки в сторону Макаровки — получил жесткий отпор.
На Ореховском направлении кафиры безуспешно атаковали трижды, у Малой Токмачки и Роботиного. По Ровно выпустили двадцать неуправляемых авиаракет по вооружению вертолетов.
На Приднепровском направлении успешно отражен один вражеский штурм.
Что известно о текущих и общих потерях армии РФ в войне против Украины
личного состава — около 614 тыс 950 (+1360) человек,
танков — 8 тыс 582 (+8) ед,
боевых бронированных машин — 16 тыс 736 (+14) ед,
артиллерийских систем — 17 тыс 614 (+42) ед,
РСЗО — 1 тыс 176 (+1) ед,
средств ПВО — 940 (+0) ед,
самолетов — 368 (+0) ед,
вертолетов — 328 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 14 тыс 471 (+18),
крылатых ракет — 2 тыс 557 (+1),
кораблей /катеров — 28 (+0) ед,
подводных лодок — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 23 тыс 825 (+62) ед,
специальной техники — 2 тыс 977 (+10)
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