ВСУ отразили 109 штурмов армии РФ с начала суток
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ отразили 109 штурмов армии РФ с начала суток

Генштаб ВСУ
ВСУ
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С начала суток 31 августа враг продолжает наступательные действия, количество боевых столкновений по всей линии фронта возросло до 109. Наиболее активный противник на Покровском и Кураховском направлениях.

Главные тезисы

  • На фронте зафиксировано 109 штурмов армии РФ с начала суток 31 августа.
  • Самые активные направления боевых действий — Покровское и Кураховское, где противник предпринял множество атак.
  • Украинские военные успешно отразили многочисленные атаки армии РФ, причинив врагу потери в людях и военной технике.

Актуальная ситуация на разных направлениях фронта

Оперативная информация по состоянию на 16.00 31.08.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Сумская и Черниговская области подвергаются артиллерийским обстрелам с территории РФ. Так, во враждебное огневое влияние попали 15 районов разных населенных пунктов. Среди них Хреновка, Уланово, Большая Писаревка, Славгород и Степок. Сопич обстрелян дважды, а Порозок трижды. Авиабомбами российские террористы целили, в частности, по Глухову, Мануховке, Журавке и Ободам.

  • На Харьковском направлении в настоящее время идет атака противника в районе Волчанска. Липцы и Малые Проходы попали под вражескую бомбардировку.

  • На Купянском направлении противник 12 раз начинал штурмовать позиции наших подразделений у Синьковки, Колесниковки и в сторону Лозовой. Половина из этих боеприкосновений еще продолжаются.

  • На Лиманском направлении за день захватническая армия совершила шесть атак на позиции украинцев вблизи Твердохлебового, Невского, Новосадового, Дибровы и в Серебрянском лесу. Три боестолкновения завершились без успеха для противника, а три — продолжаются. Оккупанты били НАРами с вертолетов Ка-52 по Сергеевке.

  • Пытается враг найти слабину в нашей обороне на Северском направлении. Вблизи Верхнекаменского, Выемки, Звоновки и Спорного провел семь атак. Получил жесткий отпор. Бои неподалеку от Выемки и Верхнекаменского еще продолжаются.

  • На Краматорском направлении захватчики начинали 12 штурмов у Калиновки, Часового Яра, Андреевки и Клещиевки. Три из них еще не завершены. Враг несет потери. Концентрирует усилия в районах Калиновки и Андреевки.

  • На Торецком направлении количество вражеских атак увеличилось до девяти. Восемь из них наши воины остановили. Бой еще идет в районе Нелиповки, где враг атакует самое активное.

  • На Покровском направлении наибольшее количество боеприкосновений. С начала суток оккупанты предприняли уже 23 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах семи разных населенных пунктов. Больше всего боестолкновений, почти половина, прошли возле Новогродовки. Селидово и Покровск получили удары КАБами.

  • Зафиксирована 21 вражеская атака в сторону Украинской, Лесовки, Галицыновки, Георгиевки и Константиновки на Кураховском направлении. В районах Георгиевки и Константиновки оккупанты прикладывали основные усилия — провели одиннадцать и пять штурмов соответственно.

  • На Времивском направлении продолжаются два боестолкновения недалеко от Угледара и Времовки. Еще трижды враг проводил атаки в сторону Макаровки — получил жесткий отпор.

  • На Ореховском направлении кафиры безуспешно атаковали трижды, у Малой Токмачки и Роботиного. По Ровно выпустили двадцать неуправляемых авиаракет по вооружению вертолетов.

  • На Приднепровском направлении успешно отражен один вражеский штурм.

Что известно о текущих и общих потерях армии РФ в войне против Украины

  • личного состава — около 614 тыс 950 (+1360) человек,

  • танков — 8 тыс 582 (+8) ед,

  • боевых бронированных машин — 16 тыс 736 (+14) ед,

  • артиллерийских систем — 17 тыс 614 (+42) ед,

  • РСЗО — 1 тыс 176 (+1) ед,

  • средств ПВО — 940 (+0) ед,

  • самолетов — 368 (+0) ед,

  • вертолетов — 328 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 14 тыс 471 (+18),

  • крылатых ракет — 2 тыс 557 (+1),

  • кораблей /катеров — 28 (+0) ед,

  • подводных лодок — 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 23 тыс 825 (+62) ед,

  • специальной техники — 2 тыс 977 (+10)

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