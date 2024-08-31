ВСУ отразили 109 штурмов армии РФ с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16.00 31.08.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Сумская и Черниговская области подвергаются артиллерийским обстрелам с территории РФ. Так, во враждебное огневое влияние попали 15 районов разных населенных пунктов. Среди них Хреновка, Уланово, Большая Писаревка, Славгород и Степок. Сопич обстрелян дважды, а Порозок трижды. Авиабомбами российские террористы целили, в частности, по Глухову, Мануховке, Журавке и Ободам.

На Харьковском направлении в настоящее время идет атака противника в районе Волчанска. Липцы и Малые Проходы попали под вражескую бомбардировку.

На Купянском направлении противник 12 раз начинал штурмовать позиции наших подразделений у Синьковки, Колесниковки и в сторону Лозовой. Половина из этих боеприкосновений еще продолжаются.

На Лиманском направлении за день захватническая армия совершила шесть атак на позиции украинцев вблизи Твердохлебового, Невского, Новосадового, Дибровы и в Серебрянском лесу. Три боестолкновения завершились без успеха для противника, а три — продолжаются. Оккупанты били НАРами с вертолетов Ка-52 по Сергеевке.

Пытается враг найти слабину в нашей обороне на Северском направлении. Вблизи Верхнекаменского, Выемки, Звоновки и Спорного провел семь атак. Получил жесткий отпор. Бои неподалеку от Выемки и Верхнекаменского еще продолжаются.

На Краматорском направлении захватчики начинали 12 штурмов у Калиновки, Часового Яра, Андреевки и Клещиевки. Три из них еще не завершены. Враг несет потери. Концентрирует усилия в районах Калиновки и Андреевки.