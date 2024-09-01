ВСУ уничтожили более 1300 военных РФ, 10 танков и 24 ББМ
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили более 1300 военных РФ, 10 танков и 24 ББМ

Генштаб ВСУ
ВСУ уничтожили более 1300 военных РФ, 10 танков и 24 ББМ
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Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения уже составляет 616,3 тысяч военных.

Главные тезисы

  • Украинские военные продолжают успешно ликвидировать солдат РФ и их технику.
  • Согласно данным Генштаба, общее количество потерь русской армии за вторжение составляет более 610 тысяч военных.
  • На фронте зафиксировано 199 боевых столкновений, в результате чего украинские силы отражают атаки врага в различных районах.
  • Украинские защитники успешно отражают штурмы противника на различных направлениях: Купянском, Лиманском, Северском, Краматорском и Покровском.
  • Наиболее интенсивные боевые действия происходят в районах Белой Горы, Ивановского, Андреевки и других населенных пунктов.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1350 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 8592 (+10) ед;

  • боевых бронированных машин — 16760 (+24) ед;

  • артиллерийских систем — 17636 (+22) ед;

  • РСЗО — 1176 ед.;

  • средства ПВО — 940 ед.;

  • самолетов — 368 ед.;

  • вертолетов — 328 ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня 14507 (+36) ед;

  • крылатые ракеты — 2557 ед.;

  • корабли/катера — 28 ед.;

  • подводные лодки — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 23881 (+56) ед;

  • специальная техника — 2991 (+14) ед.

Фото — facebook.com/GeneralStaff.ua

Какая ситуация на фронте

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 199 боевых столкновений.

  • На Купянском направлении, по уточненной информации, количество атак со стороны окупантов в сутки достигло 24. Силы обороны остановили все штурмовые действия противника в районах Синьковки, Колесниковки, Лозовой, Новоосинового, Глушковки и Берестового.

  • На Лиманском направлении наши войска отразили 18 атак захватчиков в районах девяти разных населенных пунктов, а также в Серебрянском лесу. Основные усилия враг направлял в сторону Грековки, Твердохлебового и Невского.

  • На Северском направлении Силами обороны Украины отражены девять штурмовых действий вблизи Верхнекаменского, Белогоровки, Спорного, Звоновки и Выемки.

  • На Краматорском направлении наши воины остановили 20 попыток противника прорвать оборону в районах Белой Горы, Ивановского, Андреевки, Клещиевки Временного Яра и Калиновки. Около последнего из этих населенных пунктов произошло более 50 процентов всех боеприкосновений.

На Покровском направлении наши защитники отразили 52 вражеских штурма разной интенсивности. Больше всего их было в районах населенных пунктов Гродовка Новогродовка и Михайловка — шесть, двадцать и десять соответственно.

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