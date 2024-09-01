ВСУ уничтожили более 1300 военных РФ, 10 танков и 24 ББМ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1350 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 199 боевых столкновений.

На Купянском направлении, по уточненной информации, количество атак со стороны окупантов в сутки достигло 24. Силы обороны остановили все штурмовые действия противника в районах Синьковки, Колесниковки, Лозовой, Новоосинового, Глушковки и Берестового.

На Лиманском направлении наши войска отразили 18 атак захватчиков в районах девяти разных населенных пунктов, а также в Серебрянском лесу. Основные усилия враг направлял в сторону Грековки, Твердохлебового и Невского.

На Северском направлении Силами обороны Украины отражены девять штурмовых действий вблизи Верхнекаменского, Белогоровки, Спорного, Звоновки и Выемки.