ВСУ уничтожили более 1300 военных РФ, 10 танков и 24 ББМ

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения уже составляет 616,3 тысяч военных.
Главные тезисы
- Украинские военные продолжают успешно ликвидировать солдат РФ и их технику.
- Согласно данным Генштаба, общее количество потерь русской армии за вторжение составляет более 610 тысяч военных.
- На фронте зафиксировано 199 боевых столкновений, в результате чего украинские силы отражают атаки врага в различных районах.
- Украинские защитники успешно отражают штурмы противника на различных направлениях: Купянском, Лиманском, Северском, Краматорском и Покровском.
- Наиболее интенсивные боевые действия происходят в районах Белой Горы, Ивановского, Андреевки и других населенных пунктов.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1350 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 8592 (+10) ед;
боевых бронированных машин — 16760 (+24) ед;
артиллерийских систем — 17636 (+22) ед;
РСЗО — 1176 ед.;
средства ПВО — 940 ед.;
самолетов — 368 ед.;
вертолетов — 328 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня 14507 (+36) ед;
крылатые ракеты — 2557 ед.;
корабли/катера — 28 ед.;
подводные лодки — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 23881 (+56) ед;
специальная техника — 2991 (+14) ед.
Какая ситуация на фронте
Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 199 боевых столкновений.
На Купянском направлении, по уточненной информации, количество атак со стороны окупантов в сутки достигло 24. Силы обороны остановили все штурмовые действия противника в районах Синьковки, Колесниковки, Лозовой, Новоосинового, Глушковки и Берестового.
На Лиманском направлении наши войска отразили 18 атак захватчиков в районах девяти разных населенных пунктов, а также в Серебрянском лесу. Основные усилия враг направлял в сторону Грековки, Твердохлебового и Невского.
На Северском направлении Силами обороны Украины отражены девять штурмовых действий вблизи Верхнекаменского, Белогоровки, Спорного, Звоновки и Выемки.
На Краматорском направлении наши воины остановили 20 попыток противника прорвать оборону в районах Белой Горы, Ивановского, Андреевки, Клещиевки Временного Яра и Калиновки. Около последнего из этих населенных пунктов произошло более 50 процентов всех боеприкосновений.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-