Повітряні сили ЗСУ збили на Курському напрямку новітній російський БпЛА "Оріон"
Категорія
Україна
Дата публікації

Повітряні сили ЗСУ збили на Курському напрямку новітній російський БпЛА "Оріон"

Повітряні Сили ЗСУ
Оріон

На Курському напрямку Повітряні сили України 31 серпня збили російський безпілотник «Оріон».

Головні тези:

  • 31 серпня Повітряні сили України збили російський БпЛА "Оріон" на Курському напрямку.
  • Російський безпілотник "Оріон" є середньовисотним БпЛА великої тривалості польоту та має важливе бойове навантаження.
  • Українські сили оборони також знищили 24 російські ударні безпілотники у ніч на 31 серпня.

ПС ЗСУ знищили БпЛА РФ “Оріон” на Курщині

Близько 11.00 31 серпня 2024 року на Курському напрямку Повітряні Сили збили російський безпілотний літальний апарат «Оріон».

Як зазначили у Повітряних силах, це середньовисотний БпЛА великої тривалості польоту. Перебуває на озброєнні російської армії з 2020 року. Бортове обладнання призначене для візуальної, радіолокаційної або радіотехнічної розвідки з можливістю тривалого патрулювання у визначеному районі.

Вага 1150 кг. Бойове навантаження 200 кг. Можлива установка до чотирьох боєприпасів різного призначення, зокрема і ракет «повітря-поверхня».

Повітряні Сили уже збивали БпЛА цього типу на інших напрямках.

Сили оборони України збили 24 російських дрони у ніч проти 31 серпня

Сили оборони України вночі 31 серпня збили 24 російських ударних безпілотники типу Shahed-131/136, 25 упали самостійно, а ще три полетіли в Росію та Білорусь.

У ніч на 31 серпня 2024 року ворог завдав удару балістичною ракетою «Іскандер-М» із Воронезької обл., чотирма зенітними керованими ракетами С-300 із окупованої Донеччини та 52 ударними БПЛА типу Shahed-131/136 із Курської обл. — РФ.

До відбиття повітряного нападу армії РФ залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Протиповітряна оборона працювала у Київській, Полтавській, Черкаській, Дніпропетровській, Чернігівській, Кіровоградській, Миколаївській та Сумській областях.

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