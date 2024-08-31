Повітряні сили ЗСУ збили на Курському напрямку новітній російський БпЛА "Оріон"

На Курському напрямку Повітряні сили України 31 серпня збили російський безпілотник «Оріон».
Головні тези:
- 31 серпня Повітряні сили України збили російський БпЛА "Оріон" на Курському напрямку.
- Російський безпілотник "Оріон" є середньовисотним БпЛА великої тривалості польоту та має важливе бойове навантаження.
- Українські сили оборони також знищили 24 російські ударні безпілотники у ніч на 31 серпня.
ПС ЗСУ знищили БпЛА РФ “Оріон” на Курщині
Як зазначили у Повітряних силах, це середньовисотний БпЛА великої тривалості польоту. Перебуває на озброєнні російської армії з 2020 року. Бортове обладнання призначене для візуальної, радіолокаційної або радіотехнічної розвідки з можливістю тривалого патрулювання у визначеному районі.
Вага 1150 кг. Бойове навантаження 200 кг. Можлива установка до чотирьох боєприпасів різного призначення, зокрема і ракет «повітря-поверхня».
Повітряні Сили уже збивали БпЛА цього типу на інших напрямках.
Сили оборони України збили 24 російських дрони у ніч проти 31 серпня
Сили оборони України вночі 31 серпня збили 24 російських ударних безпілотники типу Shahed-131/136, 25 упали самостійно, а ще три полетіли в Росію та Білорусь.
До відбиття повітряного нападу армії РФ залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Протиповітряна оборона працювала у Київській, Полтавській, Черкаській, Дніпропетровській, Чернігівській, Кіровоградській, Миколаївській та Сумській областях.
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