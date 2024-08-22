Повітряні сили ЗСУ уразили пункт управління БпЛА армії РФ на Курщині — відео

Повітряні сили 22 серпня завдали авіаудару високоточними американськими бомбами GBU-39 по взводному опорному пункті у Курській області.
Головні тези:
- Повітряні сили ЗСУ ударили по пункту управління БпЛА армії РФ на Курщині високоточними бомбами GBU-39.
- Авіаудар був спрямований на військові об'єкти, техніку та військовослужбовців РФ, залишивши до 40 поранених.
- Українська авіація показала високу точність у виконанні завдань за допомогою керованих авіабомб.
ПС ЗСУ вдарили по військових об’єктах на Курщині
Про це повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.
Повітряні сили ЗСУ показали, як знищують мости і переправи в Курській області
На опублікованому відео можна побачити, як українська авіація чіткими ударами знищує логістичні сполучення в Курській області.
Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук зазначає, що на відео робота по двох мостах у 20 числах серпня 2024 року.
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