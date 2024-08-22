Повітряні сили ЗСУ уразили пункт управління БпЛА армії РФ на Курщині — відео
Категорія
Події
Дата публікації

Повітряні сили ЗСУ уразили пункт управління БпЛА армії РФ на Курщині — відео

Микола Олещук
Літаки

Повітряні сили 22 серпня завдали авіаудару високоточними американськими бомбами GBU-39 по взводному опорному пункті у Курській області.

Головні тези:

  • Повітряні сили ЗСУ ударили по пункту управління БпЛА армії РФ на Курщині високоточними бомбами GBU-39.
  • Авіаудар був спрямований на військові об'єкти, техніку та військовослужбовців РФ, залишивши до 40 поранених.
  • Українська авіація показала високу точність у виконанні завдань за допомогою керованих авіабомб.

ПС ЗСУ вдарили по військових об’єктах на Курщині

Про це повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

Уражено пункт управління БпЛА, підрозділ РЕБ, техніку, озброєння та до 40 військовослужбовців РФ.

Микола Олещук

Микола Олещук

Командувач Повітряних сил, генерал-лейтенант

Повітряні сили ЗСУ показали, як знищують мости і переправи в Курській області

На опублікованому відео можна побачити, як українська авіація чіткими ударами знищує логістичні сполучення в Курській області.

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук зазначає, що на відео робота по двох мостах у 20 числах серпня 2024 року.

Льотчики тактичної авіації Повітряних Сил разом із побратимами інших родів та видів військ Сил оборони успішно розносять логістичні сполучення в Курській області. На відео — результат бойової роботи авіації керованими авіабомбами по двох мостових переправах у 20-их числах серпня 2024 року!.

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