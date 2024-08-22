Повітряні сили ЗСУ уразили пункт управління БпЛА армії РФ на Курщині — відео

Льотчики тактичної авіації Повітряних Сил разом із побратимами інших родів та видів військ Сил оборони успішно розносять логістичні сполучення в Курській області. На відео — результат бойової роботи авіації керованими авіабомбами по двох мостових переправах у 20-их числах серпня 2024 року!.