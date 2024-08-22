Воздушные силы ВСУ поразили пункт управления БпЛА армии РФ на Курщине — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Воздушные силы ВСУ поразили пункт управления БпЛА армии РФ на Курщине — видео

Николай Олещук
Самолеты
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Воздушные силы 22 августа нанесли авиаудара высокоточными американскими бомбами GBU-39 по взводному опорному пункту в Курской области.

Главные тезисы

  • Воздушные силы ВСУ нанесли удар по пункту управления БПЛА армии РФ на Курщине, применив высокоточные бомбы GBU-39.
  • Авиаудар был направлен на военные объекты, технику и военнослужащих РФ, оставив до 40 раненых.
  • Успешная операция украинской авиации демонстрирует высокую точность при выполнении боевых задач с помощью управляемых авиабомб.

ВС ВСУ ударили по военным объектам в Курщине

Об этом сообщил командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук.

Поражён пункт управления БпЛА, подразделение РЭБ, технику, вооружение и до 40 военнослужащих РФ.

Николай Олещук

Николай Олещук

Командующий Воздушными силами, генерал-лейтенант

Воздушные силы ВСУ показали, как уничтожают мосты и переправы в Курской области

На опубликованном видео можно увидеть, как украинская авиация четкими ударами уничтожает логистические сообщения в Курской области.

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук отмечает, что на видео работа по двум мостам в 20 числах августа 2024 года.

Летчики тактической авиации Воздушных сил вместе с собратьями других родов и видов войск Сил обороны успешно разносят логистические сообщения в Курской области. На видео — результат боевой работы авиации управляемыми авиабомбами по двум мостовым переправам в 20-х числах августа 2024!

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