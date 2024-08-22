Воздушные силы ВСУ поразили пункт управления БпЛА армии РФ на Курщине — видео

Воздушные силы 22 августа нанесли авиаудара высокоточными американскими бомбами GBU-39 по взводному опорному пункту в Курской области.
Главные тезисы
- Воздушные силы ВСУ нанесли удар по пункту управления БПЛА армии РФ на Курщине, применив высокоточные бомбы GBU-39.
- Авиаудар был направлен на военные объекты, технику и военнослужащих РФ, оставив до 40 раненых.
- Успешная операция украинской авиации демонстрирует высокую точность при выполнении боевых задач с помощью управляемых авиабомб.
ВС ВСУ ударили по военным объектам в Курщине
Об этом сообщил командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук.
Воздушные силы ВСУ показали, как уничтожают мосты и переправы в Курской области
На опубликованном видео можно увидеть, как украинская авиация четкими ударами уничтожает логистические сообщения в Курской области.
Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук отмечает, что на видео работа по двум мостам в 20 числах августа 2024 года.
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