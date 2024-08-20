Воздушные силы показали работу украинской авиации на Курщине — видео

В Курской области РФ продолжает активно работать украинская авиация. В частности, истребители наносят удары по военным объектам оккупантов.
Главные тезисы
- Украинская авиация активно работает на Курщине, нанося удары по военным объектам оккупантов.
- Пилоты ВСУ проводят точные удары по логистическим центрам, опорным пунктам и скоплениям техники противника.
- Свидетельства и видео показывают, как украинская авиация уничтожает вражеские объекты, включая мосты и подземные пункты управления.
- Действия авиации ВСУ лишают вражескую сторону логистических способностей, оказывая значительное воздействие на врага.
Как украинская авиация работает на Курщине
Как сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещука, на видео можно увидеть украинского пилота, сбросившего бомбу по военному объекту РФ.
Стоит заметить, что оккупанты скрывают свою технику среди застроек.
Украинская авиация уничтожила второй мост в Курской области РФ
Как сообщил командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук, авиация Воздушных Сил точными ударами с воздуха продолжает лишать врага логистических способностей.
Это повлияет на врага, ведь лишает его логистических способностей.
Кроме этого, 16 августа Вооруженные силы Украины во время операции в Курской области уничтожили мост через реку Сейм возле села Глушково. Этот мост являлся важнейшей артерией логистики в этом районе.
По словам Николая Олещука, украинские пилоты высокоточными ударами бьют по вражеским опорным пунктам, скоплению техники, а также логистическим центрам и путям поставки противника.
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