Повітряні сили показали роботу української авіації на Курщині — відео

У Курській області РФ продовжує активно працювати українська авіація. Зокрема винищувачі завдають ударів по військових обʼєктах окупантів.

Як українська авіація працює на Курщині

Як повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещука, на відео можна побачити українського пілота, який скинув бомбу по військовому об'єкту РФ.

Варто зауважити, що окупанти ховають свою техніку серед забудов.

На відео український винищувач, який денацифікує підземний ворожий пункт управління керованою авіабомбою AASM Hammer. Поширити

Українська авіація знищила другий міст у Курській області РФ

Як повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук, авіація Повітряних Сил точними ударами з повітря продовжує позбавляти ворога логістичних спроможностей.

Це матиме значний вплив на ворога, адже позбавляє його логістичних спроможностей.

Окрім цього 16 серпня Збройні сили України під час операції у Курській області знищили міст через річку Сейм біля села Глушкове. Цей міст був найважливішою артерією логістики у цьому районі.

За словами Миколи Олещука, українські пілоти високоточними ударами б’ють по ворожих опорних пунктах, скупченню техніки, а також — логістичних центрах та шляхах постачання противника.