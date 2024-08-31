Воздушные силы ВСУ сбили на Курском направлении новейший российский БпЛА "Орион"
Категория
Украина
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Воздушные силы ВСУ сбили на Курском направлении новейший российский БпЛА "Орион"

Воздушные Силы ВСУ
Орион
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Воздушные силы Украины 31 августа сбили российский беспилотник «Орион».

Главные тезисы

  • 31 августа Воздушные силы Украины сбили российский БПЛА «Орион» на Курском направлении.
  • Беспилотный летательный аппарат «Орион» является средневысотным БПЛА с важной боевой нагрузкой.
  • Украинские силы обороны также уничтожили 24 российских ударных беспилотника в ночь на 31 августа.

ПС ВСУ уничтожили БПЛА РФ "Орион" на Курщине

Около 11:00 31 августа 2024 года на Курском направлении Воздушные Силы сбили российский беспилотный летательный аппарат «Орион».

Как отметили в Воздушных силах, это средневысотное БПЛА большой продолжительности полета. Состоит на вооружении российской армии с 2020 года. Бортовое оборудование предназначено для визуальной, радиолокационной или радиотехнической разведки с возможностью длительного патрулирования в районе.

Вес 1150 кг. Боевая погрузка 200 кг. Возможна установка до четырех боеприпасов разного назначения, в том числе и ракет «воздух-поверхность».

Воздушные Силы уже сбивали БпЛА этого типа по другим направлениям.

Силы обороны Украины сбили 24 российских дрона в ночь на 31 августа

Силы обороны Украины ночью 31 августа сбили 24 российских ударных беспилотника типа Shahed-131/136, 25 упали самостоятельно, а еще три улетели в Россию и Беларусь.

В ночь на 31 августа 2024 года враг нанес удар баллистической ракетой «Искандер-М» из Воронежской обл., четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300 из оккупированной Донетчины и 52 ударными БПЛА типа Shahed-131/136 из Курской обл. — РФ.

К отражению воздушного нападения армии РФ привлекалась авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Противовоздушная оборона работала в Киевской, Полтавской, Черкасской, Днепропетровской, Черниговской, Кировоградской, Николаевской и Сумской областях.

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