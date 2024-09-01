Армия РФ вскоре замедлит наступление на Покровск

Согласно данным британских разведчиков, несмотря на то, что сейчас российские захватчики продолжают активно наступать на Покровск, уже в ближайшее время ситуация резко изменится.
Главные тезисы
- Захват Покровска может значительно усложнить ситуацию для Сил обороны Украины.
- Главнокомандующий ВСУ подтвердил сложность ситуации на этом участке фронта.
- Армия РФ захватила несколько населённых пунктов вокруг Покровска, что обострило обстановку в регионе.
Темп наступления россиян на Покровск скоро спадет
Минобороны Великобритании обращает внимание на то, что в течение прошлой недели армия РФ ускорила продвижение к восточноукраинскому городу Покровску.
Что важно понимать, именно Покровск является главным логистическим узлом Донецкой области.
Если город упадет, то Силам обороны Украины будет крайне сложно наладить новые линии поставок.
Кроме того, указано, что на всех других участках фронта на востоке и юге Украины оперативный темп военной активности остается низким.
Что еще известно о ситуации вокруг Покровска
1 сентября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский официально подтвердил, что на Покровском направлении ситуация действительно сложная.
По его словам, сейчас решения командования принимаются без промедлений.
По данным аналитиков Deep State, россияне захватили Прасковьевку Донецкой области, а также продвинулись к Константиновке, Гродовце, Галицыновке.
Издание Forbes прогнозирует, что армия РФ может достичь Покровска и важнейших линий поставок в сентябре.
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