Армия РФ вскоре замедлит наступление на Покровск

Согласно данным британских разведчиков, несмотря на то, что сейчас российские захватчики продолжают активно наступать на Покровск, уже в ближайшее время ситуация резко изменится.

Темп наступления россиян на Покровск скоро спадет

Минобороны Великобритании обращает внимание на то, что в течение прошлой недели армия РФ ускорила продвижение к восточноукраинскому городу Покровску.

Они находятся в пределах десяти километров от окраины города. Темпы продвижения, вероятно, замедлятся по мере вхождения российских сухопутных войск в населенные пункты возле Покровска, — сказано в отчете. Поделиться

Что важно понимать, именно Покровск является главным логистическим узлом Донецкой области.

Если город упадет, то Силам обороны Украины будет крайне сложно наладить новые линии поставок.

Это усложнит для украинских Вооруженных сил пополнение запасов и быстрое маневрирование ресурсами в несколько ключевых опорных пунктов между Часовым Яром и Угледаром, — отмечают в британском оборонном ведомстве. Поделиться

Кроме того, указано, что на всех других участках фронта на востоке и юге Украины оперативный темп военной активности остается низким.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 01 September 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/JBn6WBLXDD#StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/RfadtlwMb6 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) September 1, 2024

Что еще известно о ситуации вокруг Покровска

1 сентября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский официально подтвердил, что на Покровском направлении ситуация действительно сложная.

По его словам, сейчас решения командования принимаются без промедлений.

Несмотря на то, что враг имеет преимущество в количестве вооружения и людей, благодаря нашим воинам, несет ощутимые потери. Борьба за Украину продолжается, — заявил Сырский. Поделиться

По данным аналитиков Deep State, россияне захватили Прасковьевку Донецкой области, а также продвинулись к Константиновке, Гродовце, Галицыновке.