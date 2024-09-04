Примусова евакуація дітей проходить з понад 30 населених пунктів Донеччини
Категорія
Україна
Дата публікації

Примусова евакуація дітей проходить з понад 30 населених пунктів Донеччини

Мінреінтеграції
Евакуація

Через безпекову ситуацію примусова евакуація дітей здійснюватиметься з 31-го населеного пункту Покровського і Краматорського районів, що у Донецькій області.

Головні тези:

  • Примусова евакуація дітей проводиться з понад 30 населених пунктів Донеччини через погіршення безпекової ситуації.
  • Евакуйовані діти будуть забезпечені безплатним прихистком, гуманітарною допомогою та психологічною підтримкою у безпечних регіонах.
  • Розширення зони примусової евакуації сімей з дітьми є необхідним заходом в умовах зростання загрози та безпеки громадян.

На Донеччині проходить примусова евакуація дітей

Зазначається, що таке рішення погодили на засіданні Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану під головуванням віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук.

Через безпекову ситуацію ухвалено рішення про примусову евакуацію дітей із деяких населених пунктів Донеччини. Йдеться про евакуацію з населених пунктів Покровського і Краматорського районів. Зокрема з сіл Берестки, Вовченка, Вознесенка, Дачне, Зеленівка, Зоря, Кремінна Балка, Новодмитрівка, Новоселидівка, Сонцівка, Старі Терни, Степанівка, Сухі Яли, Янтарне, селища Гостре, а також із сіл Іллінівка, Березівка, Бересток, Водяне Друге, Гнатівка, Довга Балка, Зелене Поле, Калинове, Олександро-Калинове, Попів Яр, Розкішне, Русин Яр, Стара Миколаївка, Степанівка, Тарасівка, Яблунівка.

У Мінреінтеграції додають, що для здійснення евакуації буде розгорнуто два приймальних пункт. У безпечних регіонах евакуйовані діти разом із супроводжуючими особами будуть забезпечені безплатним прихистком, гуманітарною допомогою, психологічною підтримкою тощо.

У міністерстві нагадують, що евакуація з небезпечних районів здійснюється безплатно.

За словами начальника Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна, у прифронтовому Покровську на Донеччині ще залишаються 26 тис жителів, серед них 1076 дітей.

На Донеччині продовжують примусово евакуйовувати дітей

Місцева влада Донецької області 26 серпня прийняла рішення щодо розширення зони примусової евакуації сімей з дітьми. Додалося 27 населених пунктів, звідки вивезуть родини з малюками.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

У зв’язку з погіршенням безпекової ситуації сьогодні на засіданні регіональної комісії з питань ТЕБ і НС вирішили почати примусову евакуацію дітей із батьками, особами, які їх замінюють, або іншими законними представниками.

Зокрема, це стосується таких населених пунктів:

  • Костянтинівська ТГ: Костянтинівка, Іжевка, Безім’яне, Біла Гора, Білокузьминівка, Віролюбівка, Диліївка, Клинове, Майське, Маркове, Молочарка, Неліпівка, Новодмитрівка, Новомаркове, Олександро-Шультине, Попасне, Предтечине, Ступочки, Стінки, Федорівка, Червоне.

  • Селидівська ТГ: Вишневе, Григорівка, Новоолексіївка, Петрівка, Пустинка, Юріївка.

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