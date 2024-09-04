Принудительная эвакуация детей проходит из более 30 населенных пунктов Донецкой области

Из-за ситуации безопасности принудительная эвакуация детей будет осуществляться из 31-го населенного пункта Покровского и Краматорского районов, что в Донецкой области.
Главные тезисы
- Более 30 населенных пунктов Донецкой области принимают участие в принудительной эвакуации детей из-за ухудшения ситуации безопасности.
- Эвакуированные дети получат бесплатный приют, гуманитарную помощь и психологическую поддержку в безопасных регионах.
- Расширение зоны принудительной эвакуации является необходимой мерой в условиях роста угрозы для безопасности граждан.
В Донецкой области проходит принудительная эвакуация детей
Отмечается, что такое решение согласовано на заседании Координационного штаба по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения под председательством вице-премьер-министра Ирины Верещук.
В Минреинтеграции добавляют, что для осуществления эвакуации будут развернуты два приемных пункта. В безопасных регионах эвакуированные дети вместе с сопровождающими лицами будут обеспечены бесплатным приютом, гуманитарной помощью, психологической поддержкой.
В министерстве напоминают, что эвакуация из опасных районов осуществляется бесплатно.
По словам начальника Донецкой областной военной администрации Вадима Филашкина, в прифронтовом Покровске Донецкой области еще остаются 26 тыс. жителей, среди них 1076 детей.
В Донецкой области продолжают принудительно эвакуировать детей
Местные власти Донецкой области 26 августа приняли решение о расширении зоны принудительной эвакуации семей с детьми. Добавилось 27 населенных пунктов, откуда вывезут семьи с малышами.
Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.
В связи с ухудшением ситуации безопасности сегодня на заседании региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС решили начать принудительную эвакуацию детей с родителями, заменяющими их лицами или другими законными представителями.
В частности, это касается таких населенных пунктов:
Константиновская ТГ: Константиновка, Ижевка, Безименное, Белая Гора, Белокузьминовка, Веролюбовка, Дилиевка, Клиновое, Майское, Марково, Молочарка, Нелиповка, Новодмитровка, Новомарково, Александро-Шультино, Попасное, Федоровка,
Селидовская ТГ: Вишневое, Григорьевка, Новоалексеевка, Петровка, Пустынка, Юрьевка.
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