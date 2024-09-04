Принудительная эвакуация детей проходит из более 30 населенных пунктов Донецкой области
Категория
Украина
Дата публикации

Принудительная эвакуация детей проходит из более 30 населенных пунктов Донецкой области

Минреинтеграции
Эвакуация
Читати українською

Из-за ситуации безопасности принудительная эвакуация детей будет осуществляться из 31-го населенного пункта Покровского и Краматорского районов, что в Донецкой области.

Главные тезисы

  • Более 30 населенных пунктов Донецкой области принимают участие в принудительной эвакуации детей из-за ухудшения ситуации безопасности.
  • Эвакуированные дети получат бесплатный приют, гуманитарную помощь и психологическую поддержку в безопасных регионах.
  • Расширение зоны принудительной эвакуации является необходимой мерой в условиях роста угрозы для безопасности граждан.

В Донецкой области проходит принудительная эвакуация детей

Отмечается, что такое решение согласовано на заседании Координационного штаба по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения под председательством вице-премьер-министра Ирины Верещук.

Из-за ситуации в безопасности принято решение о принудительной эвакуации детей из некоторых населенных пунктов Донбасса. Речь идет об эвакуации из населённых пунктов Покровского и Краматорского районов. В частности из сел Берестки, Волченка, Вознесенка, Дачное, Зеленовка, Заря, Кременная Балка, Новодмитровка, Новоселидовка, Солнцевка, Старые Терны, Степановка, Сухие Ялы, Янтарное, поселки Острое, а также из сел Ильиновка, Березовка, Бересток, Водяна Гнатовка, Долгая Балка, Зеленое Поле, Калиновое, Александро-Калиново, Попов Яр, Роскошное, Русин Яр, Старая Николаевка, Степановка, Тарасовка, Яблоновка.

В Минреинтеграции добавляют, что для осуществления эвакуации будут развернуты два приемных пункта. В безопасных регионах эвакуированные дети вместе с сопровождающими лицами будут обеспечены бесплатным приютом, гуманитарной помощью, психологической поддержкой.

В министерстве напоминают, что эвакуация из опасных районов осуществляется бесплатно.

По словам начальника Донецкой областной военной администрации Вадима Филашкина, в прифронтовом Покровске Донецкой области еще остаются 26 тыс. жителей, среди них 1076 детей.

В Донецкой области продолжают принудительно эвакуировать детей

Местные власти Донецкой области 26 августа приняли решение о расширении зоны принудительной эвакуации семей с детьми. Добавилось 27 населенных пунктов, откуда вывезут семьи с малышами.

Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

В связи с ухудшением ситуации безопасности сегодня на заседании региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС решили начать принудительную эвакуацию детей с родителями, заменяющими их лицами или другими законными представителями.

В частности, это касается таких населенных пунктов:

  • Константиновская ТГ: Константиновка, Ижевка, Безименное, Белая Гора, Белокузьминовка, Веролюбовка, Дилиевка, Клиновое, Майское, Марково, Молочарка, Нелиповка, Новодмитровка, Новомарково, Александро-Шультино, Попасное, Федоровка,

  • Селидовская ТГ: Вишневое, Григорьевка, Новоалексеевка, Петровка, Пустынка, Юрьевка.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Эвакуация продолжается. Из Купянского района Харьковщины вывезено более 200 взрослых и детей
Эвакуация продолжается. Из Купянского района Харьковщины вывезено более 200 взрослых и детей
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Началась принудительная эвакуация детей из 5 населенных пунктов Запорожской области — Минреинтеграции
Началась принудительная эвакуация детей из 5 населенных пунктов Запорожской области — Минреинтеграции
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Принудительная эвакуация семей с детьми планируется в 10 населенных пунктах Харьковской области
Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Эвакуация детей

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?