Принудительная эвакуация детей проходит из более 30 населенных пунктов Донецкой области

Из-за ситуации безопасности принудительная эвакуация детей будет осуществляться из 31-го населенного пункта Покровского и Краматорского районов, что в Донецкой области.

В Донецкой области проходит принудительная эвакуация детей

Отмечается, что такое решение согласовано на заседании Координационного штаба по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения под председательством вице-премьер-министра Ирины Верещук.

Из-за ситуации в безопасности принято решение о принудительной эвакуации детей из некоторых населенных пунктов Донбасса. Речь идет об эвакуации из населённых пунктов Покровского и Краматорского районов. В частности из сел Берестки, Волченка, Вознесенка, Дачное, Зеленовка, Заря, Кременная Балка, Новодмитровка, Новоселидовка, Солнцевка, Старые Терны, Степановка, Сухие Ялы, Янтарное, поселки Острое, а также из сел Ильиновка, Березовка, Бересток, Водяна Гнатовка, Долгая Балка, Зеленое Поле, Калиновое, Александро-Калиново, Попов Яр, Роскошное, Русин Яр, Старая Николаевка, Степановка, Тарасовка, Яблоновка. Поделиться

В Минреинтеграции добавляют, что для осуществления эвакуации будут развернуты два приемных пункта. В безопасных регионах эвакуированные дети вместе с сопровождающими лицами будут обеспечены бесплатным приютом, гуманитарной помощью, психологической поддержкой.

В министерстве напоминают, что эвакуация из опасных районов осуществляется бесплатно.

По словам начальника Донецкой областной военной администрации Вадима Филашкина, в прифронтовом Покровске Донецкой области еще остаются 26 тыс. жителей, среди них 1076 детей.

В Донецкой области продолжают принудительно эвакуировать детей

Местные власти Донецкой области 26 августа приняли решение о расширении зоны принудительной эвакуации семей с детьми. Добавилось 27 населенных пунктов, откуда вывезут семьи с малышами.

Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

В связи с ухудшением ситуации безопасности сегодня на заседании региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС решили начать принудительную эвакуацию детей с родителями, заменяющими их лицами или другими законными представителями.

В частности, это касается таких населенных пунктов: