Нацгвардейцы "Кара-Дага" угнали у окупантов танк на Покровском направлении ― видео
Категория
Украина
Дата публикации

Нацгвардейцы "Кара-Дага" угнали у окупантов танк на Покровском направлении ― видео

Танк Т-72
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Источник:  Андрей Цаплиенко

По информации журналиста Андрея Цаплиенко, бойцы бригады "Кара-Даг" Нацгвардии Украины захватили танк преступной армии РФ Т-72 в районе Покровска Донецкой области.

Главные тезисы

  • Бойцы бригады “Кара-Даг” НГУ захватили танк Т-72 у российских оккупантов на Покровском направлении.
  • Бригада проявляет уникальные навыки в захвате вражеской техники, что подтверждается неоднократными успешными операциями.
  • Предложение открыть курсы по технологии угона вражеской бронетехники на базе 15-й бригады является практичным шагом для обучения других военных.
  • Бригада “Кара-Даг” была сформирована в 2014 году и активно участвовала в боевых действиях, усиливая оборону в районе Покровска Донецкой области.

Что известно о захвате бойцами "Кара-Дага" танка российских окупантов в районе Покровска

Сегодня утром нацгвардейцы украли танк у россиян. Второй Т-72, который валит в кадре, это российский танк. Бойцы дождались, пока его экипаж вылезет из бронемашины. Потом заскочили на их место, газ в пол и вперед к украинским позициям, отмечает журналист.

Цаплиенко подчеркнул, что бойцы бригады Карад-Даг уже неоднократно захватывали вражескую технику.

В частности, в Запорожской области воины 15-й бригады НГУ "Карад-Даг" до этого уже захватывали у российских оккупантов танк Т-72.

А до этого украинские военные затрофеили вражеский БМП-3.

Ребята, вы действительно какие-то уникальные охотники за танками. На базе 15-й бригады стоит открыть курсы по технологии угона вражеской бронетехники, — добавляет Цаплиенко.

Что известно о опрокидывании бригады "Карад-Даг" в район Покровска.

В рамках усилий по укреплению обороны в районе Покровска Донецкой области украинское военное командование развернуло одну из небегателей подготовленных для наступления бригад "Кара-Даг".

Бойцы бригады "Кара-Даг" численностью до 2 тыс. человек были переброшены под Покровск с юга Украины.

Бригада "Кара-Даг" в составе Нацгвардии Украины была сформирована в 2014 году.

Бойцы бригады участвовали в боевых действиях вблизи Мелитополя в начале вторжения преступной армии РФ в Украину в 2022 году.

В течение двух лет эта бригада практически оставалась в одном и том же районе.

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