По информации журналиста Андрея Цаплиенко, бойцы бригады "Кара-Даг" Нацгвардии Украины захватили танк преступной армии РФ Т-72 в районе Покровска Донецкой области.
Главные тезисы
- Бойцы бригады “Кара-Даг” НГУ захватили танк Т-72 у российских оккупантов на Покровском направлении.
- Бригада проявляет уникальные навыки в захвате вражеской техники, что подтверждается неоднократными успешными операциями.
- Предложение открыть курсы по технологии угона вражеской бронетехники на базе 15-й бригады является практичным шагом для обучения других военных.
- Бригада “Кара-Даг” была сформирована в 2014 году и активно участвовала в боевых действиях, усиливая оборону в районе Покровска Донецкой области.
Что известно о захвате бойцами "Кара-Дага" танка российских окупантов в районе Покровска
Цаплиенко подчеркнул, что бойцы бригады Карад-Даг уже неоднократно захватывали вражескую технику.
В частности, в Запорожской области воины 15-й бригады НГУ "Карад-Даг" до этого уже захватывали у российских оккупантов танк Т-72.
А до этого украинские военные затрофеили вражеский БМП-3.
Что известно о опрокидывании бригады "Карад-Даг" в район Покровска.
В рамках усилий по укреплению обороны в районе Покровска Донецкой области украинское военное командование развернуло одну из небегателей подготовленных для наступления бригад "Кара-Даг".
Бойцы бригады "Кара-Даг" численностью до 2 тыс. человек были переброшены под Покровск с юга Украины.
Бригада "Кара-Даг" в составе Нацгвардии Украины была сформирована в 2014 году.
Бойцы бригады участвовали в боевых действиях вблизи Мелитополя в начале вторжения преступной армии РФ в Украину в 2022 году.
В течение двух лет эта бригада практически оставалась в одном и том же районе.
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