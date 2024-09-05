Нацгвардійці "Кара-Дагу" угнали в окупантів танк на Покровському напрямку ― відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Нацгвардійці "Кара-Дагу" угнали в окупантів танк на Покровському напрямку ― відео

Танк Т-72
Read in English
Джерело:  Андрій Цаплієнко

За інформацією журналіста Андрія Цаплієнка, бійці бригади “Кара-Даг” Нацгвардії України захопили танк злочинної армії РФ Т-72 в районі Покровська на Донеччині. 

Головні тези:

  • Бійці бригади “Кара-Даг” НГУ викрали російський танк Т-72 на Покровському напрямку.
  • Ця бригада вже неодноразово захоплювала ворожу техніку, показуючи унікальні навички у бойових діях.
  • На базі 15-ї бригади варто відкрити курси з технології викрадення ворожої бронетехніки, щоб навчити інших військових.
  • Бригада “Кара-Даг” у складі Нацгвардії України була сформована у 2014 році та брала участь у бойових діях.
  • Українське військове командування розгорнуло бригаду “Кара-Даг” в районі Покровська, щоб посилити оборону на Донеччині.

Що відомо про захоплення бійцями “Кара-Дагу” танка російських окупантів в районі Покровська

Сьогодні зранку нацгвардійці вкрали танк в росіян. Другий Т-72, який валить в кадрі, це російський танк. Бійці дочекались, поки його екіпаж вилізе з бронемашини. Потім заскочили на їхнє місце, газ в підлогу і вперед до українських позицій, — зазначає журналіст.

Цаплієнко підкреслив, що бійці бригади “Карад-Даг” вже неодноразово захоплювали ворожу техніку.

Зокрема, у Запорізькій області воїни 15-ї бригади НГУ “Карад-Даг” до цьог вже захоплювали в російських окупантів танк Т-72.

А до цього українські військові затрофеїли ворожий БМП-3.

Хлопці, ви, дійсно, якісь унікальні мисливці за танками. На базі 15-ої бригади варто відкрити курси з технології викрадення ворожої бронетехніки, — додає Цаплієнко.

Що відомо про перекидання бригади “Карад-Даг” в район Покровська

У рамках зусиль зі зміцнення оборони в районі Покровська на Донеччині українське військове командування розгорнуло одну з небегатьох підготовлених для наступу бригад "Кара-Даг". 

Бійці бригади "Кара-Даг" чисельністю до 2 тис осіб були перекинуті під Покровськ з півдня України.

Бригада "Кара-Даг" у складі Нацгвардії України була сформована у 2014 році.

Бійці бригади брали участь у бойових діях поблизу Мелітополя на початку вторгнення злочинної армії РФ в Україну у 2022 році.

Протягом двох років ця бригада практично залишалася в одному і тому ж районі.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ захопили 7 танків армії РФ на Курщині — відео
Військові ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ знищили понад 1300 окупантів РФ, 10 танків та 35 ББМ
Генштаб ЗСУ
ЗСУ знищили понад 1300 окупантів РФ, 10 танків та 35 ББМ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ знищили 1200 окупантів РФ, 6 танків та 31 артсистему
Генштаб ЗСУ
ЗСУ знищили 1200 окупантів РФ, 6 танків та 31 артсистему

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?