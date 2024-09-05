За інформацією журналіста Андрія Цаплієнка, бійці бригади “Кара-Даг” Нацгвардії України захопили танк злочинної армії РФ Т-72 в районі Покровська на Донеччині.
Головні тези:
- Бійці бригади “Кара-Даг” НГУ викрали російський танк Т-72 на Покровському напрямку.
- Ця бригада вже неодноразово захоплювала ворожу техніку, показуючи унікальні навички у бойових діях.
- На базі 15-ї бригади варто відкрити курси з технології викрадення ворожої бронетехніки, щоб навчити інших військових.
- Бригада “Кара-Даг” у складі Нацгвардії України була сформована у 2014 році та брала участь у бойових діях.
- Українське військове командування розгорнуло бригаду “Кара-Даг” в районі Покровська, щоб посилити оборону на Донеччині.
Що відомо про захоплення бійцями “Кара-Дагу” танка російських окупантів в районі Покровська
Цаплієнко підкреслив, що бійці бригади “Карад-Даг” вже неодноразово захоплювали ворожу техніку.
Зокрема, у Запорізькій області воїни 15-ї бригади НГУ “Карад-Даг” до цьог вже захоплювали в російських окупантів танк Т-72.
А до цього українські військові затрофеїли ворожий БМП-3.
Що відомо про перекидання бригади “Карад-Даг” в район Покровська
У рамках зусиль зі зміцнення оборони в районі Покровська на Донеччині українське військове командування розгорнуло одну з небегатьох підготовлених для наступу бригад "Кара-Даг".
Бійці бригади "Кара-Даг" чисельністю до 2 тис осіб були перекинуті під Покровськ з півдня України.
Бригада "Кара-Даг" у складі Нацгвардії України була сформована у 2014 році.
Бійці бригади брали участь у бойових діях поблизу Мелітополя на початку вторгнення злочинної армії РФ в Україну у 2022 році.
Протягом двох років ця бригада практично залишалася в одному і тому ж районі.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-