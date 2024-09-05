За інформацією журналіста Андрія Цаплієнка, бійці бригади “Кара-Даг” Нацгвардії України захопили танк злочинної армії РФ Т-72 в районі Покровська на Донеччині.

Що відомо про захоплення бійцями “Кара-Дагу” танка російських окупантів в районі Покровська

Сьогодні зранку нацгвардійці вкрали танк в росіян. Другий Т-72, який валить в кадрі, це російський танк. Бійці дочекались, поки його екіпаж вилізе з бронемашини. Потім заскочили на їхнє місце, газ в підлогу і вперед до українських позицій, — зазначає журналіст. Поширити

Цаплієнко підкреслив, що бійці бригади “Карад-Даг” вже неодноразово захоплювали ворожу техніку.

Зокрема, у Запорізькій області воїни 15-ї бригади НГУ “Карад-Даг” до цьог вже захоплювали в російських окупантів танк Т-72.

А до цього українські військові затрофеїли ворожий БМП-3.

Хлопці, ви, дійсно, якісь унікальні мисливці за танками. На базі 15-ої бригади варто відкрити курси з технології викрадення ворожої бронетехніки, — додає Цаплієнко. Поширити

Що відомо про перекидання бригади “Карад-Даг” в район Покровська

У рамках зусиль зі зміцнення оборони в районі Покровська на Донеччині українське військове командування розгорнуло одну з небегатьох підготовлених для наступу бригад "Кара-Даг".

Бійці бригади "Кара-Даг" чисельністю до 2 тис осіб були перекинуті під Покровськ з півдня України.

Бригада "Кара-Даг" у складі Нацгвардії України була сформована у 2014 році.

Бійці бригади брали участь у бойових діях поблизу Мелітополя на початку вторгнення злочинної армії РФ в Україну у 2022 році.

Протягом двох років ця бригада практично залишалася в одному і тому ж районі.