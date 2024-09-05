ЗСУ знищили 1200 окупантів РФ, 6 танків та 31 артсистему

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1200 російських загарбників, а з техніки знищено:

Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 138 бойових зіткнень.

На Куп’янському напрямку кількість атак за добу зросла до 17. Сили оборони відбили усі штурмові дії противника біля Синьківки, Глушківки, Лозової, Берестового та Мясожарівки.

На Лиманському напрямку наші війська зупинили 27 атак окупантів неподалік Дружелюбівки, Греківки, Макіївки, Новосадового, Невського та Торського.

На Сіверському напрямку Сили оборони України відбили чотири штурмові дії. Ворог намагався просунутись уперед поблизу Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку українські воїни зупинили шість спроб противника прорвати нашу оборону. Основні зусилля окупанти, за підтримки авіації, прикладали у районі Часового Яру та Калинівки.