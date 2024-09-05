ЗСУ знищили 1200 окупантів РФ, 6 танків та 31 артсистему

Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення вже становить 621 550 військових.
Головні тези:
- Українські ЗСУ знищили 1200 окупантів РФ, 6 танків та 31 артилерійську систему за добу.
- Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 621 550 військових.
- На фронті зафіксовано 138 бойових зіткнень, де українські сили відбили атаки від окупантів на різних напрямках.
- Основні зусилля окупантів були сфокусовані на напрямках Часовий Яр, Калинівка, Торецьк, Неліпівка та Покровський напрямок.
- Протягом останньої доби загарбники 15 разів проводили атаки на позиції українських захисників та завдали авіаударів КАБами.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1200 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 8624 (+6) од.;
бойових броньованих машин — 16869 (+21) од.;
артилерійських систем — 17725 (+31) од.;
РСЗВ — 1177 од.;
засоби ППО — 940 од.;
літаків — 368 од.;
вертольотів — 328 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 14658 (+42) од.;
крилаті ракети — 2587 (+7) од.;
кораблі/катери — 28 од.;
підводні човни — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 24044 (+37) од.;
спеціальна техніка — 3024 (+10) од
Яка ситуація на фронті
Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 138 бойових зіткнень.
На Куп’янському напрямку кількість атак за добу зросла до 17. Сили оборони відбили усі штурмові дії противника біля Синьківки, Глушківки, Лозової, Берестового та Мясожарівки.
На Лиманському напрямку наші війська зупинили 27 атак окупантів неподалік Дружелюбівки, Греківки, Макіївки, Новосадового, Невського та Торського.
На Сіверському напрямку Сили оборони України відбили чотири штурмові дії. Ворог намагався просунутись уперед поблизу Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки.
На Краматорському напрямку українські воїни зупинили шість спроб противника прорвати нашу оборону. Основні зусилля окупанти, за підтримки авіації, прикладали у районі Часового Яру та Калинівки.
Загарбники вчора продовжували активно діяти на Торецькому напрямку. Загалом, ворог 15 разів проводив атаки на позиції наших захисників в районах Неліпівки, Торецька та Нью-Йорка. Завдавав авіаударів КАБами.
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