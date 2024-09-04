ЗСУ відбили 107 атак армії РФ від початку доби

Оперативна інформація станом на 16.00 04.09.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Найгарячіше зараз на Курахівському та Покровському напрямках. Сили оборони вживають усіх необхідних заходів для недопущення просування противника вглиб української території.

Сьогодні окупант завдавав авіаційних ударів та вів артилерійські обстріли по прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей. На даний час відомо про 5 авіаційних ударів із застосуванням 11 керованих авіаційних бомб. Зокрема, під удари ворога потрапили райони населених пунктів таких як Суми, Токарі, Нова Слобода, Ямпіль та Юнаківка. Обстрілам артилерії піддавалися населені пункти такі як Сидорівка, Нововасилівка, Славгород, Попівка, Високе, Покровка, Бояро-Лежачі, Заріччя, Дмитрівка, Михальчина Слобода та Чуйківка.

На Харківському напрямку з початку доби відбулося одне боєзіткнення поблизу Вовчанська, яке наразі триває.

На Куп’янському напрямку російські війська 14 разів намагалися штурмувати наші позиції поблизу Синьківки, Глушківки, Лозової, Берестового та Мясожарівки, бої тривають.

На Лиманському напрямку ворог атакував в районах Дружелюбівки, Греківки, Макіївки, Новосадового, Невського та Торського. Всього з початку доби на цьому напрямку нараховується вже 11 боєзіткнень, досі триває чотири.

Противник не полишає спроби прорвати оборону наших військ на Сіверському напрямку, проте отримує гідну відсіч від українських захисників. Так, поблизу Івано-Дар’ївки окупанти один раз намагалися потіснити наші підрозділи.

На Краматорському напрямку від початку доби російські війська один раз намагалися вибити наші підрозділи із займаних позицій. Також противник завдав удару некерованими авіаційними ракетами по Часовому Яру.