Сили оборони України стримують наступ російських окупантів. Терористи продовжують руйнувати українські міста і села ракетними, авіаційними та артилерійськими ударами. Станом на 16.00 4 вересня кількість бойових зіткнень зросла до 107.
Головні тези:
- ЗСУ відбили 107 атак армії РФ від початку доби, стримуючи наступ російських окупантів.
- Найбільше бойових дій зафіксовано на Курахівському та Покровському напрямках фронту.
- Окупанти завдали авіаційних ударів та обстрілів по різних населених пунктах, включаючи Суми, Токарі, Нова Слобода та інші.
- Сили оборони використовують усі доступні засоби для недопущення просування противника вглиб української території.
- За добу знищено значну кількість техніки РФ, включаючи танки, броньовані машини, артилерійські системи та інше.
Актуальна ситуація на різних напрямках фронту
Оперативна інформація станом на 16.00 04.09.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
Найгарячіше зараз на Курахівському та Покровському напрямках. Сили оборони вживають усіх необхідних заходів для недопущення просування противника вглиб української території.
На Харківському напрямку з початку доби відбулося одне боєзіткнення поблизу Вовчанська, яке наразі триває.
На Куп’янському напрямку російські війська 14 разів намагалися штурмувати наші позиції поблизу Синьківки, Глушківки, Лозової, Берестового та Мясожарівки, бої тривають.
На Лиманському напрямку ворог атакував в районах Дружелюбівки, Греківки, Макіївки, Новосадового, Невського та Торського. Всього з початку доби на цьому напрямку нараховується вже 11 боєзіткнень, досі триває чотири.
Противник не полишає спроби прорвати оборону наших військ на Сіверському напрямку, проте отримує гідну відсіч від українських захисників. Так, поблизу Івано-Дар’ївки окупанти один раз намагалися потіснити наші підрозділи.
На Краматорському напрямку від початку доби російські війська один раз намагалися вибити наші підрозділи із займаних позицій. Також противник завдав удару некерованими авіаційними ракетами по Часовому Яру.
На Торецькому напрямку противник за підтримки штурмової та бомбардувальної авіації вісім разів атакував позиції наших військ. На даний час триває боєзіткнення поблизу Нью-Йорка.
Залишається напруженою ситуація на Покровському напрямку. В районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Новогродівки, Гродівки, Селідового, Миколаївки та Миролюбівки точаться запеклі бої. Наразі ворог здійснив 31 штурм наших позицій. Тривають бої у восьми локаціях. Також ворожа авіація завдала ударів поблизу населених пунктів Олександропіль та Селідове, застосувавши КАБи та некеровані авіаційні ракети.
Складна ситуація спостерігається на Курахівському напрямку, де ворог від початку доби 32 рази атакував наші підрозділи. Намагався просунутися поблизу Красногорівки, Георгіївки та Костянтинівки.
На Времівському напрямку було відбито дві штурмові дії противника в бік Водяного та Костянтинівки.
В районі Роботиного на Оріхівському напрямку окупанти один раз намагалися просунутися вперед, але отримали жорстку відсіч.
На Придніпровському напрямку відбито п’ять ворожих атак, противник успіху не мав.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу ліквідовано 1390 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 8618 (+7) од.;
бойових броньованих машин — 16848 (+27) од.;
артилерійських систем — 17694 (+30) од.;
РСЗВ — 1177 од.;
засобів ППО — 940 од.;
літаків — 368 од.;
вертольотів — 328 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 14616 (+43) од.;
крилаті ракети — 2580 од.;
кораблів/катерів — 28 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 24007 (+35) од.;
спеціальної техніки — 3014 (+12) од.
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