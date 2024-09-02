ЗСУ відбили 105 атак російської армії від початку доби

Оперативна інформація станом на 16.00 02.09.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ,

2 вересня від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали райони населених пунктів Славгород, Олександрівка, Бачівськ, Сопич, Сидорівка і Тимофіївка.

Крім цього, росіяни завдали авіаударів КАБами по Глухову, Білопіллю та Заруцькому.

На Харківському напрямку відбулося чотири боєзіткнення. Противник штурмував оборонні рубежі наших підрозділів поблизу Вовчанська, де досі тривають два зіткнення.

На Куп’янському напрямку з початку доби точилося 13 боїв. Ворог проводив наступальні дії біля Синьківки, Петропавлівки, Глушківки, Колісниківки, Стельмахівки та Берестового. На цей час продовжуються три атаки окупантів.

На Лиманському напрямку противник дев’ять разів штурмував неподалік Греківки, Дружелюбівки, Макіївки та Невського. Чотири атаки українські захисники відбили, п’ять — тривають.

На Сіверському напрямку Сили оборони успішно зупинили чотири наступи росіян поблизу Верхньокам’янського та Виїмки.

На Краматорському напрямку відбулося три боєзіткнення. Загарбники наступали у бік Калинівки та Кліщіївки. Одна атака досі продовжується. Ситуація під контролем наших військ.