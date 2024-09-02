ЗСУ знищили 1300 солдатів РФ, 26 ББМ та 9 ворожих танків

Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення вже становить 617 600 військових.
Головні тези:
- Українські ЗСУ за останній час знищили 1300 солдатів РФ, 26 бойових броньованих машин та 9 ворожих танків.
- Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 617 600 військових.
- Генштаб України повідомив про бойові зіткнення на різних напрямках, де українські сили відбивали атаки ворожих загарбників.
- Протягом минулої доби зафіксовано 182 бойові зіткнення, зокрема на Харківському, Куп'янському, Лиманському, Сіверському та інших напрямках.
- Найбільша концентрація ворожих атак була в районі населеного пункту Новогродівка, де противник активно використовував авіацію.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1300 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 8601 (+9) од.;
бойових броньованих машин — 16 786 (+26) од.;
артилерійських систем — 17 646 (+10) од.;
РСЗВ — 1177 (+1) од.;
засоби ППО — 940 од.;
літаків — 368 од.;
гелікоптерів — 328 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 14 537 (+30) од.;
крилатих ракет — 2557 од.;
кораблів/катерів — 28 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 23 925 (+44) од.;
спеціальної техніки — 2993 (+2) од.
Яка ситуація на фронті
Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 182 бойових зіткнення.
На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні (штурмові) дії, загалом відбулося сім бойових зіткнень. Бої точилися в районах населених пунктів Вовчанськ та Липці.
На Куп’янському напрямку за добу відбулося 16 ворожих атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки та Глушківки.
На Лиманському напрямку ворог атакував 18 разів. Намагався просунутись неподалік Макіївки, Греківки, Новосадового, Невського та Торського.
На Сіверському напрямку українські захисники відбивали дев’ять штурмових дій російських загарбників поблизу Верхньокам’янського та Роздолівки.
На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 20 атак неподалік Торецька та Неліпівки.
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