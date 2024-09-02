ВСУ уничтожили 1300 солдат РФ, 26 ББМ и 9 вражеских танков
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили 1300 солдат РФ, 26 ББМ и 9 вражеских танков

Генштаб ВСУ
ВСУ уничтожили 1300 солдат РФ, 26 ББМ и 9 вражеских танков
Читати українською

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения уже составляет 617,6 тысяч военных.

Главные тезисы

  • Украинские военные уничтожили 1300 солдат РФ, 26 боевых бронированных машин и 9 вражеских танков.
  • Общее число потерь российской армии с начала вторжения в Украину составляет 617,6 тысяч военных.
  • Согласно данным Генштаба, за сутки уничтожено большое количество вражеской техники, включая танки, артиллерию, РСЗО и самолеты.
  • На фронте зафиксировано 182 боевых столкновения, в том числе на Харьковском, Купянском, Лиманском, Северском, Торецком и Покровском направлениях.
  • Украинские защитники успешно отражали вражеские атаки и наступления, поддерживая оборону в различных районах, включая близ Волчанска, Липец, Синьковки, Глушковки и других населенных пунктов.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1300 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 8601 (+9) ед;

  • боевых бронированных машин — 16 786 (+26) ед;

  • артиллерийских систем — 17 646 (+10) ед;

  • РСЗО — 1177 (+1) ед;

  • средства ПВО — 940 ед;

  • самолетов — 368 ед.;

  • вертолетов — 328 ед.;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 14 537 (+30) ед;

  • крылатых ракет — 2557 ед;

  • кораблей/катеров — 28 ед;

  • подводных лодок — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 23 925 (+44) ед;

  • специальной техники — 2993 (+2) ед.

Фото — facebook.com/GeneralStaff.ua

Какая ситуация на фронте

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 182 боевых столкновения.

  • На Харьковском направлении враг продолжал наступательные (штурмовые) действия, в общей сложности произошло семь боевых столкновений. Бои шли в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы.

  • На Купянском направлении в сутки произошло 16 вражеских атак. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Синьковки и Глушковки.

  • На Лиманском направлении враг атаковал 18 раз. Пытался продвинуться недалеко от Макеевки, Грековки, Новосадового, Невского и Торского.

  • На Северском направлении украинские защитники отражали девять штурмовых действий российских захватчиков вблизи Верхнекаменского и Роздоловки.

  • На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил 20 атак неподалеку от Торецка и Нелиповки.

На Покровском направлении наши защитники отражали 63 штурмовых и наступательных действия агрессора вблизи населенных пунктов Воздвиженка, Зеленое Поле, Калиново, Гродовка, Новогродовка, Карловка, Мариновка и Михайловка. Наибольшая концентрация вражеских атак была в районе Новогродовки, противник активно применял авиацию.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Почему США должны разрешить ВСУ поражать военные объекты в тылу РФ — ответ аналитиков
Почему США должны разрешить ВСУ поражать военные объекты в тылу РФ — ответ аналитиков
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ отразили 109 штурмов армии РФ с начала суток
Генштаб ВСУ
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Воздушные силы ВСУ сбили на Курском направлении новейший российский БпЛА "Орион"
Воздушные Силы ВСУ
Орион

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?