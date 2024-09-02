ВСУ уничтожили 1300 солдат РФ, 26 ББМ и 9 вражеских танков

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения уже составляет 617,6 тысяч военных.
Главные тезисы
- Украинские военные уничтожили 1300 солдат РФ, 26 боевых бронированных машин и 9 вражеских танков.
- Общее число потерь российской армии с начала вторжения в Украину составляет 617,6 тысяч военных.
- Согласно данным Генштаба, за сутки уничтожено большое количество вражеской техники, включая танки, артиллерию, РСЗО и самолеты.
- На фронте зафиксировано 182 боевых столкновения, в том числе на Харьковском, Купянском, Лиманском, Северском, Торецком и Покровском направлениях.
- Украинские защитники успешно отражали вражеские атаки и наступления, поддерживая оборону в различных районах, включая близ Волчанска, Липец, Синьковки, Глушковки и других населенных пунктов.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1300 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 8601 (+9) ед;
боевых бронированных машин — 16 786 (+26) ед;
артиллерийских систем — 17 646 (+10) ед;
РСЗО — 1177 (+1) ед;
средства ПВО — 940 ед;
самолетов — 368 ед.;
вертолетов — 328 ед.;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 14 537 (+30) ед;
крылатых ракет — 2557 ед;
кораблей/катеров — 28 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 23 925 (+44) ед;
специальной техники — 2993 (+2) ед.
Какая ситуация на фронте
Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 182 боевых столкновения.
На Харьковском направлении враг продолжал наступательные (штурмовые) действия, в общей сложности произошло семь боевых столкновений. Бои шли в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы.
На Купянском направлении в сутки произошло 16 вражеских атак. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Синьковки и Глушковки.
На Лиманском направлении враг атаковал 18 раз. Пытался продвинуться недалеко от Макеевки, Грековки, Новосадового, Невского и Торского.
На Северском направлении украинские защитники отражали девять штурмовых действий российских захватчиков вблизи Верхнекаменского и Роздоловки.
На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил 20 атак неподалеку от Торецка и Нелиповки.
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