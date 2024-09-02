ВСУ отразили 105 атак российской армии с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16.00 02.09.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,

2 сентября от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали районы населенных пунктов Славгород, Александровка, Бачевск, Сопич, Сидоровка и Тимофеевка.

Кроме этого, россияне нанесли авиаудары КАБы по Глухову, Белополью и Заруцкому.

На Харьковском направлении произошло четыре боестолкновения. Противник штурмовал оборонительные рубежи наших подразделений близ Волчанска, где до сих пор продолжаются два столкновения.

На Купянском направлении с начала суток шло 13 боев. Враг проводил наступательные действия у Синьковки, Петропавловки, Глушковки, Колесниковки, Стельмаховки и Берестового. В настоящее время продолжаются три атаки окупантов.

На Лиманском направлении противник девять раз штурмовал неподалеку от Грековки, Дружелюбовки, Макеевки и Невского. Четыре атаки украинские защитники отбили, пять продолжаются.

На Северском направлении Силы обороны успешно остановили четыре наступления россиян вблизи Верхнекаменского и Выемки.

На Краматорском направлении произошло три боестолкновения. Захватчики наступали в сторону Калиновки и Клещиевки. Одна атака продолжается. Ситуация под контролем наших войск.