ВСУ отразили 105 атак российской армии с начала суток

Российские захватчики продолжают штурмовать позиции сил обороны Украины. Всего с начала суток 2 сентября произошло 105 боевых столкновений.
Главные тезисы
- Оперативная информация зафиксировала 105 боевых столкновений между ВСУ и российской армией.
- На разных направлениях фронта происходят боевые действия, например, на Харьковском, Лиманском, Краматорском, Торецком и других направлениях.
- Украинские защитники продолжают успешно противостоять враждебным атакам, несмотря на интенсивное вооруженное противодействие российской армии.
Актуальная ситуация на разных направлениях фронта
Оперативная информация по состоянию на 16.00 02.09.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,
Кроме этого, россияне нанесли авиаудары КАБы по Глухову, Белополью и Заруцкому.
На Харьковском направлении произошло четыре боестолкновения. Противник штурмовал оборонительные рубежи наших подразделений близ Волчанска, где до сих пор продолжаются два столкновения.
На Купянском направлении с начала суток шло 13 боев. Враг проводил наступательные действия у Синьковки, Петропавловки, Глушковки, Колесниковки, Стельмаховки и Берестового. В настоящее время продолжаются три атаки окупантов.
На Лиманском направлении противник девять раз штурмовал неподалеку от Грековки, Дружелюбовки, Макеевки и Невского. Четыре атаки украинские защитники отбили, пять продолжаются.
На Северском направлении Силы обороны успешно остановили четыре наступления россиян вблизи Верхнекаменского и Выемки.
На Краматорском направлении произошло три боестолкновения. Захватчики наступали в сторону Калиновки и Клещиевки. Одна атака продолжается. Ситуация под контролем наших войск.
На Торецком направлении россияне пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций недалеко от Торецка, Щербиновки, Нелиповки и Романовки. Четыре боеприкосновения завершены, шесть — продолжается. К тому же авиация агрессора выпустила НАРы возле Дружбы и сбросила два КАБа вблизи Дачного.
На Покровском направлении противник совершил 29 штурмовых действий в районах населенных пунктов Воздвиженка, Зеленое поле, Миролюбовка, Новогродовка, Крутый Яр, Гродовка и Михайловка. Также россияне нанесли авиаудар по Александрополю. Силы обороны Украины сдерживают натиск войск РФ и отразили 18 атак, в настоящее время ведутся 11 боев. Потери врага в этом направлении уточняются.
На Кураховском направлении захватчики атаковали 16 раз вблизи Украинской, Георгиевки и Константиновки. Четырнадцать попыток продвинуться отбито, две еще продолжаются.
На Времивском направлении противник 15 раз штурмовал наши позиции, в частности, у Водяного, Угледара и Пречистовки. Семь боев завершено, восемь до сих пор продолжаются. Кроме этого, захватчики избивали НАРами по Константиновке и Новодаровке.
На Ореховском направлении враг наступательных действий не проводил, но с привлечением авиации, нанес удары по районам Новоандреевки и Малой Токмачки.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1300 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 8601 (+9) ед;
боевых бронированных машин — 16 786 (+26) ед;
артиллерийских систем — 17 646 (+10) ед;
РСЗО — 1177 (+1) ед.;
средств ПВО — 940 ед.;
самолетов — 368 ед.;
вертолетов — 328 ед.;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 14 537 (+30) ед;
крылатых ракет — 2557 ед;
кораблей/катеров — 28 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 23 925 (+44) ед;
специальной техники — 2993 (+2) ед.
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