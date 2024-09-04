ЗСУ знищили майже 1400 військових РФ, 27 ББМ та 30 артсистем

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1390 російських загарбників, а з техніки знищено:

Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 207 бойових зіткнень.

На Куп’янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу добігла дев’яти. Сили оборони відбивали атаки окупантів в районах Берестового, Стельмахівки, Синьківки, Глушківки та у бік Лозової.

На Лиманському напрямку наші війська зупинили 32 атаки противника. Основні зусилля загарбники концентрували в районах Невського, Макіївки, Новосадового, Греківки та Дружелюбівки.

На Сіверському напрямку Силами оборони відбито п’ять атак неподалік Верхньокам’янського, Спірного та Іванодар’ївки.