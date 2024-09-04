ЗСУ знищили майже 1400 військових РФ, 27 ББМ та 30 артсистем

Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення вже становить 620350 військових.
Головні тези:
- За допомогою нових даних Генштабу України стало відомо, що ЗСУ успішно знищили 1400 російських військових, 27 бойових броньованих машин та 30 артилерійських систем.
- Протягом минулої доби на фронті фіксували 207 бойових зіткнень, зокрема в районах Берестового, Стельмахівки, Синьківки та інших.
- Українські військові зупинили спроби загарбників просунутись уперед на Куп’янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському та Покровському напрямках.
- Ситуація на фронті під контролем, проте загарбники продовжують активні дії. Українські захисники готові відбивати будь-які атаки ворога.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1390 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 8618 (+7) од.;
бойових броньованих машин — 16848 (+27) од.;
артилерійських систем — 17694 (+30) од.;
РСЗВ — 1177 од.;
засоби ППО — 940 од.;
літаків — 368 од.;
вертольотів — 328 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 14616 (+43) од.;
крилаті ракети — 2580 од.;
кораблі/катери — 28 од.;
підводні човни — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 24007 (+35) од.;
спеціальна техніка — 3014 (+12) од.
Яка ситуація на фронті
Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 207 бойових зіткнень.
На Куп’янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу добігла дев’яти. Сили оборони відбивали атаки окупантів в районах Берестового, Стельмахівки, Синьківки, Глушківки та у бік Лозової.
На Лиманському напрямку наші війська зупинили 32 атаки противника. Основні зусилля загарбники концентрували в районах Невського, Макіївки, Новосадового, Греківки та Дружелюбівки.
На Сіверському напрямку Силами оборони відбито п’ять атак неподалік Верхньокам’янського, Спірного та Іванодар’ївки.
На Краматорському напрямку українські воїни зупинили вісім спроб загарбників просунутись уперед поблизу Часового Яру, Кліщіївки та Андріївки. Ситуація контрольована. Ворог діяв за підтримки авіації — бив КАБами і НАРами у райони Ступочок, Григорівки і Білої Гори.
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