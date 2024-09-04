ВСУ уничтожили почти 1400 военных РФ, 27 ББМ и 30 артсистем

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения уже составляет 620 350 военных.
Главные тезисы
- Украинские военные продолжают успешно ликвидировать солдат РФ и уничтожать их технику.
- Согласно отчетам Генштаба, за сутки уничтожено 1390 российских захватчиков и значительное количество военной техники.
- На фронте зафиксировано 207 боевых столкновений, основные усилия захватчиков сконцентрированы в нескольких районах.
- Ситуация на различных направлениях фронта контролируется украинскими военными, которые успешно отражают атаки противника.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1390 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 8618 (+7) ед;
боевых бронированных машин — 16848 (+27) ед;
артиллерийских систем — 17694 (+30) ед;
РСЗО — 1177 ед.;
средства ПВО — 940 ед;
самолетов — 368 ед.;
вертолетов — 328 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 14616 (+43) ед;
крылатые ракеты — 2580 ед.;
корабли/катера — 28 ед;
подводные лодки — 1 ед;
автомобильной техники и автоцистерн — 24007 (+35) ед;
специальная техника — 3014 (+12) ед.
Какая ситуация на фронте
Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 207 боевых столкновений.
На Купянском направлении количество боевых столкновений за сутки достигло девяти. Силы обороны отражали атаки окупантов в районах Берестового, Стельмаховки, Синьковки, Глушковки и в сторону Лозовой.
На Лиманском направлении наши войска остановили 32 атаки противника. Основные усилия захватчики концентрировали в районах Невского, Макеевки, Новосадового, Грековки и Дружелюбовки.
На Северском направлении Силами обороны отражены пять атак неподалеку от Верхнекаменского, Спорного и Иванодарьевки.
На Краматорском направлении украинские воины остановили восемь попыток захватчиков продвинуться вперед вблизи Часового Яра, Клещиевки и Андреевки. Ситуация контролируется. Враг действовал при поддержке авиации — бил КАБами и НАРами в районы Ступочек, Григоровки и Белой Горы.
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