ВСУ уничтожили почти 1400 военных РФ, 27 ББМ и 30 артсистем

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1390 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 207 боевых столкновений.

На Купянском направлении количество боевых столкновений за сутки достигло девяти. Силы обороны отражали атаки окупантов в районах Берестового, Стельмаховки, Синьковки, Глушковки и в сторону Лозовой.

На Лиманском направлении наши войска остановили 32 атаки противника. Основные усилия захватчики концентрировали в районах Невского, Макеевки, Новосадового, Грековки и Дружелюбовки.

На Северском направлении Силами обороны отражены пять атак неподалеку от Верхнекаменского, Спорного и Иванодарьевки.