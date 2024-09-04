ВСУ уничтожили почти 1400 военных РФ, 27 ББМ и 30 артсистем
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили почти 1400 военных РФ, 27 ББМ и 30 артсистем

Генштаб ВСУ
ВСУ уничтожили почти 1400 военных РФ, 27 ББМ и 30 артсистем
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Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения уже составляет 620 350 военных.

Главные тезисы

  • Украинские военные продолжают успешно ликвидировать солдат РФ и уничтожать их технику.
  • Согласно отчетам Генштаба, за сутки уничтожено 1390 российских захватчиков и значительное количество военной техники.
  • На фронте зафиксировано 207 боевых столкновений, основные усилия захватчиков сконцентрированы в нескольких районах.
  • Ситуация на различных направлениях фронта контролируется украинскими военными, которые успешно отражают атаки противника.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1390 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 8618 (+7) ед;

  • боевых бронированных машин — 16848 (+27) ед;

  • артиллерийских систем — 17694 (+30) ед;

  • РСЗО — 1177 ед.;

  • средства ПВО — 940 ед;

  • самолетов — 368 ед.;

  • вертолетов — 328 ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 14616 (+43) ед;

  • крылатые ракеты — 2580 ед.;

  • корабли/катера — 28 ед;

  • подводные лодки — 1 ед;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 24007 (+35) ед;

  • специальная техника — 3014 (+12) ед.

Фото — facebook.com/GeneralStaff.ua

Какая ситуация на фронте

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 207 боевых столкновений.

  • На Купянском направлении количество боевых столкновений за сутки достигло девяти. Силы обороны отражали атаки окупантов в районах Берестового, Стельмаховки, Синьковки, Глушковки и в сторону Лозовой.

  • На Лиманском направлении наши войска остановили 32 атаки противника. Основные усилия захватчики концентрировали в районах Невского, Макеевки, Новосадового, Грековки и Дружелюбовки.

  • На Северском направлении Силами обороны отражены пять атак неподалеку от Верхнекаменского, Спорного и Иванодарьевки.

  • На Краматорском направлении украинские воины остановили восемь попыток захватчиков продвинуться вперед вблизи Часового Яра, Клещиевки и Андреевки. Ситуация контролируется. Враг действовал при поддержке авиации — бил КАБами и НАРами в районы Ступочек, Григоровки и Белой Горы.

На Покровском направлении наши защитники отражали 61 атаку противника. Враг пытается продвигаться недалеко от Зеленого Поля, Воздвиженки, Миролюбовки, Новотроицкого и Селидового. Основные усилия прикладывает в районах Новогродовки, Гродовки и Михайловки. Дважды нанес удары неуправляемыми авиаракетами по Александрополю, бомбардировал КАБами Селидово и Мирноград.

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