ВСУ уничтожили более 1300 окупантов РФ, 10 танков и 35 ББМ
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили более 1300 окупантов РФ, 10 танков и 35 ББМ

Генштаб ВСУ
ВСУ уничтожили более 1300 окупантов РФ, 10 танков и 35 ББМ
Читати українською

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 618 960 военных.

Главные тезисы

  • Продолжается успешная ликвидация солдат и техники РФ украинскими военными.
  • Потери российской армии включают 10 танков, 35 ББМ и множество другой техники.
  • За прошедшие сутки на фронте было зафиксировано 197 боевых столкновений.
  • На различных направлениях силы обороны отражали штурмовые действия противника.
  • Украинские защитники успешно противостояли вражеским атакам в различных населенных пунктах.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1360 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 8611 (+10) ед;

  • боевых бронированных машин — 16 821 (+35) ед;

  • артиллерийских систем — 17 664 (+18) ед;

  • РСЗО — 1177 ед.;

  • средства ПВО — 940 ед;

  • самолетов — 368 ед.;

  • вертолетов — 328 ед.;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 14 573 (+36) ед;

  • крылатых ракет — 2578 (+21) ед;

  • кораблей/катеров — 28 ед;

  • подводных лодок — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 23 972 (+47) ед;

  • специальной техники — 3002 (+9) ед.

Фото — facebook.com/GeneralStaff.ua

Какая ситуация на фронте

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 197 боевых столкновений.

  • На Купянском направлении шло 23 боя. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Синьковки, Петропавловки, Глушковки, Колесниковки, Стельмаховки и Берестового.

  • В Лиманском направлении враг 18 раз атаковал возле Грековки, Дружелюбовки, Макеевки, Невского, Чернещины и Новосадового.

  • На Северском направлении наши воины пресекли семь попыток противника прорвать оборону в районах Верхнекаменского, Выемки, Ивано-Дарьевки и Спорного.

  • На Краматорском направлении произошло восемь боевых столкновений. Украинские защитники отражали штурмовые действия российских захватчиков недалеко от Клищиевки, Калиновки, Временного Яра, Ступочек и Белой Горы.

  • На Торецком направлении велось 18 боев, в частности, возле Торецка, Щербиновки, Романовки и Нелиповки.

На Покровском направлении наши защитники отражали 56 вражеских штурмовых действий в районах населенных пунктов Воздвиженка, Зеленое поле, Миролюбовка, Новогродовка, Крутый Яр, Гродовка, Михайловка и Селидово. Наибольшая концентрация атак была у Новогродовки и Михайловки.

  • На Кураховском направлении Силы обороны остановили 39 атак противника вблизи Украинской, Георгиевки, Константиновки, Галицыновки и Красногоровки.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ зачистили от армии РФ районы севернее Суджи на Курщине
Военные ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ получат украинские БТРы "Хорунжий". В чем их особенность
Минобороны Украины
БТР
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ отразили 105 атак российской армии с начала суток
Генштаб ВСУ
Танк

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?