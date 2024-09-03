ВСУ уничтожили более 1300 окупантов РФ, 10 танков и 35 ББМ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1360 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 197 боевых столкновений.

На Купянском направлении шло 23 боя. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Синьковки, Петропавловки, Глушковки, Колесниковки, Стельмаховки и Берестового.

В Лиманском направлении враг 18 раз атаковал возле Грековки, Дружелюбовки, Макеевки, Невского, Чернещины и Новосадового.

На Северском направлении наши воины пресекли семь попыток противника прорвать оборону в районах Верхнекаменского, Выемки, Ивано-Дарьевки и Спорного.

На Краматорском направлении произошло восемь боевых столкновений. Украинские защитники отражали штурмовые действия российских захватчиков недалеко от Клищиевки, Калиновки, Временного Яра, Ступочек и Белой Горы.