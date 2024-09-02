ВСУ получат украинские БТРы "Хорунжий". В чем их особенность

Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к поставке в ВСУ отечественный бронетранспортер «Хорунжий», являющийся результатом глубокой модернизации советского БТР-60.
Главные тезисы
- БТРы «Хорунжий» представляют собой результат модернизации советского БТР-60 с высококачественным корпусом из финской стали.
- Новые украинские бронетранспортеры обладают улучшенной баллистической защитой и могут оснащаться боевыми модулями с пулеметами или пушками.
- БТР «Хорунжий» имеет мощный дизельный двигатель, скорость более 80 км/ч и запас хода более 500 км, а также улучшенную эргономику и современную электронику.
- Конструкция корпуса и системы защиты позволяют бороться с различными угрозами, а модульность позволяет использовать бронетранспортер в шести вариациях, включая самоходную минометную машину.
- БТРы «Хорунжий» призваны усилить оборонную способность ВСУ и стать важным звеном обновления украинской военной техники.
Украинские БТРы "Хорунжий" станут на вооружение ВСУ
Корпус украинского бронетранспортера изготовлен из финской высококачественной стали, что улучшило баллистическую защиту машины без увеличения ее массы. Также корпус защищен по периметру от шаров калибра 7.62 мм со стальным сердечником, лобовая броня выдерживает выстрелы крупнокалиберного пулемета с расстояния 10 метров.
Конструкция днища корпуса и специальных противоминных сидений предохраняет десант от последствий взрыва на взрывных устройствах, эквивалентных 6 кг тротила.
«Хорунжий» значительно мощнее БТР-60, ведь вместо двух 90-сильных бензиновых двигателей в передней части корпуса нового украинского БТР установлен дизельный двигатель мощностью 330 лошадиных сил. Он разгоняет боевую машину до скорости более 80 км/ч, а емкость топливных баков обеспечивает запас хода более полутысячи километров.
Кардинально другая компоновка кузова улучшила эргономику и удобство для десантирования, которое осуществляется через кормовую часть бронемашины.
Из вооружения новый украинский бронетранспортер имеет боевой модуль с пулеметом калибра 14.5 мм или пушкой калибром 30х113 мм.
БТР «Хорунжий» может производиться в шести вариациях: линейный бронетранспортер, транспортировщик личного состава, санитарно-эвакуационная, ремонтно-эвакуационная, командно-штабная и самоходная минометная машина.
Фёдоров раскрыл новые подробности о “Палянице”
По убеждению министра, новая украинская разработка изменит правила игры в войне, ведь эта ракета-дрон будет нанести удары там, где Россия этого не ожидает.
Несмотря на это Михаил Федоров не захотел называть дальность или текущие поставки, ссылаясь на соображения безопасности.
Журналисты обращают внимание на то, что новое оружие было долгосрочной целью Украины.
По словам одного из специалистов, который помогал создавать Паляницу, подчеркнул, что это "совершенно новая разработка, с нуля", которая началась около 18 месяцев назад.
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