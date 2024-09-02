ВСУ получат украинские БТРы "Хорунжий". В чем их особенность

Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к поставке в ВСУ отечественный бронетранспортер «Хорунжий», являющийся результатом глубокой модернизации советского БТР-60.

Украинские БТРы "Хорунжий" станут на вооружение ВСУ

Корпус украинского бронетранспортера изготовлен из финской высококачественной стали, что улучшило баллистическую защиту машины без увеличения ее массы. Также корпус защищен по периметру от шаров калибра 7.62 мм со стальным сердечником, лобовая броня выдерживает выстрелы крупнокалиберного пулемета с расстояния 10 метров.

Конструкция днища корпуса и специальных противоминных сидений предохраняет десант от последствий взрыва на взрывных устройствах, эквивалентных 6 кг тротила.

«Хорунжий» значительно мощнее БТР-60, ведь вместо двух 90-сильных бензиновых двигателей в передней части корпуса нового украинского БТР установлен дизельный двигатель мощностью 330 лошадиных сил. Он разгоняет боевую машину до скорости более 80 км/ч, а емкость топливных баков обеспечивает запас хода более полутысячи километров.

БТР "Хорунжий"

Кардинально другая компоновка кузова улучшила эргономику и удобство для десантирования, которое осуществляется через кормовую часть бронемашины.

В новом БТР установлена современная электроника, камеры видеообзора, система кондиционирования и автономный генератор, позволяющий бронемашине функционировать при выключенном двигателе. Поделиться

Из вооружения новый украинский бронетранспортер имеет боевой модуль с пулеметом калибра 14.5 мм или пушкой калибром 30х113 мм.

БТР «Хорунжий» может производиться в шести вариациях: линейный бронетранспортер, транспортировщик личного состава, санитарно-эвакуационная, ремонтно-эвакуационная, командно-штабная и самоходная минометная машина.

Фёдоров раскрыл новые подробности о “Палянице”

По убеждению министра, новая украинская разработка изменит правила игры в войне, ведь эта ракета-дрон будет нанести удары там, где Россия этого не ожидает.

Несмотря на это Михаил Федоров не захотел называть дальность или текущие поставки, ссылаясь на соображения безопасности.

Также он добавил, что участвует в проектах по разработке отечественных ракет с конца 2022 года. Поделиться

Журналисты обращают внимание на то, что новое оружие было долгосрочной целью Украины.