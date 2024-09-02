Силы обороны впервые задействовали дальнобойную ракету "Паляница" для поражения военной цели в Крыму — источники

Украина впервые применила ракету-дрон "Паляница" по военной цели на территории временно оккупированного Россией Крымского полуострова в августе этого года.
Главные тезисы
- Ракета-дрон "Паляница" впервые задействована украинскими силами обороны для поражения военной цели в Крыму.
- Президент Владимир Зеленский заявил об успешном применении украинской ракеты-дрона во время Дня Независимости.
- Разработка украинской дальнобойной ракеты-дрона "Паляница" заняла 1,5 года.
- Украина призывает союзников оказывать давление для разрешения использования дальнобойного оружия по территории РФ.
Что известно о первом применении украинской ракеты-дрона "Паляница"
Как отмечается, в День Независимости президент Владимир Зеленский заявил, что Украина впервые применила свою ракету-дрон под названием "Паляница". При этом никто не знал, что именно поразилось этим БПЛА.
Украина создала ракету "Паляница"
24 августа состоялось первое успешное боевое применение украинской ракеты-дрона "Паляница".
Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский во время торжественного мероприятия на Софийской площади по случаю Дня Независимости.
Разработку украинской дальнобойной ракеты-дрон "Паляница" завершили за 1,5 года, в пределах ее действия находятся несколько десятков российских военных аэродромов.
Зеленский также призвал друзей Украины оказывать давление на союзников для предоставления разрешения Украине бить дальнобойным оружием по территории РФ.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-