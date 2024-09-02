Силы обороны впервые задействовали дальнобойную ракету "Паляница" для поражения военной цели в Крыму — источники

Украина впервые применила ракету-дрон "Паляница" по военной цели на территории временно оккупированного Россией Крымского полуострова в августе этого года.

Что известно о первом применении украинской ракеты-дрона "Паляница"

Как отмечается, в День Независимости президент Владимир Зеленский заявил, что Украина впервые применила свою ракету-дрон под названием "Паляница". При этом никто не знал, что именно поразилось этим БПЛА.

Мы можем сказать, что дрон применялся при одной из атак по Крымскому полуострову в августе этого года. К сожалению, не можем сказать, по какому именно объекту был применен этот дрон, но знаем, что это была комплексная операция и, как будто, успешно цель была "Паляницей" поражена, — отмечают источники. Поделиться

Украина создала ракету "Паляница"

24 августа состоялось первое успешное боевое применение украинской ракеты-дрона "Паляница".

Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский во время торжественного мероприятия на Софийской площади по случаю Дня Независимости.

Мы не шли с войной в Россию. Это оттуда сюда, в наш дом, несут руины и пытаются навязать нам неволю. Украинцы на это отвечают совершенно справедливо. Отвечают собственной силой и вместе с нашими партнерами — честно, неизменно, точно и с каждым днем все дальнобойнее. Именно сегодня произошло первое и успешное боевое применение нашего нового оружия, абсолютно нового класса оружия, украинской ракеты-дрона «Паляница». Это новый наш метод возмездия агрессору. Враг был поражен. Поделиться

Разработку украинской дальнобойной ракеты-дрон "Паляница" завершили за 1,5 года, в пределах ее действия находятся несколько десятков российских военных аэродромов.

Зеленский также призвал друзей Украины оказывать давление на союзников для предоставления разрешения Украине бить дальнобойным оружием по территории РФ.