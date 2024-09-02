Сили оборони вперше задіяли далекобійну ракету "Паляниця" для ураження військової цілі в Криму — джерела

Україна вперше застосувала ракету-дрон "Паляниця" по військовій цілі на території тимчасово окупованого Росією Кримського півострова в серпні цього року.
Головні тези:
- Україна вперше застосувала ракету-дрон "Паляниця" для ураження військової цілі в окупованому Криму.
- Застосування ракети-дрона є новим методом відповіді агресору та підтвердженням українських технологій у військовій сфері.
- Розробка української далекобійної ракети-дрона "Паляниця" тривала 1,5 року та має великий потенціал для захисту території України.
- Президент Зеленський закликав міжнародних союзників надати дозвіл на використання далекобійної зброї проти Росії.
Що відомо про перше застосування української ракети-дрона “Паляниця”
Як зазначається, на День Незалежності президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вперше застосувала свою ракету-дрон під назвою "Паляниця". При цьому ніхто не знав, що саме було вражено цим БПЛА.
Україна створила ракету "Паляниця"
24 серпня відбулось перше успішне бойове застосування української ракети-дрона «Паляниця».
Про це повідомив Президент Володимир Зеленський під час урочистого заходу на Софійській площі з нагоди Дня Незалежності.
Розробку української далекобійної ракети-дрон "Паляниця" завершили за 1,5 року, в межах її дії знаходяться кілька десятків російських військових аеродромів.
Зеленський також закликав друзів України тиснути на союзників для надання дозволу Україні бити далекобійною зброєю по території РФ.
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