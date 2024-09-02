Сили оборони вперше задіяли далекобійну ракету "Паляниця" для ураження військової цілі в Криму — джерела
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили оборони вперше задіяли далекобійну ракету "Паляниця" для ураження військової цілі в Криму — джерела

Сили оборони вперше задіяли далекобійну ракету "Паляниця" для ураження військової цілі в Криму — джерела
Джерело:  Українська правда

Україна вперше застосувала ракету-дрон "Паляниця" по військовій цілі на території тимчасово окупованого Росією Кримського півострова в серпні цього року.

Головні тези:

  • Україна вперше застосувала ракету-дрон "Паляниця" для ураження військової цілі в окупованому Криму.
  • Застосування ракети-дрона є новим методом відповіді агресору та підтвердженням українських технологій у військовій сфері.
  • Розробка української далекобійної ракети-дрона "Паляниця" тривала 1,5 року та має великий потенціал для захисту території України.
  • Президент Зеленський закликав міжнародних союзників надати дозвіл на використання далекобійної зброї проти Росії.

Що відомо про перше застосування української ракети-дрона “Паляниця”

Як зазначається, на День Незалежності президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вперше застосувала свою ракету-дрон під назвою "Паляниця". При цьому ніхто не знав, що саме було вражено цим БПЛА.

Ми можемо сказати, що дрон застосовувався під час однієї з атак по Кримському півострову у серпні цього року. На жаль, не можемо сказати, по якому саме об'єкту був застосований цей дрон, але знаємо, що це була комплексна операція і, наче як, успішно ціль була "Паляницею" уражена, — зазначають джерела.

Україна створила ракету "Паляниця"

24 серпня відбулось перше успішне бойове застосування української ракети-дрона «Паляниця».

Про це повідомив Президент Володимир Зеленський під час урочистого заходу на Софійській площі з нагоди Дня Незалежності.

Ми не йшли з війною до Росії. Це звідти сюди, до нашого дому, несуть руїни та намагаються нав'язати нам неволю. Українці на це відповідають цілком справедливо. Відповідають власною силою та разом з нашими партнерами — чесно, незмінно, влучно і з кожним днем усе більш далекобійно. Саме сьогодні відбулось перше і успішне бойове застосування нашої нової зброї, абсолютно нового класу зброї, української ракети-дрона «Паляниця». Це новий наш метод відплати агресору. Ворога було уражено.

Розробку української далекобійної ракети-дрон "Паляниця" завершили за 1,5 року, в межах її дії знаходяться кілька десятків російських військових аеродромів.

Зеленський також закликав друзів України тиснути на союзників для надання дозволу Україні бити далекобійною зброєю по території РФ.

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