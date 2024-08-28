Федоров впервые озвучил стоимость украинской ракеты-дрона "Паляница"

Как сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров, стоимость разработки уникальной украинской ракеты-дрона "Паляница" составляет менее 1 млн дол.
Главные тезисы
- Украинская ракета-дрон "Паляница" способна изменить правила игры в войне РФ против Украины.
- Разработка "Паляницы" началась около 18 месяцев назад. Она не является продолжением советского проекта.
- Частный сектор играет важную роль в снижении затрат на производство ракеты-дрона и быстром развитии украинской боевой техники.
Фёдоров раскрыл новые подробности о “Палянице”
По убеждению министра, новая украинская разработка изменит правила игры в войне, ведь эта ракета-дрон будет наносить удары там, где Россия этого не ожидает.
Несмотря на это Михаил Федоров не захотел называть дальность или текущие поставки, ссылаясь на соображения безопасности.
Несмотря на это, он добавил, что участвует в проектах по разработке отечественных ракет с конца 2022 года.
Журналисты обращают внимание на то, что новое оружие было долгосрочной целью Украины.
По словам одного из специалистов, который помогал создавать “Паляницу”, это "совершенно новая разработка, с нуля", которая началась около 18 месяцев назад.
Специалист, говоривший на условиях анонимности, также добавил, что ракета имеет твердотопливный ускоритель, разгоняющий ее, а также реактивный двигатель.
Роль частного сектора в разработках оружия
По словам Федорова, каждая ракета-дрон "Паляница" сейчас стоит менее 1 миллиона долларов.
Разработчики постоянно обращаются к частному сектору, чтобы еще больше снизить затраты на ее производство.
Министр не скрывает, что именно частный рынок генерирует решение невероятно быстро.
Что важно понимать, в 2024 году частные компании стали основными поставщиками беспилотников для украинской армии, в том числе и тех, которые наносят мощные удары по территории России.
Также речь идет и о подводных дронах, которые многократно успешно атаковали Черноморский флот РФ.
Как считает министр, огромные размеры России также могут являться ее уязвимостью.
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