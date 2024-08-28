Федоров впервые озвучил стоимость украинской ракеты-дрона "Паляница"

Как сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров, стоимость разработки уникальной украинской ракеты-дрона "Паляница" составляет менее 1 млн дол.

Фёдоров раскрыл новые подробности о “Палянице”

По убеждению министра, новая украинская разработка изменит правила игры в войне, ведь эта ракета-дрон будет наносить удары там, где Россия этого не ожидает.

Несмотря на это Михаил Федоров не захотел называть дальность или текущие поставки, ссылаясь на соображения безопасности.

Несмотря на это, он добавил, что участвует в проектах по разработке отечественных ракет с конца 2022 года.

Журналисты обращают внимание на то, что новое оружие было долгосрочной целью Украины.

По словам одного из специалистов, который помогал создавать “Паляницу”, это "совершенно новая разработка, с нуля", которая началась около 18 месяцев назад.

Это не продолжение старого советского проекта — подчеркнул он. Поделиться

Специалист, говоривший на условиях анонимности, также добавил, что ракета имеет твердотопливный ускоритель, разгоняющий ее, а также реактивный двигатель.

Роль частного сектора в разработках оружия

По словам Федорова, каждая ракета-дрон "Паляница" сейчас стоит менее 1 миллиона долларов.

Разработчики постоянно обращаются к частному сектору, чтобы еще больше снизить затраты на ее производство.

Министр не скрывает, что именно частный рынок генерирует решение невероятно быстро.

Что важно понимать, в 2024 году частные компании стали основными поставщиками беспилотников для украинской армии, в том числе и тех, которые наносят мощные удары по территории России.

Также речь идет и о подводных дронах, которые многократно успешно атаковали Черноморский флот РФ.

Все типы ракет будут доступны в Украине. Если у нас будет такое оружие, мы будем чувствовать себя более независимыми и уверенными, — подчеркнул Федоров. Поделиться

Как считает министр, огромные размеры России также могут являться ее уязвимостью.