Федоров уперше озвучив вартість української ракети-дрона "Паляниця"

Як повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, вартість розробки унікальної української ракети-дрона "Паляниця" становить менше 1 млн дол.

Федоров розкрив нові подробиці про “Паляницю”

На переконання міністра, нова українська розробка змінить правила гри у війні, адже ця ракета-дрон буде завдати ударів там, де Росія цього не очікує.

Попри це, Михайло Федоров не захотів називати дальність або поточні поставки, посилаючись на міркування безпеки.

Також він додав, що бере участь у проєктах з розробки вітчизняних ракет з кінця 2022 року.

Журналісти звертають увагу на те, що нова зброя була довгостроковою метою України.

За словами одного з фахівців, який допомагав створювати “Паляницю”, наголосив, що це "абсолютно нова розробка, з нуля", яка розпочалася близько 18 місяців тому.

Це не продовження старого радянського проекту, — підкреслив він. Поширити

Фахівець, який говорив на умовах анонімності, також додав, що ракета має твердопаливний прискорювач, який розганяє її, а також реактивний двигун.

Роль приватного сектора у розробках зброї

За словами Федорова, кожна ракета-дрон “Паляниця” наразі вартує менше 1 мільйона доларів.

Розробники постійно звертаються до приватного сектору, щоб ще більше знизити витрати на виробництво.

Міністр не приховує, що саме приватний ринок генерує рішення неймовірно швидко.

Що важливо розуміти, у 2024 році приватні компанії стали основними постачальниками безпілотників для української армії, зокрема й тих, які завдають потужних ударів по території Росії.

Також йдеться й про підводні дрони, які багато разів успішно атакували Чорноморський флот РФ.

Всі типи ракет будуть доступні в Україні. Якщо у нас буде така зброя, ми будемо почувати себе більш незалежними і впевненими, — наголосив Федоров. Поширити

Як вважає міністр, величезні розміри Росії також можуть бути її вразливістю.