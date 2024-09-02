ЗСУ отримають українські БТРи "Хорунжий". У чому їх особливість
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ отримають українські БТРи "Хорунжий". У чому їх особливість

Міноборони України
БТР

Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до постачання у ЗСУ вітчизняний бронетранспортер «Хорунжий», який є результатом глибокої модернізації радянського БТР-60.

Головні тези:

  • Українські БТРи «Хорунжий» є результатом модернізації радянського БТР-60 та мають високоякісний корпус з фінської сталі.
  • Новий бронетранспортер забезпечений покращеним балістичним захистом та можливістю встановлення бойового модуля з кулеметом або гарматою.
  • БТР «Хорунжий» має дизельний двигун потужністю 330 к.с., швидкість понад 80 км/год та запас ходу понад 500 км.
  • Компонування кузова бронетранспортера покращило ергономіку та зручність для десантування, встановлена сучасна електроніка та система кондиціонування.
  • БТР «Хорунжий» може мати шість варіацій використання, включно з транспортувальником особового складу та самохідною мінометною машиною.

Українські БТРи "Хорунжий" стануть на озброєння ЗСУ

Корпус українського бронетранспортера виготовлений із високоякісної фінської сталі, що покращило балістичний захист машини без збільшення її маси. Також корпус захищений по периметру від куль калібру 7.62 мм зі сталевим сердечником, лобова броня витримує постріли великокаліберного кулемета з відстані 10 метрів.

Конструкція днища корпусу та спеціальних протимінних сидінь уберігає десант від наслідків підриву на вибухових пристроях, еквівалентних 6 кг тротилу.

«Хорунжий» значно потужніший за БТР-60, адже замість двох 90-сильних бензинових двигунів у передній частині корпусу нового українського БТР встановлено дизельний двигун потужністю 330 кінських сил. Він розганяє бойову машину до швидкості понад 80 км/год, а ємність паливних баків забезпечує запас ходу у понад півтисячі кілометрів.

БТР “Хорунжий”

Кардинально інше компонування кузова покращило ергономіку і зручність для десантування, яке здійснюється через кормову частину бронемашини.

У новому БТР встановлена сучасна електроніка, камери відеоогляду, система кондиціонування і автономний генератор, що дозволяє бронемашині функціонувати при вимкненому двигуні.

З озброєння новий український бронетранспортер має бойовий модуль з кулеметом калібру 14.5 мм, або гарматою калібром 30х113 мм.

БТР «Хорунжий» може вироблятися у шести варіаціях: лінійний бронетранспортер, транспортувальник особового складу, санітарно-евакуаційна, ремонтно-евакуаційна, командно-штабна і самохідна мінометна машини.

Федоров розкрив нові подробиці про “Паляницю”

На переконання міністра, нова українська розробка змінить правила гри у війні, адже ця ракета-дрон буде завдати ударів там, де Росія цього не очікує.

Попри це, Михайло Федоров не захотів називати дальність або поточні поставки, посилаючись на міркування безпеки.

Також він додав, що бере участь у проєктах з розробки вітчизняних ракет з кінця 2022 року.

Журналісти звертають увагу на те, що нова зброя була довгостроковою метою України.

За словами одного з фахівців, який допомагав створювати “Паляницю”, наголосив, що це "абсолютно нова розробка, з нуля", яка розпочалася близько 18 місяців тому.

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