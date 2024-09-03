ЗСУ знищили понад 1300 окупантів РФ, 10 танків та 35 ББМ
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ знищили понад 1300 окупантів РФ, 10 танків та 35 ББМ

Генштаб ЗСУ
ЗСУ знищили понад 1300 окупантів РФ, 10 танків та 35 ББМ
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Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення вже становить 618 960 військових.

Головні тези:

  • ЗСУ знищили понад 1300 окупантів та значну кількість техніки російської армії.
  • З початку вторгнення загальна кількість втрат РФ становить 618 960 військових.
  • Протягом минулої доби зафіксовано 197 бойових зіткнень на різних напрямках.
  • Українські захисники відбивали штурмові дії противника у багатьох населених пунктах.
  • Найбільша концентрація атак була зафіксована поблизу Новогродівки та Михайлівки.

Що відомо про втрати армії РФ 

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1360 російських загарбників, а з техніки знищено:

  • танків — 8611 (+10) од.;

  • бойових броньованих машин — 16 821 (+35) од.;

  • артилерійських систем — 17 664 (+18) од.;

  • РСЗВ — 1177 од.;

  • засоби ППО — 940 од.;

  • літаків — 368 од.;

  • гелікоптерів — 328 од.;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 14 573 (+36) од.;

  • крилатих ракет — 2578 (+21) од.;

  • кораблів/катерів — 28 од.;

  • підводних човнів — 1 од.;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 23 972 (+47) од.;

  • спеціальної техніки — 3002 (+9) од.

Фото — facebook.com/GeneralStaff.ua

Яка ситуація на фронті

Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 197 бойових зіткнень.

  • На Куп’янському напрямку точилося 23 бої. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Петропавлівки, Глушківки, Колісниківки, Стельмахівки та Берестового.

  • На Лиманському напрямку ворог 18 разів атакував біля Греківки, Дружелюбівки, Макіївки, Невського, Чернещини та Новосадового.

  • На Сіверському напрямку наші воїни зупинили сім спроб противника прорвати оборону у районах Верхньокам’янського, Виїмки, Івано-Дар'ївки та Спірного.

  • На Краматорському напрямку відбулося вісім бойових зіткнень. Українські захисники відбивали штурмові дії російських загарбників неподалік Кліщіївки, Калинівки, Часового Яру, Ступочок та Білої Гори.

  • На Торецькому напрямку точилося 18 боїв, зокрема, біля Торецька, Щербинівки, Романівки та Неліпівки.

На Покровському напрямку наші захисники відбивали 56 ворожих штурмових дій у районах населених пунктів Воздвиженка, Зелене Поле, Миролюбівка, Новогродівка, Крутий Яр, Гродівка, Михайлівка та Селидове. Найбільша концентрація атак була біля Новогродівки та Михайлівки.

  • На Курахівському напрямку Сили оборони зупинили 39 атак противника поблизу Українська, Георгіївки, Костянтинівки, Галицинівки та Красногорівки.

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