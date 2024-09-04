ВСУ отразили 107 атак армии РФ с начала суток

Силы обороны Украины сдерживают наступление российских окупантов. Террористы продолжают разрушать украинские города и деревни ракетными, авиационными и артиллерийскими ударами. По состоянию на 16:00 4 сентября количество боевых столкновений возросло до 107.
Главные тезисы
- Силы обороны Украины отразили 107 атак армии РФ с начала суток, предотвращая продвижение врага вглубь украинской территории.
- Боевые действия более активны на Кураховском и Покровском направлениях фронта, где окупанты нанесли авиационные удары и обстрелы по численным населенным пунктам.
- По данным Генштаба ВСУ, за сутки ликвидировано 1390 российских захватчиков, а уничтожена значительная техника РФ, включая танки, бронетехнику и артиллерию.
- Продолжаются ожесточенные бои на других направлениях фронта, где украинские защитники успешно сдерживают атаки российских войск.
- Актуальная ситуация свидетельствует о настойчивых попытках врага прорвать оборону ВСУ, но украинцы продолжают успешно отражать атаки и наносить ответные удары.
Актуальная ситуация на разных направлениях фронта
Оперативная информация по состоянию на 16.00 04.09.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
Горячее сейчас на Кураховском и Покровском направлениях. Силы обороны принимают все необходимые меры для недопущения продвижения противника вглубь украинской территории.
На Харьковском направлении с начала суток произошло одно боестолкновение близ Волчанска, которое продолжается.
На Купянском направлении российские войска 14 раз пытались штурмовать наши позиции вблизи Синьковки, Глушковки, Лозовой, Берестовой и Мясожаровки, бои продолжаются.
На Лиманском направлении враг атаковал в районах Дружелюбовки, Грековки, Макеевки, Новосадового, Невского и Торского. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже 11 боестолкновений, до сих пор длится четыре.
Противник не оставляет попытки прорвать оборону наших войск на Северском направлении, однако получает достойный отпор от украинских защитников. Так, вблизи Ивано-Дарьевки оккупанты однажды пытались потеснить наши подразделения.
На Краматорском направлении с начала суток российские войска однажды пытались выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Также противник нанес удар неуправляемыми авиационными ракетами по Часовому Яру.
На Торецком направлении противник при поддержке штурмовой и бомбардировочной авиации восемь раз атаковал позиции наших войск. В настоящее время продолжается боестолкновение вблизи Нью-Йорка.
Остается напряженной ситуация в Покровском направлении. В районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Новогродовки, Гродовки, Селидового, Николаевки и Миролюбовки идут ожесточенные бои. В настоящее время враг совершил 31 штурм наших позиций. Продолжаются бои в восьми локациях. Также вражеская авиация нанесла удары вблизи населенных пунктов Александрополь и Селидово, применив КАБ и неуправляемые авиационные ракеты.
Сложная ситуация наблюдается на Кураховском направлении, где враг с начала суток 32 раза атаковал наши подразделения. Пытался продвинуться вблизи Красногоровки, Георгиевки и Константиновки.
На Времивском направлении были отражены два штурмовых действия противника в сторону Водяного и Константиновки.
В районе Работиного на Ореховском направлении оккупанты однажды пытались продвинуться вперед, но получили жесткий отпор.
На Приднепровском направлении отражены пять вражеских атак, противник успеха не имел.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки ликвидированы 1390 российских захватчиков, а по технике уничтожены:
танков — 8618 (+7) ед;
боевых бронированных машин — 16848 (+27) ед;
артиллерийских систем — 17694 (+30) ед;
РСЗО — 1177 ед.;
средств ПВО — 940 ед.;
самолетов — 368 ед.;
вертолетов — 328 ед.;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 14616 (+43) ед;
крылатые ракеты — 2580 ед.;
кораблей/катеров — 28 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 24007 (+35) ед;
специальной техники — 3014 (+12) ед.
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