ВСУ отразили 107 атак армии РФ с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16.00 04.09.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Горячее сейчас на Кураховском и Покровском направлениях. Силы обороны принимают все необходимые меры для недопущения продвижения противника вглубь украинской территории.

Сегодня оккупант наносил авиационных ударов и вел артиллерийские обстрелы по приграничным районам Сумской и Черниговской областей. В настоящее время известно о 5 авиационных ударах с применением 11 управляемых авиационных бомб. В частности, под удары врага попали районы населенных пунктов, таких как Сумы, Токари, Новая Слобода, Ямполь и Юнаковка. Обстрелам артиллерии подвергались населенные пункты, такие как Сидоровка, Нововасиловка, Славгород, Поповка, Высокое, Покровка, Бояро-Лежачие, Заречье, Дмитровка, Михальчина Слобода и Чуйковка.

На Харьковском направлении с начала суток произошло одно боестолкновение близ Волчанска, которое продолжается.

На Купянском направлении российские войска 14 раз пытались штурмовать наши позиции вблизи Синьковки, Глушковки, Лозовой, Берестовой и Мясожаровки, бои продолжаются.

На Лиманском направлении враг атаковал в районах Дружелюбовки, Грековки, Макеевки, Новосадового, Невского и Торского. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже 11 боестолкновений, до сих пор длится четыре.

Противник не оставляет попытки прорвать оборону наших войск на Северском направлении, однако получает достойный отпор от украинских защитников. Так, вблизи Ивано-Дарьевки оккупанты однажды пытались потеснить наши подразделения.

На Краматорском направлении с начала суток российские войска однажды пытались выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Также противник нанес удар неуправляемыми авиационными ракетами по Часовому Яру.