Західні аналітики зазначають, що найкращим сценарієм розвитку наступальної операції ЗСУ на Курщині буде утримання підконтрольних в регіоні територій з одночасним збереженням позицій на сході України.

Що відомо про найкращий сценарій розвитку Курської операції ЗСУ

Наступ також може призвести до змін у політиці Заходу щодо використання далекобійної ударної зброї і привнести таку необхідну енергію в мислення союзників України щодо шляху вперед на даному етапі війни, — підкреслюють автори матеріалу. Поширити

Зазначається, що успіхи Курської операції змушують Кремль замислитись над потенційними можливостями України і тим, що остаточний результат розв’язаної Росією злочинної війни проти України залишається невизначеним.

Операція була добре виконана і швидко досягла кількох обмежених, але важливих цілей, що зробило б її ефективним тижневим рейдом. Якби вона могла відтягнути значні російські сили з інших фронтів, то віддача була б більш ніж виправданою. Але поки що мало доказів того, що це було зроблено.... Досі Росія відводила війська із Запоріжжя та Харкова, зберігаючи наступальні операції навколо східних міст Вугледар, Покровськ, Торецьк і Куп'янськ. Відповідь Росії на "Курськ", мабуть, являє собою економію сил, щоб стримати вторгнення, оскільки вона продовжує віддавати пріоритет наступальним операціям у Донецьку. Москва, можливо, проявляє певну обережність, усвідомлюючи, що минулими роками Україна, як правило, починала атаки за кількома напрямками. Можливо, це не єдина запланована наступальна операція України, — підкреслюється у публікації. Поширити

Автори матеріалу зазначають, що наразі українські військові на Курщині посилюють оборону власних позицій і створюють в регіоні військову адміністрацію, плануючи і надалі утримувати підрозділи злочинної армії РФ в напівоточенні.

Військові ЗСУ

Багато що залежить від того, як відреагує Москва. Якщо російські війська кинуться на українські лінії, то Київ може змусити Москву вступити в бій на своїх умовах, посиливши тиск по всьому фронту... "Курськ" може послабити наступальну міць Росії, перенісши боротьбу на російську територію. Москва також може відчути себе змушеною створити значний оперативний резерв і розгорнути більші гарнізони вздовж своїх кордонів. Це також скоротить бойову міць, яку Росія може мати для ведення бойових дій на території України, — припускають аналітики. Поширити

При цьому у матеріалі наголошується, що Україна змушена буде обирати між посиленням оборони на східних ділянках фронту або перекиданням додаткових сил і техніки на Курщину для продовження наступу.

Аналітики також попереджають про ймовірність найгіршого сценарію, за яким Україна може за кілька місяців втратити значні території на сході та підконтрольну частину Курщини.

Наступ відкриває можливості, але також несе в собі значні ризики і витрати... У будь-якому разі Київ сподівається, що наступ у Курській області підштовхне зміну сприйняття того, що війна йде негативною траєкторією, розблокує додаткову матеріальну допомогу і змінить обмеження Заходу на озброєння, — вказують автори матеріалу. Поширити

Що наразі відомо про успіхи ЗСУ на Курщині

За інформацією аналітиків з Інституту вивчення війни (ISW), злочинна армія РФ відновила втрачені позиції поблизу Ольговки, що на схід від Коренево.

Аналітики припускають, що українські військові, ймовірно, відступили від Коренево.

За твердженнями російських мілблогерів, ЗСУ домоглись незначного просування поблизу Погребків і Малої Локні, що на північний захід від Суджі.

Окрім цього стверджується, що українські військові проводили штурми поблизу Комарівки, Коренево, Ольговки, Крем'яного, Малої Локні, Черкаського Поріччя, Руського Поріччя, в районі Великого Солдатського і Мартинівки, а також біля Борків протягом 1-2 вересня.

Зазначається також, що українські військові продовжують завдавати ударів по онтонних переправах через річку Сейм у Глушковському районі.

В ISW звертають увагу на те, що на Курщині діють армійський корпус Ленінградського військового округу, 11-та повітряно-десантна (ВДВ) бригада, 56-й полк ВДВ (7-а дивізія ВДВ) і чеченський спецназ "Ахмат", підрозділи російської "Дикої дивізії Донбасу".