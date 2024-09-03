Західні аналітики зазначають, що найкращим сценарієм розвитку наступальної операції ЗСУ на Курщині буде утримання підконтрольних в регіоні територій з одночасним збереженням позицій на сході України.
Головні тези:
- Найкращим сценарієм розвитку наступальної операції ЗСУ на Курщині є утримання підконтрольних територій в регіоні та збереження позицій на сході України.
- Курська операція ЗСУ може змусити РФ перекинути більше сил в регіон.
- Україна змушена обирати між посиленням оборони на сході чи передислокацією сил на Курщину для продовження наступальної операції.
- Аналітики вбачають успіхи ЗСУ на Курщині у завданні ударів по ворожих переправах та штурмах ключових пунктів у регіоні.
Що відомо про найкращий сценарій розвитку Курської операції ЗСУ
Зазначається, що успіхи Курської операції змушують Кремль замислитись над потенційними можливостями України і тим, що остаточний результат розв’язаної Росією злочинної війни проти України залишається невизначеним.
Автори матеріалу зазначають, що наразі українські військові на Курщині посилюють оборону власних позицій і створюють в регіоні військову адміністрацію, плануючи і надалі утримувати підрозділи злочинної армії РФ в напівоточенні.
При цьому у матеріалі наголошується, що Україна змушена буде обирати між посиленням оборони на східних ділянках фронту або перекиданням додаткових сил і техніки на Курщину для продовження наступу.
Аналітики також попереджають про ймовірність найгіршого сценарію, за яким Україна може за кілька місяців втратити значні території на сході та підконтрольну частину Курщини.
Що наразі відомо про успіхи ЗСУ на Курщині
За інформацією аналітиків з Інституту вивчення війни (ISW), злочинна армія РФ відновила втрачені позиції поблизу Ольговки, що на схід від Коренево.
Аналітики припускають, що українські військові, ймовірно, відступили від Коренево.
За твердженнями російських мілблогерів, ЗСУ домоглись незначного просування поблизу Погребків і Малої Локні, що на північний захід від Суджі.
Окрім цього стверджується, що українські військові проводили штурми поблизу Комарівки, Коренево, Ольговки, Крем'яного, Малої Локні, Черкаського Поріччя, Руського Поріччя, в районі Великого Солдатського і Мартинівки, а також біля Борків протягом 1-2 вересня.
Зазначається також, що українські військові продовжують завдавати ударів по онтонних переправах через річку Сейм у Глушковському районі.
В ISW звертають увагу на те, що на Курщині діють армійський корпус Ленінградського військового округу, 11-та повітряно-десантна (ВДВ) бригада, 56-й полк ВДВ (7-а дивізія ВДВ) і чеченський спецназ "Ахмат", підрозділи російської "Дикої дивізії Донбасу".
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