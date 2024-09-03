Западные аналитики отмечают, что лучшим сценарием развития наступательной операции ВСУ в Курщине будет содержание подконтрольных в регионе территорий с одновременным сохранением позиций на востоке Украины.
Главные тезисы
- Лучшим сценарием развития операции ВСУ на Курщине считается удержание территорий в регионе и давление на Москву
- Успехи на Курщине могут привести к изменениям в российской стратегии и ослабить наступательную мощь России
- Украина сталкивается с выбором между усилением обороны на востоке или продолжением наступления на Курщине
- Прогнозируется, что операция на Курщине может заставить Москву вступить в бой на условиях Киева и перенести борьбу на российскую территорию.
Что известно о лучшем сценарии развития Курской операции ВСУ
Отмечается, что успехи Курской операции заставляют Кремль задуматься о потенциальных возможностях Украины и о том, что окончательный результат развязанной Россией преступной войны против Украины остается неопределенным.
Авторы материала отмечают, что в настоящее время украинские военные на Курщине усиливают оборону собственных позиций и создают в регионе военную администрацию, планируя и дальше содержать подразделения преступной армии РФ в полуокружении.
При этом в материале отмечается, что Украина вынуждена будет выбирать между усилением обороны на восточных участках фронта или опрокидыванием дополнительных сил и техники на Курщину для продолжения наступления.
Аналитики также предупреждают о вероятности самого плохого сценария, по которому Украина может за несколько месяцев потерять значительные территории на востоке и подконтрольную часть Курщины.
Что известно об успехах ВСУ на Курщине
По информации аналитиков из Института изучения войны (ISW), преступная армия РФ восстановила утраченные позиции вблизи Ольговки, восточнее Коренево.
Аналитики предполагают, что украинские военные, вероятно, отступили от Корнево.
По утверждениям российских милблогеров, ВСУ добились незначительного продвижения вблизи Погребков и Малой Локни, северо-западнее Суджи.
Кроме этого, утверждается, что украинские военные проводили штурмы вблизи Комаровки, Коренево, Ольговки, Кремового, Малой Локни, Черкасского Поречья, Русского Поречья, в районе Великого Солдатского и Мартыновки, а также возле Борков в течение 1-2 сентября.
Отмечается также, что украинские военные продолжают наносить удары по онтонным переправам через реку Сейм в Глушковском районе.
В ISW обращают внимание на то, что на Курщине действуют армейский корпус Ленинградского военного округа, 11-я воздушно-десантная (ВДВ) бригада, 56-й полк ВДВ (7-я дивизия ВДВ) и чеченский спецназ "Ахмат", подразделения российского" Дикой дивизии Донбасса».
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