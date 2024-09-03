Западные аналитики отмечают, что лучшим сценарием развития наступательной операции ВСУ в Курщине будет содержание подконтрольных в регионе территорий с одновременным сохранением позиций на востоке Украины.

Что известно о лучшем сценарии развития Курской операции ВСУ

Наступление также может привести к изменениям в политике Запада по использованию дальнобойного ударного оружия и привнести столь необходимую энергию в мышление союзников Украины относительно пути вперед на данном этапе войны, - подчеркивают авторы материала. Поделиться

Отмечается, что успехи Курской операции заставляют Кремль задуматься о потенциальных возможностях Украины и о том, что окончательный результат развязанной Россией преступной войны против Украины остается неопределенным.

Операция была хорошо выполнена и быстро достигла нескольких ограниченных, но важных целей, что сделало ее эффективным недельным рейдом. Если бы она могла оттянуть значительные российские силы с других фронтов, то отдача была бы более чем оправдана. Но пока мало доказательств того, что это было сделано... До сих пор Россия отводила войска из Запорожья и Харькова, сохраняя наступательные операции вокруг восточных городов Угледар, Покровск, Торецк и Купянск. Ответ России на "Курск", вероятно, представляет собой экономию сил, чтобы сдержать вторжение, поскольку она продолжает отдавать приоритет наступательным операциям в Донецке. Москва, возможно, проявляет осторожность, осознавая, что в прошлые годы Украина, как правило, начинала атаки по нескольким направлениям. Возможно, это не единственная запланированная наступательная операция Украины, – подчеркивается в публикации. Поделиться

Авторы материала отмечают, что в настоящее время украинские военные на Курщине усиливают оборону собственных позиций и создают в регионе военную администрацию, планируя и дальше содержать подразделения преступной армии РФ в полуокружении.

Военные ВСУ

Многое зависит от того, как отреагирует Москва. Если российские войска устремятся на украинские линии, то Киев может заставить Москву вступить в бой на своих условиях, усилив давление по всему фронту... "Курск" может ослабить наступательную мощь России, перенеся борьбу на российскую территорию. Москва также может почувствовать себя вынужденной создать значительный оперативный резерв и развернуть более крупные гарнизоны вдоль своих границ. Это также сократит боевую мощь, которую у России может быть для ведения боевых действий на территории Украины, - предполагают аналитики. Поделиться

При этом в материале отмечается, что Украина вынуждена будет выбирать между усилением обороны на восточных участках фронта или опрокидыванием дополнительных сил и техники на Курщину для продолжения наступления.

Аналитики также предупреждают о вероятности самого плохого сценария, по которому Украина может за несколько месяцев потерять значительные территории на востоке и подконтрольную часть Курщины.

В любом случае Киев надеется, что наступление в Курской области подтолкнет изменение восприятия того, что война идет негативной траекторией, разблокирует дополнительную материальную помощь и изменит ограничения Запада на вооружение. , – указывают авторы материала. Поделиться

Что известно об успехах ВСУ на Курщине

По информации аналитиков из Института изучения войны (ISW), преступная армия РФ восстановила утраченные позиции вблизи Ольговки, восточнее Коренево.

Аналитики предполагают, что украинские военные, вероятно, отступили от Корнево.

По утверждениям российских милблогеров, ВСУ добились незначительного продвижения вблизи Погребков и Малой Локни, северо-западнее Суджи.

Кроме этого, утверждается, что украинские военные проводили штурмы вблизи Комаровки, Коренево, Ольговки, Кремового, Малой Локни, Черкасского Поречья, Русского Поречья, в районе Великого Солдатского и Мартыновки, а также возле Борков в течение 1-2 сентября.

Отмечается также, что украинские военные продолжают наносить удары по онтонным переправам через реку Сейм в Глушковском районе.

В ISW обращают внимание на то, что на Курщине действуют армейский корпус Ленинградского военного округа, 11-я воздушно-десантная (ВДВ) бригада, 56-й полк ВДВ (7-я дивизия ВДВ) и чеченский спецназ "Ахмат", подразделения российского" Дикой дивизии Донбасса».