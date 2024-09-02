Аналитики оценили риски и перспективы Курской операции Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Аналитики оценили риски и перспективы Курской операции Украины

Танк ВСУ
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Источник:  Foreign Affairs

С момента начала Курской операции 6 августа украинским военным удалось взять под контроль большую часть региона и пленить сотни российских военных.

Главные тезисы

  • Украинским военным удалось значительно продвинуться в выполнении Курской операции, взяв под контроль большую часть региона и пленив российских военных.
  • Аналитики указывают на преимущества украинских военных над рисками в удержании Курской области и стратегии переброски подразделений для контрмер на других фронтах.
  • Успешная Курская операция позволяет украинцам противостоять российским негативным нарративам и может изменить баланс сил в конфликте, а также повлиять на дальнейшую стратегию обеих сторон.
  • Эксперты подчеркивают необходимость готовности Украины к возможным осложнениям с удержанием территорий Курской области в зимний период.

Что известно о полученных Украиной выгодах Курской операции

Старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Майкл Кофман и старший научный сотрудник Института внешнеполитических исследований Роб Ли отмечают, что перебрасывая на Курщину подразделения из зоны боевых действий на востоке Украины, в частности, в Донецкой области, командование украинской армии делает ставку на то, что оккупационной армии РФ не удастся добиться успеха на других участках фронта.

Кроме этого командование украинской армии рассчитывает на незначительные потери в ходе Курской операции и преимущество в выгодах рисков.

С политической точки зрения Украина также, вероятно, делает ставку на то, что сможет удерживать Курск достаточно долго, чтобы использовать его как разменную монету в случае, если на Киев будет оказываться давление с целью проведения переговоров. Но эта территория может еще больше усложнить ситуацию для украинских военных зимой, - отмечают аналитики.

Украина балансирует между преимуществами и рисками наступательной операции на Курщине
Танк ВСУ

Как Курская ситуация повлияет на дальнейшее течение войны

При этом они отмечают, что успешная Курская операция ВСУ разрушила все распространяемые Кремлем негативные нарративы о приближении поражения Украины.

Аналитики также предполагают, что это будет способствовать снятию западными партнерами ограничений на разрешение использования их оружия для ударов по территории РФ, а также усилит военную поддержку Украины.

Кроме того, операция в Курской области заставит Москву задуматься над тем, что у Украины остаются варианты, и результат этой войны еще не решен. Наступление не поправит имеющийся материальный дисбаланс в войне. Россия сохраняет преимущество в живой силе, технике и боеприпасах, - подчеркивают Роб Ли и Майкл Кофман.

В материале отмечается, что пока Россия пытается экономить силы и не опрокидывает резервы по ключевым направлениям фронта в Украине, пытаясь сохранить давление посредством наступления в Донецкой и Харьковской областях.

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