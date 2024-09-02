С момента начала Курской операции 6 августа украинским военным удалось взять под контроль большую часть региона и пленить сотни российских военных.

Что известно о полученных Украиной выгодах Курской операции

Старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Майкл Кофман и старший научный сотрудник Института внешнеполитических исследований Роб Ли отмечают, что перебрасывая на Курщину подразделения из зоны боевых действий на востоке Украины, в частности, в Донецкой области, командование украинской армии делает ставку на то, что оккупационной армии РФ не удастся добиться успеха на других участках фронта.

Кроме этого командование украинской армии рассчитывает на незначительные потери в ходе Курской операции и преимущество в выгодах рисков.

С политической точки зрения Украина также, вероятно, делает ставку на то, что сможет удерживать Курск достаточно долго, чтобы использовать его как разменную монету в случае, если на Киев будет оказываться давление с целью проведения переговоров. Но эта территория может еще больше усложнить ситуацию для украинских военных зимой, - отмечают аналитики. Поделиться

Танк ВСУ

Как Курская ситуация повлияет на дальнейшее течение войны

При этом они отмечают, что успешная Курская операция ВСУ разрушила все распространяемые Кремлем негативные нарративы о приближении поражения Украины.

Аналитики также предполагают, что это будет способствовать снятию западными партнерами ограничений на разрешение использования их оружия для ударов по территории РФ, а также усилит военную поддержку Украины.

Кроме того, операция в Курской области заставит Москву задуматься над тем, что у Украины остаются варианты, и результат этой войны еще не решен. Наступление не поправит имеющийся материальный дисбаланс в войне. Россия сохраняет преимущество в живой силе, технике и боеприпасах, - подчеркивают Роб Ли и Майкл Кофман. Поделиться

В материале отмечается, что пока Россия пытается экономить силы и не опрокидывает резервы по ключевым направлениям фронта в Украине, пытаясь сохранить давление посредством наступления в Донецкой и Харьковской областях.