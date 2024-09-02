З моменту початку Курської операції 6 серпня українським військовим вдалось взяти під контроль більшу частину регіону та полонити сотні російських військових.
Головні тези:
- Українські військові здійснили значний успіх у виконанні Курської операції, взявши під контроль більшу частину регіону та полонивши російських військових.
- Командування ЗСУ розраховує на переваги над ризиками в утриманні Курської області, розвиває стратегію перекидання підрозділів для контрзаходів на інших фронтах.
- Успішна Курська операція допомагає протидіяти російським негативним наративам та може змінити баланс сил у конфлікті.
- Ризики та перспективи Курської операції вплинуть на подальшу стратегію обох сторін у війні.
- Україні слід бути готовою до можливих ускладнень з утриманням Курської області в зимовий період, підкреслюють експерти.
Що відомо про отримані Україною вигоди Курської операції
Старший науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний мир Майкл Кофман та старший науковий співробітник Інституту зовнішньополітичних досліджень Роб Лі зазначають, що перекидаючи на Курщину підрозділи із зони бойових дій на сході України, зокрема, на Донеччині, командування української армії робить ставку на те, що окупаційній армії РФ не вдасться досягти успіху на інших ділянках фронту.
Окрім цього командування української армії розраховує на незначні втрати в ході Курської операції, і перевагу у вигодах над ризиками.
Як Курська ситуація вплине на подальший перебіг війни
При цьому вони зазначають, що успішна Курська операція ЗСУ зруйнувала всі поширювані Кремлем негативні наративи про наближення поразки України.
Аналітики також припускають, що це сприятиме зняттю західними партнерами обмежень на дозвіл використання їхньої зброї для ударів по території РФ, а також посилить військову підтримку України.
У матеріалі зазначається, що поки що Росія намагається економити сили і не перекидає резерви з ключових напрямків фронту в Україні, намагаючись зберегти тиск за допомогою наступу на Донеччині та Харківщині.
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