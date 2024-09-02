З моменту початку Курської операції 6 серпня українським військовим вдалось взяти під контроль більшу частину регіону та полонити сотні російських військових.

Що відомо про отримані Україною вигоди Курської операції

Старший науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний мир Майкл Кофман та старший науковий співробітник Інституту зовнішньополітичних досліджень Роб Лі зазначають, що перекидаючи на Курщину підрозділи із зони бойових дій на сході України, зокрема, на Донеччині, командування української армії робить ставку на те, що окупаційній армії РФ не вдасться досягти успіху на інших ділянках фронту.

Окрім цього командування української армії розраховує на незначні втрати в ході Курської операції, і перевагу у вигодах над ризиками.

З політичного погляду, Україна також, ймовірно, робить ставку на те, що зможе утримувати Курськ достатньо довго, щоб використати його як розмінну монету у випадку, якщо на Київ буде чинитися тиск з метою проведення переговорів. Але ця територія може ще більше ускладнити ситуацію для українських військових взимку, - наголошують аналітики. Поширити

Танк ЗСУ

Як Курська ситуація вплине на подальший перебіг війни

При цьому вони зазначають, що успішна Курська операція ЗСУ зруйнувала всі поширювані Кремлем негативні наративи про наближення поразки України.

Аналітики також припускають, що це сприятиме зняттю західними партнерами обмежень на дозвіл використання їхньої зброї для ударів по території РФ, а також посилить військову підтримку України.

Крім того, операція в Курській області змусить Москву замислитися над тим, що в України залишаються варіанти, і що результат цієї війни ще не вирішений. Наступ не виправить існуючий матеріальний дисбаланс у війні. Наразі Росія зберігає перевагу в живій силі, техніці та боєприпасах, - підкреслюють Роб Лі та Майкл Кофман. Поширити

У матеріалі зазначається, що поки що Росія намагається економити сили і не перекидає резерви з ключових напрямків фронту в Україні, намагаючись зберегти тиск за допомогою наступу на Донеччині та Харківщині.