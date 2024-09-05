ВСУ уничтожили 1200 окупантов РФ, 6 танков и 31 артсистему

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения уже составляет 621550 военных.
Главные тезисы
- Украинские военные продолжают успешно ликвидировать солдат РФ, уничтожив 1200 российских захватчиков, 6 танков и 31 артиллерийскую систему.
- Общее количество потерь русской армии с начала вторжения на Украину составляет 621550 военных, согласно отчету Генштаба.
- За прошедшие сутки зафиксировано 138 боевых столкновений на различных направлениях фронта, при этом украинские силы обороны успешно отразили атаки противника.
- Враг продолжает активно действовать на различных направлениях, прикладывая усилия для продвижения на передовой, однако украинские войска успешно противостоят агрессии и сохраняют позиции.
- Украинские военные успешно отбили 52 штурма и атаки противника на Покровском направлении, не позволив захватчикам вытеснуть свои подразделения из занимаемых рубежей.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1200 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 8624 (+6) ед;
боевых бронированных машин — 16869 (+21) ед;
артиллерийских систем — 17725 (+31) ед;
РСЗО — 1177 ед.;
средства ПВО — 940 ед;
самолетов — 368 ед.;
вертолетов — 328 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 14658 (+42) ед;
крылатые ракеты — 2587 (+7) ед;
корабли/катера — 28 ед;
подводные лодки — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 24044 (+37) ед;
специальная техника — 3024 (+10) ед
Какая ситуация на фронте
Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 138 боевых столкновений.
На Купянском направлении количество атак за сутки возросло до 17. Силы обороны отразили все штурмовые действия противника у Синьковки, Глушковки, Лозовой, Берестового и Мясожаровки.
На Лиманском направлении наши войска остановили 27 атак оккупантов недалеко от Дружелюбовки, Грековки, Макеевки, Новосадового, Невского и Торского.
На Северском направлении Силы обороны Украины отразили четыре штурмовых действия. Враг пытался продвинуться вперед вблизи Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.
В Краматорском направлении украинские воины остановили шесть попыток противника прорвать нашу оборону. Основные усилия оккупанты при поддержке авиации прикладывали в районе Временного Яра и Калиновки.
Захватчики вчера продолжали активно действовать на Торецком направлении. В целом враг 15 раз проводил атаки на позиции наших защитников в районах Нелиповки, Торецкая и Нью-Йорка. Наносил авиаудары КАБами.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-