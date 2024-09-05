ВСУ уничтожили 1200 окупантов РФ, 6 танков и 31 артсистему
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили 1200 окупантов РФ, 6 танков и 31 артсистему

Генштаб ВСУ
ВСУ уничтожили 1200 окупантов РФ, 6 танков и 31 артсистему
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Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения уже составляет 621550 военных.

Главные тезисы

  • Украинские военные продолжают успешно ликвидировать солдат РФ, уничтожив 1200 российских захватчиков, 6 танков и 31 артиллерийскую систему.
  • Общее количество потерь русской армии с начала вторжения на Украину составляет 621550 военных, согласно отчету Генштаба.
  • За прошедшие сутки зафиксировано 138 боевых столкновений на различных направлениях фронта, при этом украинские силы обороны успешно отразили атаки противника.
  • Враг продолжает активно действовать на различных направлениях, прикладывая усилия для продвижения на передовой, однако украинские войска успешно противостоят агрессии и сохраняют позиции.
  • Украинские военные успешно отбили 52 штурма и атаки противника на Покровском направлении, не позволив захватчикам вытеснуть свои подразделения из занимаемых рубежей.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1200 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 8624 (+6) ед;

  • боевых бронированных машин — 16869 (+21) ед;

  • артиллерийских систем — 17725 (+31) ед;

  • РСЗО — 1177 ед.;

  • средства ПВО — 940 ед;

  • самолетов — 368 ед.;

  • вертолетов — 328 ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 14658 (+42) ед;

  • крылатые ракеты — 2587 (+7) ед;

  • корабли/катера — 28 ед;

  • подводные лодки — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 24044 (+37) ед;

  • специальная техника — 3024 (+10) ед

Фото — facebook.com/GeneralStaff.ua

Какая ситуация на фронте

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 138 боевых столкновений.

  • На Купянском направлении количество атак за сутки возросло до 17. Силы обороны отразили все штурмовые действия противника у Синьковки, Глушковки, Лозовой, Берестового и Мясожаровки.

  • На Лиманском направлении наши войска остановили 27 атак оккупантов недалеко от Дружелюбовки, Грековки, Макеевки, Новосадового, Невского и Торского.

  • На Северском направлении Силы обороны Украины отразили четыре штурмовых действия. Враг пытался продвинуться вперед вблизи Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.

  • В Краматорском направлении украинские воины остановили шесть попыток противника прорвать нашу оборону. Основные усилия оккупанты при поддержке авиации прикладывали в районе Временного Яра и Калиновки.

  • Захватчики вчера продолжали активно действовать на Торецком направлении. В целом враг 15 раз проводил атаки на позиции наших защитников в районах Нелиповки, Торецкая и Нью-Йорка. Наносил авиаудары КАБами.

На Покровском направлении украинские воины отразили 52 штурма и атаки в районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Новогродовки, Гродовки, Селидового, Николаевки и Миролюбовки, где захватчики, при поддержке авиации, пытались вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.

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