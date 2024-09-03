Позитивный момент. Как Силы обороны Украины могут сорвать наступление россиян на Покровск

По мнению генерала-лейтенанта в отставке Игоря Романенко, у украинских защитников еще есть время и окно возможностей, чтобы остановить наступление армии РФ на Покровск, однако для этого нужно привлечь дополнительные силы.

Покровск еще можно спасти

Игорь Романенко обращает внимание на то, что на восточном фронте, в частности на Покровском и Торецком направлениях, ситуация действительно критическая.

Тем не менее, все равно можно заметить элементы стабилизации благодаря перебросыванию резервов Сил обороны.

Анализ показывает, что это произошло не столько из-за формирования дополнительных резервов, сколько благодаря перемещению войск с других участков фронта, — пояснил эксперт. Поделиться

Что также важно понимать, российское командование активно перебрасывает резервы в Курскую область РФ, где продолжается контрнаступление Сил обороны Украины, с Харьковского, Купянского, Херсонского и Запорожского направлений.

Россиянам не хватает сил для одновременного продвижения на всех направлениях, что является положительным сигналом. Нам нужно привлечь дополнительные силы, чтобы прервать наступательный импульс противника в ближайшие недели. Также важно привлечь средства поражения Сил обороны Украины, в частности ГУР и СБУ, чтобы помочь войскам на Покровском направлении, — отметил Игорь Романенко. Поделиться

В Президентской бригаде раскрыли эксклюзивные подробности боев на Покровском направлении

Недавно съемочная группа независимого украинского медиа Online.UA отправилась на Покровское направление.

Там сейчас держат оборону воины 21 ОБСП Отдельной президентской бригады им. Богдана Хмельницкого. Они каждый день уничтожают солдат РФ и их технику.

Николай Мигович с позывным "Фантом" и его побратимы показали, как работают артиллеристы, какую "жирную цель" им удалось поразить на этот раз, а также рассказали об особенностях боевой работы "Партизана".