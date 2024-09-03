Позитивный момент. Как Силы обороны Украины могут сорвать наступление россиян на Покровск
Категория
Украина
Дата публикации

Позитивный момент. Как Силы обороны Украины могут сорвать наступление россиян на Покровск

ВСУ
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Источник:  Эспрессо

По мнению генерала-лейтенанта в отставке Игоря Романенко, у украинских защитников еще есть время и окно возможностей, чтобы остановить наступление армии РФ на Покровск, однако для этого нужно привлечь дополнительные силы.

Главные тезисы

  • Армия РФ не имеет достаточно сил для одновременного продвижения на нескольких направлениях фронта.
  • Именно этим могут воспользоваться украинские воины, чтобы остановить врага.
  • Опубликованы новые эксклюзивные подробности сражений на Покровском направлении.

Покровск еще можно спасти

Игорь Романенко обращает внимание на то, что на восточном фронте, в частности на Покровском и Торецком направлениях, ситуация действительно критическая.

Тем не менее, все равно можно заметить элементы стабилизации благодаря перебросыванию резервов Сил обороны.

Анализ показывает, что это произошло не столько из-за формирования дополнительных резервов, сколько благодаря перемещению войск с других участков фронта, — пояснил эксперт.

Что также важно понимать, российское командование активно перебрасывает резервы в Курскую область РФ, где продолжается контрнаступление Сил обороны Украины, с Харьковского, Купянского, Херсонского и Запорожского направлений.

Россиянам не хватает сил для одновременного продвижения на всех направлениях, что является положительным сигналом. Нам нужно привлечь дополнительные силы, чтобы прервать наступательный импульс противника в ближайшие недели. Также важно привлечь средства поражения Сил обороны Украины, в частности ГУР и СБУ, чтобы помочь войскам на Покровском направлении, — отметил Игорь Романенко.

В Президентской бригаде раскрыли эксклюзивные подробности боев на Покровском направлении

Недавно съемочная группа независимого украинского медиа Online.UA отправилась на Покровское направление.

Там сейчас держат оборону воины 21 ОБСП Отдельной президентской бригады им. Богдана Хмельницкого. Они каждый день уничтожают солдат РФ и их технику.

Николай Мигович с позывным "Фантом" и его побратимы показали, как работают артиллеристы, какую "жирную цель" им удалось поразить на этот раз, а также рассказали об особенностях боевой работы "Партизана".

Сейчас поедем, постреляем, посмотрим, есть цель. Ранее там было размещено большое скопление пехоты противника — примерно 12 человек. Привезли им гору песка, они там себе без футболок, без ничего, спокойно в тылу в мешки насыпали песок и какую-то складку делали. Строительством занимались. С белых мешков — это прямо в глаза бросается очень хорошо. Они все "правильно" делают. Главное, чтобы мы с них пример не брали.

Николай "Фантом" Мигович

Николай "Фантом" Мигович

21 ОБСП Отдельной президентской бригады им. Богдана Хмельницкого

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