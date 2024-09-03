Позитивный момент. Как Силы обороны Украины могут сорвать наступление россиян на Покровск

По мнению генерала-лейтенанта в отставке Игоря Романенко, у украинских защитников еще есть время и окно возможностей, чтобы остановить наступление армии РФ на Покровск, однако для этого нужно привлечь дополнительные силы.
Главные тезисы
- Армия РФ не имеет достаточно сил для одновременного продвижения на нескольких направлениях фронта.
- Именно этим могут воспользоваться украинские воины, чтобы остановить врага.
- Опубликованы новые эксклюзивные подробности сражений на Покровском направлении.
Покровск еще можно спасти
Игорь Романенко обращает внимание на то, что на восточном фронте, в частности на Покровском и Торецком направлениях, ситуация действительно критическая.
Тем не менее, все равно можно заметить элементы стабилизации благодаря перебросыванию резервов Сил обороны.
Что также важно понимать, российское командование активно перебрасывает резервы в Курскую область РФ, где продолжается контрнаступление Сил обороны Украины, с Харьковского, Купянского, Херсонского и Запорожского направлений.
В Президентской бригаде раскрыли эксклюзивные подробности боев на Покровском направлении
Недавно съемочная группа независимого украинского медиа Online.UA отправилась на Покровское направление.
Там сейчас держат оборону воины 21 ОБСП Отдельной президентской бригады им. Богдана Хмельницкого. Они каждый день уничтожают солдат РФ и их технику.
Николай Мигович с позывным "Фантом" и его побратимы показали, как работают артиллеристы, какую "жирную цель" им удалось поразить на этот раз, а также рассказали об особенностях боевой работы "Партизана".
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